Chalupáře Pavla Lišku při natáčení „špuntů“ prostředí Šlakhamru nadchlo

V bývalém Brdičkově mlýně se natáčelo v uplynulých dvou týdnech. Dobrodružný seriál Špunti na cestě, pod nímž je opět podepsán scenárista Marcel Bystroň a režisér Jiří Chlumský volně navazuje na snímek Špunti na vodě. Na televizních obrazovkách se seriál objeví v příštím roce.



Pavel Liška v něm vytvoří jednu z hlavních rolí. Samotné natáčení si herec velice pochvaloval. Jak návrat staré party, tak i prostředí, v nichž seriál postupně vzniká.

Po pěti letech natáčíte na stejném místě, se sestavou, která je z velké části také totožná, jako tomu bylo u filmu Špunti na vodě. Jaká tedy při natáčení panuje atmosféra?

Pro mě to byl hezký návrat, protože tu máme zase skvělou partu lidí, těšili jsme se na sebe a všechny nás to baví. Scénáře Marcela Bystroně jsou navíc opět moc dobře napsané, stejně jako tomu bylo v případě filmu, což je ale trošku jiný žánr. U seriálu je to ještě těžší, protože naplnit třináct dílů, což je dost, aby to nebyla nějaká „vata“, není určitě snadné.



Při cestování na natáčení jezdím hodně autem a během jedné z těchto cest jsem nedávno poslouchal rozhovor s Jiřím Sovákem, když mu bylo zhruba šedesát let. Vyjadřoval se tam i k režisérům a říkal, že nejlepší je takový, s nímž se herec cítí dobře. Může si s ním povídat, na place je cítit pohoda. A uvědomil jsem si, jak je skvělé, že právě to my tady máme.

Je pro vás natáčení seriálové podoby „Špuntů“ náročnější?

Pro mě asi ano, zrovna před pár dny jsme se o tom s Davidem Novotným bavili. Ve filmu jde všechno vidět a je potřeba si s tím víc vyhrát, prožít to. V seriálu už na to ale není tolik času, točí se rychleji. A já zjišťuji, že pomalejší filmové tempo mi vyhovuje asi více. Na druhou stranu si myslím, že my ještě zdaleka tolik nechvátáme na to, že se jedná právě o seriál.

Už podruhé jste se ocitl v údolí řeky Sázavy, na Šlakhamru. Jak se vám konkrétně tady – a i celkově ve zdejším regionu – líbí? Jaká místa vás tu zaujala?

Celou republiku křižuji kvůli různým natáčením, projektům nebo s divadlem neustále, takže si nejsem schopný zapamatovat vše, co mě na cestách zaujme. Musím si asi pořídit nějakou aplikaci, třeba s šipkami nebo puntíky, pomocí nichž si budu vyznačovat na mapě místa, kam se chci vracet. Nejen památky nebo přírodní zajímavosti, ale třeba i dobré hospody, hezká místa na koupání, na procházky... A konkrétně na Šlakhamru je opravdu krásně. Já sám mám totiž taky chalupu na samotě a tady tím barákem jsem naprosto okouzlený.

Máte během natáčení čas na nějaké výlety? Kam jste se stihl zajít podívat?

Nějaký čas naštěstí je. Jeden den jsem byl třeba něco vyřizovat na poště ve Žďáře nad Sázavou a pak jsem se pěšky prošel k úžasnému poutnímu kostelu od Santiniho. Musím říct, že žďárský zámek jsem bohužel ještě nestihl. Potom jsem se vracel zpátky do centra města. To mě tedy příliš neokouzlilo, hlavní náměstí a jeho architektura by šly určitě řešit i nějak lépe. Každopádně mi přijde fajn, že je ze Žďáru kam vyrazit, v okolí je zajímavých míst rozhodně dost.

Povězte, jak dlouho vás bude vytěžovat natáčení Špuntů na cestě? A jaké jsou vaše další pracovní plány

Natáčet by se mělo až do poloviny letošního září. Původně jsem měl hned poté odletět na Papuu Novou Guineu, kde jsme chtěli natáčet další dokument s naší trojicí Vandráků (Pavel Liška, Jan Révai, Hynek Bernard - pozn. red.), plánujeme už celovečerní film. Jenže kvůli covidu jsme museli cestu už poněkolikáté odložit. A jelikož léto a prázdniny věnuji teď seriálu, na podzim si to chci vynahradit a strávit čas s rodinou, dětmi. Chceme odpočívat, někde pocestovat.



Na jaře mě čeká natáčení filmu na Slovensku, poté pokračování filmu Poslední aristokratka. Také bych měl zase začít zkoušet nové představení v divadle Ungelt. Snažím se těch představení nemít hodně a zkoušet pouze jednou za čas, takže teď se k tomu dostávám po nějakých třech letech. A pak už se budu snad konečně chystat na tu Papuu Novou Guineu. S Vandráky věříme, že v srpnu či v září 2022 se nám už konečně povede vycestovat.

Na konci filmu Špunti na vodě jste požádal o ruku vaši partnerku Zlaticu, kterou hrála Jana Kvantiková. V seriálu vaši vyvolenou ztvárňuje herečka Pavla Gajdošíková. Povede se jí dostat světoběžníka Ondru konečně do chomoutu?

Postava Ondry je taková, že se pořád někde ztrácí, má tak trochu svůj svět. V něčem je i jako já sám. I proto se mi líbilo, že ve filmu jsem si nakonec Zlaticu nevzal, k té postavě ta svoboda tak nějak patří. Ovšem v seriálu to vypadá, že se přece jenom ožením. Jelikož se ale svatba nečekaně zkomplikuje a navíc Ondra je osobnost, od které lze čekat skutečně cokoli, nechal bych tedy výsledek svatby nakonec raději s otazníkem.