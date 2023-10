Neznámý pisálek straší radiací u uranového dolu. Klukovina, říká starosta

„Úplně nevím, na co autor nápisem chtěl reagovat. V tuto chvíli totiž není na co. Snahy o obnovení těžby utichly, poslední jednání se uskutečnila před rokem. Zřejmě se jedná o klukovinu spíše k pobavení,“ konstatoval starosta.

Nápisu si všiml při cestě do Přibyslavi minulý týden v úterý odpoledne. Když se vracel, nápis vyfotografoval a poslal MF DNES. „Třeba se vám to bude hodit do fotobanky,“ připsal.

Důl se asi kilometr severně od Brzkova začal hloubit v roce 1981. Nikdy se v něm ale skutečně netěžilo, sloužil jen k průzkumným pracím. V roce 1990 byly práce ukončeny a jámu i její okolí nechal stát rekultivovat. Dnes je v místě jen malý pomníček, okolo rostou patnáctimetrové smrky a borovice.

Snahy o znovuotevření dolu se začaly objevovat zhruba před deseti až patnácti lety. Průzkumné práce chtěli zahájit státní podnik Diamo i australští těžaři. Po odporu obcí a několika žalobách kvůli údajným procesním chybám však záměr usnul.

„Nápisu proto nepřikládáme žádnou váhu. Je nastříkán stavební barvou. Buď při prvním dešti zmizí, nebo postupně vybledne. Do té doby to bude jen další malůvka, kterých je v okolí už několik,“ dodal Aleš Bořil.