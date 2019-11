Přesunout parkoviště i zastávky, radí architekt s náměstím v Přibyslavi

O rekonstrukci centrálního náměstí v netradičním tvaru půlkruhu přemýšlí Přibyslav už několik let. Dosud na jeho přeměnu neměla vzhledem k jiným nutnějším investicím čas ani peníze. To se nyní ovšem mění. Obnova náměstí je úkolem pro dalších pět let.

„Vedou nás k tomu tři důvody. Zaprvé je nutné vyměnit a rekonstruovat podzemní inženýrské sítě a rozvody. Potřebné je i zlepšit funkčnost náměstí, aby opravdu jako náměstí fungovalo. A s tím ho rovnou chceme pozvednout i po vizuální stránce,“ vysvětlil starosta Martin Kamarád.

Přibyslavské Bechyňovo náměstí však není jednolitou plochou. Vedle neobvyklého tvaru je rovněž rozčleněné dvěma špalíčky budov. Jeden tvoří radnice s lékárnou a poštou, druhý spořitelna, obchody a restaurace.



Navíc náměstím prochází silnice první třídy z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou. Část zbývající plochy tvoří autobusové nádraží, další část park.

Podoba náměstí není definitivní, je pouze vstupním návrhem

I proto si vedení města nechalo zpracovat návrhy úprav od architektonických kanceláří. „Oslovili jsme jich několik, ale dost se jich omluvilo. Nakonec nám přišly jen dva návrhy, z nichž jsme ale vítězný vybrali,“ konstatoval starosta.

Vítězný návrh ale ještě není definitivní. Radní ho nechali podrobněji rozpracovat. Do poloviny příštího roku by měli mít detailní studii. Ta už by měla počítat s připomínkami veřejnosti i třeba lidí podnikajících na náměstí.

Základem vítězného návrhu, z něhož má budoucí podoba Bechyňova náměstí vycházet, je zrušení dnešního parkoviště před městským úřadem a naopak vznik nových parkovacích míst v odlehlejší části náměstí poblíž parku se sochou rudoarmějce.

„Počet parkovacích míst zůstává na čísle osmdesát, pouze je přesouváme do vedlejších komunikací,“ píše se v architektonickém návrhu. Uvolněná plocha před radnicí by díky novému vydláždění měla získat reprezentativnější vzhled a účel.

„V minulosti se tu konaly velké trhy. Obchodovalo se tu se stříbrem a s dobytkem,“ nastínil místostarosta Michael Omes. Trhy by tam mohly být i v budoucnu.



Autobusové zastávky mají nově být před základní školou

Přesunout by se mělo i autobusové nádraží. Oblast parčíku přijde o nevzhlednou dřevěnou budovu a po parkových úpravách má být protkána novou sítí cest. Zastávky architekti navrhují přesunout před základní školu. Právě kolem školy by měla vést nová jednosměrná komunikace průjezdná ve směru k poště.

Narovnána má být komunikace mezi špalíčkem se spořitelnou a parkem. Na hlavní silnici bude ústit kolmo a poslouží zejména k parkování návštěvníků přibyslavského náměstí.

Vedení města počítá, že k samotné přestavbě by mohlo dojít v letech 2022 a 2023. V příštím roce chce do konečné podoby dotáhnout studii, následující rok by měl vzniknout podrobný projekt a město by mělo získat stavební povolení.



„Práce budou probíhat určitě na etapy. Termíny dokončení se s největší pravděpodobností odvinou od rekonstrukce inženýrských sítí. Ty si budou jejich majitelé dělat sami a jejich sladění bude z celé investice tím nejsložitějším,“ poznamenal starosta Kamarád.

Otázkou rovněž bude, jak moc průběh prací ovlivní případné archeologické nálezy či nezmapované podzemí. „Možné to je, jelikož jde o centrum města, kde může být cokoli. Věříme ale, že tu nic zásadního neobjevíme. Přece jen se tu už v posledních desetiletích stavělo,“ věří starosta.

Kolik to všechno bude stát, zatím vedení města jen velice zhruba odhaduje. Pohybuje se při tom na sumách mezi třiceti až padesáti miliony. Tento odhad ale nezahrnuje obnovu inženýrských sítí jiných vlastníků.