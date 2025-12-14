„Byla potřeba tak dlouhá doba, aby celá záležitost patřičně uzrála,“ poznamenal přibyslavský místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL).
„Jeden z radních změnil názor, aby se situace konečně někam pohnula,“ přidal se s vysvětlením starosta Martin Kamarád (ODS).
To se nyní skutečně stane. Ještě do konce roku vedení města podepíše s vítězem architektonické soutěže, ateliérem Gogolák + Grasse, smlouvu. V lednu se pak na další schůzce s architekty doladí konkrétní další postup.
„Předpoklad je takový, že necháme zadat zpracování projektu. Na tom se bude dělat dva roky. Jeho součástí bude i zapracování připomínek a veřejné projednání,“ přiblížil další dění Omes.
S vypracováním projektu počítá pro příští rok už i návrh nového rozpočtu Přibyslavi. Zahrnuje výdaj ve výši bezmála jedenácti milionů korun. Rozpočet by měl být schválen týden před Vánoci.
Soutěž město nechtělo, zastupitelé si ji vyžádali
Záležitost ohledně Bechyňova náměstí se v Přibyslavi táhne velice dlouho a je plná překvapivých momentů, které ve finále mohly rozklížit vládnoucí koalici. Vůbec poprvé se o ní začalo uvažovat už před necelými dvaceti lety. Překotným obdobím si však přípravy prošly až v posledních letech.
Od roku 2019 má radnice v šuplíku studii, jak by náměstí mohlo vypadat. Tenkrát cíleně oslovilo dva ateliéry, které vizi načrtly. „Chtěli jsme mít podobu náměstí pod kontrolou. Nechceme dopustit, aby vyhrálo něco, co se veřejnosti či vedení města nebude líbit. A také nechceme, aby architekti přišli s nápady, které by pak v praxi bylo nemožné realizovat,“ obhajoval takový krok starosta.
Vítězný návrh na nové náměstí v Přibyslavi už mají, ve hře je ale i starší studie
Jenže na konci roku 2022, když měli zastupitelé schválit vybranou variantu, která se mezitím rozpracovala do detailů, přišel zásadní zlom. Většina si jich schválení takové varianty rozmyslela s tím, že by bylo vhodné posoudit více variant. A rozhodli o vypsání architektonické soutěže.
„To byla zajímavá zkušenost. Sešlo se nám tady třináct návrhů, z toho sedm jich bylo nepoužitelných,“ hořce konstatoval Kamarád. Z jeho komentáře je patrné, že on i celá jeho ODS byla proti takovému postupu. Architektonickou soutěží však vstup do koalice po posledních komunálních volbách podmínila KDU-ČSL místostarosty Omese.
Proti vítěznému návrhu sepsali lidé petici
V soutěži se porotě nejvíce líbil návrh ateliéru Gogolák + Grasse. Jenže se proti němu brzy objevila petice rozhořčených občanů a podnikatelů, kteří mají provozy na náměstí. Kámenem úrazu se stal počet parkovacích míst a možnosti odstavení vozů v centru města.
„I přes přání občanů byl vybrán návrh, který ruší 48 parkovacích míst, tedy více než třetinu stávajícího stavu. U některých nemovitostí jsou dokonce zrušena místa pro zásobování a jsou zrušena i parkovací místa, s nimiž bylo počítáno v kolaudačních rozhodnutích,“ upozornil autor petice Tomáš Tecl.
„Možnost parkování pro vlastníky obchodů, ubytování, veřejných a zdravotnických služeb včetně jejich zákazníků, stejně jako možnost zásobování považujeme za zásadní,“ dodal Tecl s tím, že by vedení města nemělo vítězný návrh považovat za definitivní.
Pětičlenná rada města se od loňského října nedokázala shodnout, zda je návrh z architektonické soutěže vhodný, či není. Dva radní byli pro něj, dva proti, jeden se pravidelně zdržoval hlasování s tím, že se necítí být oním vyvoleným, který to má celé rozhodnout. Déle než rok tak byla záležitost rekonstrukce náměstí ve slepé uličce.
„Nebyl to spor o variantu, ale o princip postupu“
„Chceme i nadále tolerovat chaotický současný stav, kdy je možné parkovat kdekoliv to není vyloženě zakázané, nebo pro auta vytvořit vyhrazená stání a dát prostor i chodcům a dalším uživatelům komunikací? Náměstí by si druhou možnost zasloužilo,“ stojí za vítězným návrhem Michael Omes.
„Nebyl to ani tak spor o variantu, jako o princip. Měli jsme nějakou dohodu, kterou jsme se jen snažili dodržet,“ oponuje mu Kamarád. Naráží totiž na podmínku, kterou si před vyhlášením architektonické soutěže a v podstatě i uzavřením koalice s lidovci dala ODS. Zněla zhruba tak, že pokud by se vítězný návrh nevešel do finančních a časových mantinelů či se nepodařilo vhodný návrh nalézt, vrátí se vedení města k původním, již rozpracovaným variantám. A podle Kamaráda k uplatnění podmínky ODS byl důvod.
|
Proměna náměstí v Přibyslavi se odkládá, zastupitelé chtějí víc variant
Ledy se hnuly až nyní. Pro návrh ateliéru Gogolák + Grasse zvedl ruku jeden z občanských demokratů. De facto tak ustoupil lidovcům, svému koaličnímu partnerovi. S ním zvedl ruku pro i dosud nerozhodnutý člen rady města. Jako jediný tak zůstal proti starosta.
Podle něj je ve vítězném návrhu mnoho nejistot. Většina se týká právě dopravy, parkování a možného průjezdu či neprůjezdu různými částmi náměstí. „Vždy nakonec tím nejvíce limitujícím faktorem, kterému bude nutné se podřídit, jsou silnice první a druhé třídy, které náměstím procházejí,“ poznamenal.
Promítne se náměstí do předvolební kampaně?
Otázkou zůstává, zda s postupem příprav na rekonstrukci náměstí nějak zacloumají komunální volby příští rok na podzim. Nová podoba náměstí a postup radních se určitě promítne do předvolební kampaně a pro některé obyvatele se může stát i návodem, koho volit a nevolit.
Starosta Kamarád však neočekává, že by se za rok rozhodnutí mohlo změnit. „Pokud nyní schválíme vydání jedenácti milionů na zpracování projektu, nebudeme to přece o deset měsíců později rušit. To by bylo vyhazování peněz z okna,“ odmítá o takovém kroku uvažovat. Sám už delší dobu tvrdí, že tímto volebním obdobím v pozici starosty Přibyslavi skončí, post potřetí obhajovat už nechce.
Neobvyklé půlkruhové Bechyňovo náměstí je nutné opravit zejména kvůli špatnému stavu podzemních inženýrských sítí i neutěšenému vzhledu povrchu. Při té příležitosti mu vedení města chce dát jednotný koncept a jeho různé části sladit do jednoho celku. Cena je zatím nejasná, v minulosti se odhadovala na 150 milionů korun.