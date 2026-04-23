Jak cestovala šlechta. Na zámcích vystaví suvenýry a trofeje z celého světa

Snímky z cest hraběcí rodiny Podstatzky-Lichtenstein po Balkánu a Orientu, cestovatelské a lovecké trofeje či v zámeckém průjezdu vystavený vůz Tatra 17. To jsou některé body nové prohlídkové trasy telčského zámku, který se stal místem zahájení letošního celostátního projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách.

Automobil Tatra 17 nebyl podle telčského kastelána Romana Dáni zvolen náhodou.

„V případě rodu Podstatzky-Lichtenstein byl tím hlavním tématem spjatým s cestováním automobilismus. U Podstatzských to bylo ještě zvláště brzy, protože ještě před 1. světovou válkou byl otec posledního majitele v představenstvu firmy Laurin a Klement, takže oni do rozvoje automobilismu záměrně investovali a podporovali jej,“ řekl Dáňa.

Projekt Šlechta na cestách má veřejnosti představit fenomén šlechtického cestování v 19. století i to, jak se cestování otisklo do podoby zámků.
Ve sbírkách zámku je podle něj více než sto fotografií aut, která patřila Podstazkým. „Byl to na tu dobu obrovský vozový park, který zde na zámku byl. Zde vystavená Tatra 17 je zlatým hřebem. Byl to luxusnější model, který zde mezi svými vozy také měli. My nyní jednáme s majitelem identického automobilu, který má tatru stejného modelu a barvy, která na rozdíl od vystaveného auta byla prokazatelně v majetku rodu Podstatzky-Lichtenstein,“ pověděl kastelán.

Správa zámku by chtěla od sběratele autoveterána vykoupit. „Tím bychom byli jediným objektem ve správě Národního památkového ústavu, který by měl automobil, který patřil někdejším majitelům toho objektu,“ přiblížil Dáňa.

Návštěvníci mohou i do bytu majitele zámku

Na telčském zámku v minulých měsících obnovili a nově instalovali prohlídkovou trasu v obytných místnostech posledních majitelů zámku do stavu z roku 1931.

„Prohlídku bytu posledního majitele jsme zpřístupnili už loni ve vánočním čase. Máme dochované snímky, takže víme, jak ten byt o Vánocích vypadal. Nyní jsme tu expozici do poslední chvíle dokončovali a zítra už bude zpřístupněna běžným návštěvníkům,“ řekl telčský kastelán.

Během obnovy prohlídkové trasy byla zrekonstruována okna, obložení stěn a další původní prvky jako okenice, dveře či podlahy. Některým místnostem byla navrácena původní výmalba a pro salon podle dochovaných částí vytvořeny repliky původní textilní tapety.

Oprava zámku v Telči zpřístupnila oratoř či bývalý pivovar, vznikly nové trasy

Úpravou prošel také Africký sál, kde jsou soustředěny předměty, které Karel Podstatzký nastřádal za svých cestovatelských a loveckých výprav po Africe. Expozice je nyní doplněna o některé domorodé zbraně, restaurací prošlo i dvacet loveckých trofejí. Zde je vystaven také místní unikát - preparované sloní ucho.

Do projektu Šlechta na cestách se zapojuje v tuzemsku více než čtyřicet památek. Na zámku Horšovský Týn bude od 1. května zpřístupněna obnovená prohlídková trasa, věnovaná první Japonce, která žila v Evropě - Mitsuko Coudenhove-Kalergi.

Cestování? Důležitá součást života

Nová expozice s názvem „Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa“ je zpřístupněna na zámku v Červeném Poříčí. Prostřednictvím upravených prohlídkových tras zprostředkovávají téma návštěvníkům také památky jako Konopiště, Libochovice, Kynžvart, Březnice, nebo Opočno.

„Cestování bylo pro šlechtu důležitou součástí života dávno před tím, než se stalo běžné i pro širší vrstvy společnosti. Původně bylo spojeno především se správou majetku, diplomacií a vzděláváním, postupně se ale proměnilo v prostředek k poznávání světa i formování společenské identity a životního stylu,“ řekla na zahájení projektu v Telči ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Renesanční zámek Telč je podle čtenářů nejhezčí památka kraje

Šlechtické cesty připomene hrad Bouzov prostřednictvím dobových návštěvních knih, na Buchlově a v Buchlovicích ukážou cestovatelské aktivity rodu Berchtoldů. Hradec nad Moravicí připravil prohlídky zaměřené na japonské a čínské sbírky.

Na zámku Raduň na výstavě ožije cesta Gebharda Blüchera do jižní Afriky. Na Lysici se budou moci návštěvníci seznámit s osobností cestovatelky Marie von Ebner Eschenbach a s cestováním Erwina Dubského.

Zahájení projektu Šlechta na cestách se v Telči zúčastnil jako host ministr kultury Ota Klempíř, který projekt symbolicky zahájil poklepem na orientální gong ze zámeckých sbírek.

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

Velorex 350 je tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou. Jde o...

Asi každý ví, že československý vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. Známé je i to, že v Dačicích poprvé na světě vyrobili kostkový cukr. Tušíte ale třeba to, kde spatřila světlo...

Největší umělé kluziště pro nezájem končí. Lidi často odradila hned první návštěva

Premium
Možnost zkusit si zabruslit na umělé ledové ploše využily v Havlíčkově Brodě...

Největší umělá ledová plocha v Česku, která byla přes zimní měsíce v Havlíčkově Brodě, se neosvědčila. Vedení radnice, jež zvažovalo její koupi, od záměru upustilo. Lidí, kteří si ji oblíbili, bylo...

OBRAZEM: Od zedníka po nebožtíka. Igráček baví už 50 let, nahlédli jsme do výroby

Majitel firmy Efko Miroslav Kotík ukazuje rozpracovanou „kulisu“ k igráčkovské...

Igráček. Hračka, která byla za minulého režimu součástí snad každé rodiny s dětmi. Díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku si však osmicentimetrová...

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

Kamion vyletěl z D1 do lesa, řidič za volantem zřejmě usnul

Pracovníci odtahové služby připravují havarovaný kamion u Pávova k vyproštění....

Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes zhruba šest hodin ochromovala vážná nehoda. Řidič potravinářské soupravy vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil...

Jak cestovala šlechta. Na zámcích vystaví suvenýry a trofeje z celého světa

Projekt Šlechta na cestách má veřejnosti představit fenomén šlechtického...

Snímky z cest hraběcí rodiny Podstatzky-Lichtenstein po Balkánu a Orientu, cestovatelské a lovecké trofeje či v zámeckém průjezdu vystavený vůz Tatra 17. To jsou některé body nové prohlídkové trasy...

23. dubna 2026  16:58

Bude svět patřit strojům? Výstava ukazuje vývoj a rizika technologií včetně AI

Pohled na výstavu Futurum ex machina v Jihlavě. Velkoformátové panely před VŠPJ...

Futurum ex machina je název ve středu zahájené jihlavské venkovní výstavy velkoformátových panelů s tematikou budoucnosti umělé inteligence a jejích dopadů na lidstvo. Panely jsou až do 17. května...

23. dubna 2026  14:20

Do Brodu míří tisíce zahrádkářů. Výstava nabídne vše, od sazenic po kurníky

Výstava Zahrada v Havlíčkově Brodě

Když v roce 1994 nově vzniklá společnost Geonova pořádala v Havlíčkově Brodě první výstavu Zahrada, málokdo tušil, jaký fenomén se z ní stane. Letos se koná její již 31. ročník. Pro zahrádkáře a...

23. dubna 2026  8:54

Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční...

23. dubna 2026  8:20

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na...

22. dubna 2026,  aktualizováno  20:14

Chůze je svoboda, říká turista v penzi. Za 44 dní chce nyní zdolat 1 700 kilometrů

Na své letošní, více než 1700 kilometrů dlouhé putování se Zdeněk Rajnošek vydá...

Pochody dlouhé přes sto kilometrů, nocování pod širým nebem, řada dní o samotě s rozmary počasí a tím, co život na cestě přinese. Pro někoho noční můra, pro Zdeňka Rajnoška splněný sen. Chůze...

22. dubna 2026  14:17

Stovky bytů i domů. Havlíčkův Brod otevírá cestu investorům a nové výstavbě

Bagr je nezbytným pomocníkem při přípravě staveniště. V areálu bývalého statku...

Lidé, kteří by rádi získali v Havlíčkově Brodě nové bydlení, se mohou pomalu těšit na pořádnou porci nových možností. Pokud všechny plány developerů vyjdou, přibudou ve městě v relativně krátké době...

22. dubna 2026  8:34

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

Připravený průchvat, nebo vysněný velký obchvat? Spor se v Třebíči stupňuje

Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...

Napětí v Třebíči se stupňuje. Příčinou je stavba obchvatu města, dlouho očekávaného a propíraného ze všech možných stran. Všichni se shodují, že Třebíč obchvat potřebuje. Jenže jak by měl vypadat a...

21. dubna 2026  16:17

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Bití a kopání do krav, mrtvá telata. Spolek zveřejnil drastické záběry z dalších farem

Ilustrační snímek

Spolek Zvířata nejíme v úterý zveřejnil záběry se špatným zacházením se zvířaty v dalších devíti kravínech na Vysočině a v Libereckém kraji. Zachycují bití a kopání krav do různých částí těla včetně...

21. dubna 2026  15:49

Blahořečení kněží popravených komunisty. Na Vysočině je doprovodí mše a noční pouť

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

K blahořečení kněží popravených komunisty Jana Buly a Václava Drboly se kromě jižní Moravy uskuteční řada akcí i na Vysočině. V Jihlavě, kde byli oběšeni, se bude příští měsíc konat ekumenická...

21. dubna 2026  14:07

