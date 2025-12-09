Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Autor:
  14:48
Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.
Fotogalerie2

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na tísňovou linku 158. | foto: Policie ČR

K potyčce podle policistů došlo kolem půl sedmé večer v prostoru druhého nadzemního podlaží na schodišti před vstupem do jednoho ze sektorů.

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na tísňovou linku 158.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Útočník tam opakovaně udeřil napadeného pěstí do oblasti krku a hlavy,“ oznámila policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestných činů pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ dodala.

Policisté shromáždili maximální množství informací, včetně záznamů z kamer. A právě na nich také násilníka objevili, ovšem zatím neznají jeho totožnost.

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

„Chtěli bychom proto požádat o pomoc občany. Pokud muže na fotografii poznáte, přihlaste se, prosím, na tísňovou linku 158,“ vzkázala Kroutilová. „Přihlásit se pochopitelně může také sám útočník,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...

Když se roku 2018 v Telči nedaleko nádraží kvůli údajně chystané stavbě supermarketu boural někdejší hotel Na Růžku, nenesla to část místních lehce. Jenže od té doby leží pozemek ladem. Až nyní...

Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před...

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Floristka spustila první květinomat

Automat na květiny je v provozu 24 hodin denně, den co den. Vhodnou květinu lze...

V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S...

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

Rozšíření obchvatu Jihlavy se zřejmě urychlí, i kvůli zájmu armády

Jihlavský tunel a opravovaná část jihlavského obchvatu silnice I/38 zůstanou...

Druhý tubus Jihlavského tunelu stejně jako další dva pruhy obchvatu Jihlavy by mohly být vybudovány dřív než za deset let. Jejich stavbu může urychlit i aktuální zájem armády na vybudování nového...

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

Obrazy přicestovaly na Vysočinu z Itálie, vytvářejí magickou atmosféru

Magický svět Štěpána Zavřela představuje hlavně pohádkovou tvorbu známého...

Zdaleka, až z italského města Sarmede v Benátsku doputovalo na Vysočinu padesát originálních ilustrací Štěpána Zavřela, známého českého ilustrátora, malíře a animátora. K vidění jsou v podkroví...

9. prosince 2025  15:03

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.

9. prosince 2025  14:48

Vánoční dárek pro pěší i řidiče, otevře se ulice u brodské nemocnice

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě se blíží ke konci. (prosinec...

Ke konci se nezadržitelně blíží rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Havlíčkově Brodě. Ta je kvůli přestavbě a modernizaci uzavřena v úseku od Masarykovy ulice po Jahodovu již od konce února. Od té doby...

9. prosince 2025  8:05

Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...

Když se roku 2018 v Telči nedaleko nádraží kvůli údajně chystané stavbě supermarketu boural někdejší hotel Na Růžku, nenesla to část místních lehce. Jenže od té doby leží pozemek ladem. Až nyní...

8. prosince 2025  15:14

Rozzářená vánoční vesnička spojila křesťanské svátky se zimním slunovratem

Kladruby zdejší obyvatelé zdobí v době adventu pravidelně už několik let....

Vánoční vesnička se rozsvítila, nejkrásnější svátky v roce můžou začít. Od pátku se do Kladrub v podhůří Železných hor na Havlíčkobrodsku opět sjíždějí tisíce lidí, aby obdivovaly originální výzdobu....

8. prosince 2025  11:39

Lidé na Žďársku si od nového roku připlatí za vodu, cena se zvýší o inflaci

Voda (Ilustrační snímek)

Od ledna příštího roku si lidé na Žďársku za vodu připlatí. Zatímco dnes vydávají za jeden kubík necelých 140 korun, brzy je metr krychlový vyjde na 143,5 koruny, včetně daně. Dle Svazu vodovodů a...

8. prosince 2025  7:47

Přidejte i parkoviště a hřiště, či zaplaťte, zavelel Žďár stavebním investorům

Premium
Nová pravidla mají dle vedení žďárské radnice srovnat podmínky mezi investory,...

Vedení Žďáru nad Sázavou schválilo sérii pravidel pro investory, kteří chtějí na pozemcích města vybudovat obchodní dům, bytovku či sídlo firmy. Zásady mají dle radnice pomoci k rozvoji města a...

7. prosince 2025

Nejvýše položený rybník na Vysočině si rekreanti neužijí, kvůli opravám bude bez vody

Začala obnova nejvýše položeného rybníka na Vysočině – Sykovce u Tří Studní. Z...

Jednu z nejoblíbenějších koupacích ploch na Žďársku, rybník Sykovec u Tří Studní, si příští rok rekreanti neužijí. Nádrž čeká odbahnění, opravy hráze a další úpravy. Ty začaly již nyní, před...

6. prosince 2025  9:27

Žáci na jarmarku sami vařili, pekli i prodávali. Shání peníze na charitu

Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou...

Hranolky, burgery, kebab, káva, zákusky či palačinky voněly areálem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou. Do tradičního Dobročinného adventního...

5. prosince 2025  16:26

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Čertovská jízda v Jihlavě. Tradiční Peklo v podzemí letos doplní také krampusové

Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od...

Aktuální víkend bude v krajském městě Vysočiny patřit čertům. Už v pátek dopoledne se v jihlavském podzemí pro školy a školky otevřely brány do pekla, které do nedělního podvečera mohou navštívit...

5. prosince 2025  14:45

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

5. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  13:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.