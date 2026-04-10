K návrhu obnovy náměstí v Přibyslavi přišly desítky připomínek, často protichůdné

„Seznam připomínek zaplnil několik stránek, sešlo se jich opravdu mnoho. Jsme zvědavi, jak si s nimi architekti poradí. Dost připomínek totiž jde vzájemně proti sobě,“ informoval přibyslavský starosta Martin Kamarád.
Ateliér Gogolák + Grasse, vítěz architektonické soutěže z před tří let, se pokusí veškeré připomínky zpracovat a zohlednit. Dle starosty bude nejvíce dbát na ty od dopravních projektantů a inženýrů. Výsledek bude znám zhruba za dva měsíce.
„Na červen připravujeme veřejnou prezentaci návrhu. Bude i s nákresy k prohlédnutí ve vestibulu kulturního domu. Individuálně se bude moci přijít podívat kdokoliv, bude se moci i přítomných expertů na jednotlivé segmenty ptát na detaily a důvody navrhovaného řešení,“ přiblížil starosta.
Rekonstrukce Bechyňova náměstí je investice, o níž se ve městě hovoří mnoho let. První studii na jeho proměnu má starosta v šuplíku už od roku 2019. Později si zastupitelé prosadili architektonickou soutěž.
Vítěz byl, se smlouvou ale radní rok váhali
Ta se v roce 2023 skutečně odehrála, vítězem se stal návrh ateliéru Gogolák + Grasse. Rada města se však dlouho nemohla shodnout, zda s vítězem skutečně podepíše smlouvu. K návrhu totiž měli někteří její členové výhrady. Ty se týkaly zejména dopravního řešení, v čemž je podpořila i nesouhlasná petice místních podnikatelů a živnostníků.
„I přes přání občanů byl vybrán návrh, který ruší 48 parkovacích míst, tedy více než třetinu stávajícího stavu. U některých nemovitostí jsou dokonce zrušena místa pro zásobování a jsou zrušena i parkovací místa, s nimiž bylo počítáno v kolaudačních rozhodnutích,“ upozornil autor petice Tomáš Tecl.
K podpisu smlouvy s ateliérem došlo až těsně před koncem loňského roku poté, co jeden z radních po roce odmítání ustoupil a změnil názor. Ani tak rada města nebyla úplně jednotná.
Neobvyklé půlkruhové Bechyňovo náměstí se dvěma špalíčky budov v jeho středu je nutné opravit zejména kvůli špatnému stavu podzemních inženýrských sítí i neutěšenému vzhledu povrchu. Při té příležitosti mu vedení města chce dát jednotný koncept a jeho různé části sladit do jednoho celku. Náklady na přestavbu náměstí se odhadují zhruba na 150 milionů korun.