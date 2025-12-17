Zavřené byly ve středu ráno vozovky třetí třídy u obcí Předín a Heraltice na Třebíčsku, stromy tam budou pracovníci odklízet přes den. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Upozornila na to, že silnice mohou být i namrzlé. Spadlý strom zastavil po ránu provoz na železniční trati mezi Třeští a Telčí, uvedly České dráhy.
Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu před silnou námrazou na Vysočině a Dačicku a Jindřichohradecku v jižních Čechách. Výstraha platí do čtvrtečního poledne. Až třícentimetrová námraza může lámat větve a stromy, ale také poškodit dráhy elektrického vedení a způsobit výpadky elektrické energie a zásobování, dodali.
Potřeba je také dát pozor při oblevě na padající kusy námraz. „Doporučuje se nepohybovat se a neparkovat pod stromy, stožáry a dráty elektrických vedení,“ dodali.
Na Vysočině je poslední dny mlha, teploty byly ve středu k ránu od nuly do minus dvou stupňů Celsia. „Stromy jsou nakloněné docela na dost místech,“ řekl dispečer krajské správy a údržby.
Silničáři v noci obnovovali posyp. Řidiči by měli jezdit opatrně, místy padá ze stromů do vozovek i jinovatka, kterou auta ujíždějí. Jinak jsou vozovky holé. „Solené úseky jsou sjízdné víceméně bez komplikací,“ uvedl.
Na Vysočině dnes bude převážně zataženo. Zejména ve východní a jižní polovině kraje budou mlhy, které mohou namrzat, lokálně může být i mrznoucí mrholení. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až jedním stupněm Celsia, v západní části kraje při zmenšené oblačnosti i tři stupně nad nulou. Vítr bude mírný.