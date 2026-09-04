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Desetiletá Natálie poráží i dospělé. Běhá, aby inspirovala, sleduje ji 103 tisíc lidí

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  15:00

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Desetiletá Natálie Horová poráží v běhu i dospělé běžce. A stále se zlepšuje. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Když se na startu objeví malá, drobná závodnice s nepřehlédnutelnými kudrnami a v zářivě růžovém tričku, mohou se o stupně vítězů začít obávat nejen její vrstevnice, ale i dospělé běžkyně. Přesto se desetiletá Natálie Horová z Jihlavy s nepřejícími reakcemi nesetkává. Naopak. Má řadu příznivců.

„Většina běžkyň Natálce fandí, podporují ji a po závodě ji přijdou pochválit. Myslím, že je pro ně – stejně jako pro nás rodiče – krásné, když vidí tak mladou holku, která se s nimi dokáže postavit na start a bojovat až do cíle,“ popisuje dívčina maminka Lenka Horová.

Například na jednom z posledních závodů Rozběháme Česko, který se nedávno konal v Plzni, zdolala školačka trasu dlouhou pět kilometrů za 21:04 minuty. Obsadila tak druhé místo v konkurenci 228 startujících žen. Na zlato navíc Natálce scházely pouhé tři sekundy.

Ač má její komunikace s cizími lidmi stále své limity, dokáže se postavit na start mezi desítky či stovky lidí.

Lenka Horovámaminka

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