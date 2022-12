Proměna náměstí v Přibyslavi se odkládá, zastupitelé chtějí víc variant

Co s rudoarmějcem? Sejmutí sochy řešil už i soud Pomník padlým na přibyslavském náměstí. Na fotografii z konce zimy ještě na jeho vrcholu stál voják se samopalem. Až před krajský soud v Hradci Králové se dostal případ snesení sochy rudoarmějce z pomníku padlým na přibyslavském Bechyňově náměstí. Pro tento krok se radnice rozhodla krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Socha na vrcholu pomníku se v tu chvíli stala symbolem. Jedna skupina lidí na ni opakovaně věšela ukrajinskou vlajku, druhá ji stejně tak opakovaně strhávala. Vedení města se proto rozhodlo z bezpečnostních důvodů sochu sundat. Snesena byla na počátku března za tmy, aby akt nepřilákal nechtěnou pozornost, uložena je v depozitu. Takový postup se ale nelíbil pražskému advokátovi Václavu Voříškovi. Na město podal žalobu. Krajský soud v Hradci Králové ji nyní zamítl, na snesení sochy neshledal nic závadného. „Soudu jsme poskytli požadované dokumenty. Ani jsme tam nebyli, zastupoval nás právník. Máme se státními orgány uzavřenou platnou dohodu o uložení sochy v depozitu do konce roku 2023. Na tom nebudeme nic měnit,“ vzkázal přibyslavský starosta Martin Kamarád. Umístění pomníku a sochy na zrekonstruovaném náměstí bylo jednou z nevyřešených otázek studie na jeho rekonstrukci. Vedení města by se bez ní už obešlo. Nicméně fakticky jde o památku, registrovaný pomník a válečný hrob. Musí se proto dodržet určité náležitosti. Zkombinovat požadavky s náměstím není snadné, proto se uvažovalo o přesunutí celého pomníku s hroby na hřbitov. „Ale sochu vojáka na hřbitově opravdu nechceme, nehodí se tam,“ už dříve upozornil Kamarád. K této otázce nyní přibude ještě jedna. Když došlo k odložení rekonstrukce náměstí, co se sochou udělat na konci příštího roku, až uplyne lhůta dohody o jejím umístění do depozitu? „To je otázka, se kterou se budeme muset nějak poprat,“ krčí zatím rameny starosta Kamarád.