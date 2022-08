Třebíč má opravené náměstí. Radnice chválí stín, opozice kritizuje výheň

„Aktuálně probíhají ještě dokončovací práce, poslední úpravy chodníků, vodních prvků, instalace mobiliáře,“ popsala mluvčí radnice Irini Martakidisová s tím, že náklady na rekonstrukci vyšly, včetně prací navíc, na 136 milionů korun bez DPH. Součástí oprav byly mimo jiné přeložky a instalace sítí, předláždění povrchů, instalace zastávek a mobiliáře či úprava zeleně.

Právě zeleň se letos na jaře stala i předmětem sporu radnice s památkáři, jimž se nelíbilo, že se město odklonilo od schváleného projektu a vysadilo na náměstí deset stromů navíc. Městu tak stále hrozí sankce od ministerstva kultury (MK) - nepřidělení dotace 750 tisíc korun na regeneraci městských památkových rezervací. Definitivní verdikt ale ještě nepadl.

„Zatím stále s ministerstvem jednáme, oficiální dokument o nepřidělení dotace jsme neobdrželi. Pokud by ministerstvo opravdu přistoupilo k tomuto kroku, tedy nepřidělilo dotaci pro vlastníky památkově chráněných objektů, město by tyto peníze kompenzovalo vlastníkům ze svého rozpočtu,“ ujistila Martakidisová.

Podle slov třebíčského starosty Pavla Pacala (STAN, Pro Třebíč) se však výsadbou zeleně „nad plán“ snažila radnice vyjít vstříc obyvatelům. „Nestavíme tu výškové domy, pouze chceme, aby tady lidé měli příjemný stín a mohli tu posedět,“ reagoval tehdy na výhrady památkářů Pacal.

Opozice je i tak nespokojená, stínu je málo

Podle opozice však výsadba několika dřevin navíc působí spíš jako předvolební tah.

„Těch pár stromů, které navíc podle mě nejsou zrovna moc stínotvornými druhy, stejně nic neřeší. Od lidí slýchám, že jde o velkou vydlážděnou výheň, což je ostatně i můj názor. Zeleně i stínu je tam zoufale málo,“ míní Jaromír Barák (Třebíč občanům!).

Odkazy na památkáře jsou podle něj spíš výmluvou. „Vidíme i v jiných městech s mnohem historičtějšími náměstími, jako je například Tábor nebo i Praha se svým Václavským náměstím, že se s památkáři na zeleni domluvit dá, když se chce,“ dodal Barák.

Nutnost rekonstrukce náměstí se v Třebíči řešila dlouho.

„O opravě se pětadvacet let mluvilo, ale chyběla odvaha se do toho pustit. A i když to bylo náročné a dlouhé, jsem spokojen jak s průběhem prací, které běžely dle harmonogramu, tak s výslednou podobou. Ta odpovídá tomu, co jsme si předsevzali a co bylo připraveno v rámci studie od architektonického ateliéru RAW,“ zhodnotil starosta s tím, že reakce veřejnosti, jež se k němu dostaly, jsou pozitivní.

Lidé zvědavě vyhlížejí hlavně spuštění dvou nových vodních prvků - kromě klasické kašny totiž ozvláštňuje náměstí i originální dílo dle návrhu pražského ateliéru H3T architekti. Voda tam bude tryskat z kruhu umístěného na sloupech tři metry nad zemí. Vyvěrat má i ze země pod kruhem.

„Vodní prvky se nyní dokončují a jejich zkoušky probíhají v průběhu prací. Spuštěny budou v neděli 18. září,“ uvedla Martakidisová.

Žádné dlouhé parkování, ceny pak naskáčou

Jasno je už i v cenách za parkování na náměstí. Parkoviště se tam nachází na zhruba stejných plochách jako před opravou. Sloužit mají hlavně lidem, již si jedou do centra něco vyřídit či koupit, nikoliv pro celodenní stání. Tomu odpovídá i parkovné.

„První půlhodina je zdarma, další za 30 korun a každá následující hodina vyjde na padesátikorunu. Chceme, aby tam byla co největší obrátkovost,“ vysvětlil Pacal. To se však netýká držitelů parkovacích karet.

Novinkou je na Karlově náměstí i sjednocený design restauračních předzahrádek. Zapojení podnikatelé, jichž byla převážná většina, nemusí městu platit za zábor veřejného prostranství a prostřednictvím dotačního titulu mohli na vybudování předzahrádek žádat o dotace.

Během rekonstrukce pracovali v centru i archeologové, kteří učinili řadu zajímavých objevů. Ty si bude moci veřejnost prohlédnout na výstavě, jež bude zahájena 15. září v Předzámčí. Po celé tři dny oslav na ni mohou zájemci zavítat zdarma.

„Lidé zde uvidí nejen samotné archeologické nálezy a fotodokumentaci, ale také budou moci zhlédnout animovaný dokumentární film, který z průzkumu vychází a mapuje historii centra Třebíče od třináctého do dvacátého století,“ vylíčila Martakidisová.

Film bude promítán i 16. a 17. září vždy v půl deváté večer přímo na náměstí, na velkoplošných obrazovkách. Součástí oslav bude i bohatý kulturní a společenský program.