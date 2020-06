Stezku, z níž padali lidé, dorazil déšť. Žďár ji raději nechal uzavřít

„Další opravy bez kompletní rekonstrukce nemají smysl. Stezka je tedy oficiálně pro veřejnost uzavřena. Vstup na ni je na vlastní nebezpečí,“ informovala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Už od roku 2017 město připravuje celkovou rekonstrukci této oblíbené trasy. Žádalo také o dotaci z Operačního fondu Životní prostředí. A tu se nakonec podařilo získat.

„Z celkové sumy na rekonstrukci, která by měla vyjít na zhruba 5,7 milionu korun, dotace pokryje 4,8 milionu korun,“ vyčíslila místostarostka Řezníčková.

Stezka projde kompletní opravou v celé své délce. Budou vyměněny veškeré konstrukce a smrkové dřevo, které se nakonec neosvědčilo, bude nahrazeno dubovými a modřínovými prvky.

Úpravy čeká i most přes Stržský potok a mlatové úseky stezky. „Výběr dodavatele by měl proběhnout do konce tohoto roku. Samotná rekonstrukce pak během roku 2021. Do té doby ale bohužel musí být stezka uzavřena,“ uvedla Řezníčková.

Minimálně dva lidé už se na stezce zranili

Celý okruh kolem rybníka je přes dva a půl kilometru dlouhý, část je vytvořená ze dřeva, zbytek tvoří mlaty. Místy kopíruje celoročně využívaná stezka přímo břeh Konventského rybníka nebo meandrujícího Stržského potoka, protíná také přírodní památku Louky u Černého lesa. I v horkém létě poskytuje díky množství zeleně příjemný stín.

Jednotlivá zastavení s informačními cedulemi se věnují ochraně přírody a také historii kláštera, zámku a poutního kostela na Zelené hoře. Stavbaři stezku dokončili na podzim roku 2010, město ji slavnostně otevřelo v dubnu 2011.

„Miluji to tam, je to krásné místo, chodila jsem tam často se psem, ale už tam asi nepůjdu. Šlápla jsem na kraj prkna, které bylo uvolněné, a spadla jsem dolů zrovna v místě, kde je chodník vyvýšený nad terénem,“ popisuje svůj nepříjemný zážitek paní Ilona.

Při pádu utrpěla bolestivé zranění ramene, které si léčí už dva měsíce. „Moje příbuzná tam také spadla. Takových lidí bude asi víc,“ obává se žena.

Místy prkna scházejí nebo jsou uvolněná, takže po chybném našlápnutí se zvedají. Někde jsou propadlé podpěry, jinde uhnilé zábradlí. Stezka je přitom vedena jako bezbariérová, což tuto turistickou sezonu splňovat asi nebude.

Naučná stezka kolem Konventského rybníka těsně před uzavřením