Velká proměna náměstí ve Světlé letos vrcholí, práce začnou za pár dní

Dlouho plánovaná obnova začala loni na jaře. Stěžejní bylo dokončit rekonstrukci uzlu inženýrských sítí umístěných pod křižovatkou ve spodní části náměstí. Zároveň mohlo být upraveno křížení silnice na Ledeč nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

A právě v těchto místech bude začínat letošní část revitalizace. Stavební firma se vrhne na prostranství ohraničené hlavní silnicí, kostelem a farou.

Kdy přesně se tak stane, zatím není zcela jisté. „Teprve se tvoří harmonogram, nemáme dosud stanovené přesné datum. Začít by se mělo během února a my věříme, že to bude už na samém počátku,“ sdělil starosta František Aubrecht.

První fáze letošní etapy by se měla odehrát v únoru a v březnu. „Nepředpokládáme během ní žádné výrazné omezení provozu,“ uklidňuje obyvatele informace na webových stránkách města. Pracovat by se mělo na prostranstvích, která nejsou dopravou dotčena.

V terase bude zabudované informační centrum

Vše se začalo připravovat už tento týden ve středu. Pracovníci přemístili trafiku a desetitunovou plastiku Sklo a kámen.

Během dvou měsíců má být zcela přebudován prostor před farou a kostelem. Místo vysoké opěrné stěny od hlavní křižovatky budou položeny široké schody ve dvou úrovních. Zmizí slepá ulice s parkovacími místy mezi farou a kostelem. A vznikne nová, menší terasa blíže křižovatce v Lánecké ulici. Do ní nechali architekti vměstnat informační centrum.

„Bude umístěno jakoby pod terasou. Předpokládáme, že by se do nových prostor stěhovalo po dokončení celé revitalizace, nejspíš v příštím roce,“ dodal Aubrecht. Informační centrum dosud sídlí jen pár metrů odsud v budově knihovny.

Až v dalších fázích se dostane na proměnu hlavního průtahu centrem. V létě by se měla upravovat silnice od jižního konce náměstí k odbočce do Lánecké ulice, na podzim pak od této křižovatky až k výjezdu z náměstí ve směru k nádraží. Obě tyto fáze budou spojeny s dopravními omezeními, očekávají se poměrně zásadní komplikace.

Ubydou parkovací místa, město je buduje jinde

V těchto fázích zároveň dojde k úpravě dalších prostranství. Největší proměnou projde to před radnicí. Zcela zmizí nynější vyhrazené parkoviště, které bude nahrazeno parkovou úpravou. Zeleň přibude i podél hlavního průtahu. Náměstí dostane jednotný povrch, hezčí budou i další zákoutí náměstí.

V konečném důsledku však na náměstí ubude několik parkovacích míst. Vedení města si je toho vědomo a pracuje na vzniku míst náhradních.

„Už loni jsme náměstí trochu odlehčili novým parkovištěm na sídlišti, které je v docházkové vzdálenosti. V příštím roce bychom chtěli upravit plochu pro parkování za budovou bývalé Komerční banky,“ konstatoval starosta města. Připravený je podle něj i projekt na rozšíření parkovacích ploch u bytovky v Sázavské ulici.

Revitalizace náměstí je největším projektem Světlé v posledních letech. Připravovala se na něj minimálně patnáct let. Už v roce 2007 uspořádala první architektonickou soutěž na novou podobu náměstí. Tehdy v ní zvítězily začínající architektky Adéla Středová a Simona Fišerová. Ačkoli byl jejich návrh několikrát přepracován, doplněn a pozměněn, budoucí podoba centra města z něj vychází.

Prvky vyššího standardu větších měst

Všichni, kdo se ve vedení Světlé od té doby vystřídali, věnovali proměně náměstí velkou pozornost. Zvlášť si na ni dával záležet především Jan Tourek, který post starosty zastával od roku 2010 do loňského února, kdy se po zvolení krajským radním funkce na radnici vzdal.

„Světlá si nově upravené centrum rozhodně zaslouží. Chceme, aby náměstí skutečně vypadalo jako náměstí, a ne jako jedna velká zatáčka na krajské silnici. Snažili jsme se náměstí dát skutečně novou podobu a zároveň do projektu zahrnout i prvky, které jsou vyšším standardem větších měst,“ už dříve zhodnotil Tourek.

Proto se ve větší míře počítá s nejrůznějšími dekoracemi, s nimiž si - jak je patrno z vánoční výzdoby - dokážou ve Světlé vyhrát, ale i s praktickými věcmi. V plánu jsou například rozprašovače, které ve vedrech osvěží lidi a zvlhčí vzduch na náměstí. V zemi má rovněž být zabudováno a dlažkami zakryto množství elektrických zásuvek.

Celá rekonstrukce náměstí včetně loňské úpravy hlavní křižovatky v jeho spodní části má vyjít na 84 milionů korun. Pravděpodobně to ale bude ještě více. „Předpokládáme, že náklady navýší loňské vícepráce i zdražení stavebních materiálů,“ podotkl František Aubrecht.

Město zaplatí zhruba dvě třetiny nákladů. O zbytek se podělí Kraj Vysočina jako majitel silničního průtahu přes náměstí a společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, která vlastní část inženýrských sítí.