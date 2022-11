Jaroměřický kastelán hledá ve filmech věci ze zámku, pak mu utíká děj

„Je to vždy taková detektivka. Každý takový film musím vidět několikrát, protože jak hledám, kde se ve filmu objeví naše věci, uteče mi mezitím samotný děj,“ směje se kastelán.

Finančním rozpočtům hradů a zámků, ale i jejich popularitě a propagaci pomáhá, když se památka dostane do hledáčku filmařů. Kulisy atraktivních interiérů památek na Vysočině jsou vidět v mnoha českých filmech, seriálech, pohádkách, ale i ve snímcích zahraniční produkce.

„Každé natáčení je jisté přilepšení do rozpočtu, ale má to i své minusy. Objekt i exponáty trpí nasvícením, zapalováním svíček a podobně,“ připomíná Radim Petr.

Právě na jaroměřický zámek, který je perlou barokní architektury na Vysočině, mají filmaři v posledních letech spadeno. Letos na podzim se například na zámku natáčely záběry do nového historického filmu režiséra Nikolaje Arcela. Po zámku se tak ve dnech 22. a 23. září procházel světoznámý herec Mads Mikkelsen v roli dánského krále Frederika V.

„U nás se zrovna točila scéna, ve které vyhazuje služku z okna,“ líčí kastelán.

Ze zámeckého parku je i upoutávka Il Boemo

Drama z období 18. století má přijít do kin v příštím roce. Pod jakým názvem bude v Česku uvedeno, není ještě jasné. Ponese buď název King‘s Land (Králova země), či The Bastard.

Charizmatický Mikkelsen si v minulosti zahrál například v bondovce Casino Royal, ale také v americkém televizním seriálu Hanibal, kde mu byla přisouzena hlavní postava sériového vraha Dr. Hannibala Lectera. Ztvárnil například i postavu nebezpečného černokněžníka Gellerta Grindelwalda ve třetím filmu ze série Fantastická zvířata.

V Jaroměřicích se v předchozích letech točila například část historické série Marie Terezie nebo i výpravný film Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi v hlavní roli s Vojtěchem Dykem. Snímek teď Česko posílá do boje o Oscary.

„Točilo se v interiérech, ale málokdo pozná, že i upoutávka na film je zčásti točená v našem zámeckém parku,“ připomíná kastelán Petr.

Ze zámku zapůjčil do mnoha filmů i mobiliář. Objevil se například ve scénách snímku Deník Anny Frankové či ve Svěrákově Tmavomodrém světě.

Každé natáčení má pečlivě zdokumentované

Příběhů, historek a zajímavých setkání s filmaři a herci - ať zahraničními, či českými - má Radim Petr celou řadu.

„Točili tu například slavní italští režiséři, bratři Tavianiové. Jednoho jsem dokonce vezl autem do nemocnice kvůli srdeční slabosti. V devadesátých letech tu natáčel například i Gary Oldman, který ztvárňoval postavu Beethovena. Jeho štábu jsem zase spravoval video. Tehdy je zajímaly takové věci, jak vypadá typický středoevropský příbor, hodinky nebo sklenička. Střední Evropa byla pro ně taková exotika,“ usmívá se kastelán.

I jemu se za více než třicet let v roli kastelána potvrdilo, že čím větší a uznávanější osobnost, tím skromnější je to člověk.

Sám Radim Petr se filmovým kamerám vyhýbá. „Nikdy ve filmu nehraji. Jsem vždy na opačné straně kamery,“ dodává.

Kastelán si také vede dokumentaci o tom, co se na zámku natáčelo i jaký mobiliář do filmů půjčovali. „Přemýšlím, že to pro naše návštěvníky všechno nějak sepíšu,“ pousmál se.

Zda se na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou objeví v příštím roce opět filmaři, je zatím otázka. „Nějaké předběžné obhlídky z dánské filmové produkce jsme tu už letos měli,“ naznačil kastelán.