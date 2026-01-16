Kam kopneme, tam je problém. Harmonogram proměny centra Meziříčí je v troskách

  12:14
S téměř sedmi sty miliony korun bude letos hospodařit Velké Meziříčí na Žďársku. Novinkami ale rozpočet nepřekypuje, dominují mu nákladné akce započaté už loni. Tou největší a nejdiskutovanější je obnova centra za téměř 300 milionů. Letos na podzim, jak bylo v plánu, se ale nového Náměstí lidé nedočkají.

„Je to stavba, o které se bavíme téměř každé zastupitelstvo, je nejvíce sledovaná, v největším objemu financí a zajímá také drtivou většinu lidí v tomto městě,“ okomentoval stěžejní část letošního rozpočtu Alexandros Kaminaras, starosta Velkého Meziříčí.

Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic, nejrozsáhlejší a nejdražší proměna v novodobé historii města, byla zahájena v dubnu 2025. Hotovo mělo být letos v říjnu. Už nyní je ale jasné, že tento termín nebude možné splnit.

Firma, jež pracuje na obnově centra Velkého Meziříčí, nebude oproti původním plánům uplatňovat zimní technologickou přestávku. Pokud to počasí jen trochu dovolí, chce se vrhnout například na pokládání kanalizace či dláždění.
„Ta stavba je od samého začátku provázena různými komplikacemi, které se pak samozřejmě negativně promítají do harmonogramu prací,“ uvedl Kaminaras s tím, že akce již nabrala několikaměsíční zpoždění.

Jako orientační termín dokončení je v současné době uváděn rok 2027, konkrétnější datum zatím radnice zveřejňovat nechce.

Právě rozdělení na jednotlivé etapy s přesně danými termíny, kdy tam mají být práce hotovy, se loni městu příliš neosvědčilo. Do snahy nerozkopat celé centrum naráz totiž postupně vstupovala řada okolností, jež postup po etapách brzdily.

Harmonogram nabourali plynaři i archeologové

„Tratili jsme na tom, že kam jsme hrábli, tam jsme nemohli pokračovat, a to doslova,“ konstatoval Karel Uhlíř, projektový manažer dodavatelské firmy Gardenline.

Další letošní investice Velkého Meziříčí

  • Rekonstrukce a přístavba městské knihovny - 86 milionů korun (dotace 66 milionů korun)
  • Výstavba sportovní haly nad Světlou - 153 milionů korun (dotace 115 milionů korun)
  • Výstavba zázemí pro dětskou skupinu v lokalitě Hliniště - 19 milionů korun (15 milionů dotace)
  • Oprava komunikací po stavbě kanalizace v Olší nad Oslavou - 9,3 milionu korun
  • Nová cyklostezka kolem koupaliště Palouky do Balinského údolí - 7,5 milionu korun

Ten na posledním zasedání meziříčského zastupitelstva vysvětlovat důvody zpoždění stavby. „Hned na začátku nám situaci zkomplikoval jiný investor, byť s ním obecně spolupracujeme dobře. Šlo o plynaře, kteří potřebovali změnit etapizaci,“ vylíčil Uhlíř. Také archeologové, s nimiž musela zhotovitelská litoměřická firma své činnosti koordinovat, setrvali nakonec kvůli mimořádným nálezům - obzvláště v okolí kostela svatého Mikuláše - v terénu déle, než bylo původně v plánu.

„Archeologický výzkum se protáhl na tři, tři a půl měsíce, které nám ale dneska chybí,“ podotkl Uhlíř, jenž také zdůraznil, že zaměstnanci odvádějí své úkoly dobře a na stavbě pracovali skutečně od rána do večera, mnohdy klidně i za tmy, pod umělými světly.

Jako největší komplikace se dle vedení města i firmy ukázala realita ukrývající se pod povrchem opravovaného centra. „Ta se výrazně liší od toho, co předpokládal projekt. Není to tedy chyba projektanta, ten vycházel z dostupných dat - toho, co bylo zakresleno v minulém století,“ vysvětlila Martina Strnadová, mluvčí velkomeziříčské radnice.

Práce na kanalizaci pojedou i během zimy

Zastupitelé včetně opozice, stejně jako vedení společnosti Gardenline byli na posledním zasedání zajedno, že nechtějí skluz rekonstrukce řešit přes právníky a sankce. „Je jednoznačné, že stavbu je třeba dokončit, ale tak, aby neutrpěla její kvalita. Proto se to bude dělat déle, ale v takové kvalitě, aby stavba plnohodnotně sloužila minimálně dalších 30 nebo 40 let,“ nechal se slyšet starosta a dodal, že si je vědom i omezení, jež to veřejnosti přináší.

V současné době je městské jádro průjezdné; motoristé se dostanou ulicí Komenského, k dispozici je také výjezd z Náměstí u radnice. Firma nemíní uplatňovat ani zimní technologickou přestávku, jak bylo původně plánováno.

Centrum Velkého Meziříčí mění tvář, obří přestavba za téměř 300 milionů začala

„Určitě nebudeme betonovat, v zimních měsících ale můžeme alespoň pokládat kanalizaci nebo dláždit, pokud to počasí alespoň trochu dovolí,“ uvedl Uhlíř s tím, že byť má pod sebou staveb hodně, právě rekonstrukci meziříčského centra považuje za tu nejdůležitější.

„Nastoupí nám sem tři kanalizační party a pojedou souběžně po obou stranách náměstí. Nebude rozkopané celé, rozdělíme to na pracovní místa,“ nastínil další postup Uhlíř. Upřesnil, že pracovníci firmy musejí kanalizaci zakopat co nejrychleji, aby následně v březnu či dubnu letošního roku mohli začít pokládat potrubí. Pracovat se bude například i na instalaci řady vsakovacích objektů a nádrží.

Akce za 300 milionů, největší v historii města

Největší polistopadová investice města zahrnuje mimo jiné rekonstrukci sítí a povrchů. Změna čeká i zeleň. Některé stromy budou nahrazeny novou výsadbou, ale třeba vzrostlé lípy ve středu Náměstí zůstanou zachovány. Přibýt má i zeleň navíc. Počítá se též s novým mobiliářem, osvětlením, vodními prvky, oddechovými místy, pěší zónou a s lepším zadržováním dešťové vody.

Proměna centra se týká vedle samotného Náměstí i přilehlých ulic. Dále byl do ní zahrnut parčík na Rozkoši, prostor mezi ulicemi Komenského, Novosady a soutokem Oslavy a Balinky nebo chodník a pás zeleně mezi parkovištěm v Radnické ulici a kruhovým objezdem.

O celkové náklady bezmála 300 milionů korun se dělí město a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. S financováním pomůže Velkomeziříčským úvěr.

Kam kopneme, tam je problém. Harmonogram proměny centra Meziříčí je v troskách

