„Většina běžkyň Natálce fandí, podporují ji a po závodě ji přijdou pochválit. Myslím, že je pro ně – stejně jako pro nás rodiče – krásné, když vidí tak mladou holku, která se s nimi dokáže postavit na start a bojovat až do cíle,“ popisuje dívčina maminka Lenka Horová.
Například na jednom z posledních závodů Rozběháme Česko, který se nedávno konal v Plzni, zdolala školačka trasu dlouhou pět kilometrů za 21:04 minuty. Obsadila tak druhé místo v konkurenci 228 startujících žen. Na zlato navíc Natálce scházely pouhé tři sekundy.
Ač má její komunikace s cizími lidmi stále své limity, dokáže se postavit na start mezi desítky či stovky lidí.