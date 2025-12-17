Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

  8:30
Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od úterního večera přes 80 výjezdů, nejčastěji zasahovali na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku. Uvedli to na webu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marek Podhora, MAFRA

Zavřené byly ve středu ráno vozovky třetí třídy u obcí Předín a Heraltice na Třebíčsku, stromy tam budou pracovníci odklízet přes den. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Upozornila na to, že silnice mohou být i namrzlé. Spadlý strom zastavil po ránu provoz na železniční trati mezi Třeští a Telčí, uvedly České dráhy.

Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu před silnou námrazou na Vysočině a Dačicku a Jindřichohradecku v jižních Čechách. Výstraha platí do čtvrtečního poledne. Až třícentimetrová námraza může lámat větve a stromy, ale také poškodit dráhy elektrického vedení a způsobit výpadky elektrické energie a zásobování, dodali.

Potřeba je také dát pozor při oblevě na padající kusy námraz. „Doporučuje se nepohybovat se a neparkovat pod stromy, stožáry a dráty elektrických vedení,“ dodali.

Na Vysočině je poslední dny mlha, teploty byly ve středu k ránu od nuly do minus dvou stupňů Celsia. „Stromy jsou nakloněné docela na dost místech,“ řekl dispečer krajské správy a údržby.

Silničáři v noci obnovovali posyp. Řidiči by měli jezdit opatrně, místy padá ze stromů do vozovek i jinovatka, kterou auta ujíždějí. Jinak jsou vozovky holé. „Solené úseky jsou sjízdné víceméně bez komplikací,“ uvedl.

Na Vysočině dnes bude převážně zataženo. Zejména ve východní a jižní polovině kraje budou mlhy, které mohou namrzat, lokálně může být i mrznoucí mrholení. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až jedním stupněm Celsia, v západní části kraje při zmenšené oblačnosti i tři stupně nad nulou. Vítr bude mírný.

