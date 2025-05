Archeologický výzkum v centru trvá přibližně měsíc. Zatím byla odkrytá část hřbitova u kostela svatého Mikuláše, kolem něhož se pohřbívalo od středověku asi do 18. století, a také část navazující ulice. Na hřbitově archeologové rozkrývají hroby i základy hřbitovní zdi, která kostel obkružovala.

„Zajímavostí je, že pod tou zdí je další starší zeď s příkopem, která mohla sloužit i jako taková hradba. Mohlo to být v době, kdy ještě Velké Meziříčí nemělo dobudované hradby, lidé se mohli schovat do kostela,“ řekl Šimon Kochan ze společnosti Archaia Brno. Podotkl, že v malých městech byl kostel často jediná zděná stavba, kam lidé mohli utéci před nebezpečím a nějak se bránit.

Kostru popraveného člověka odkryli archeologové spolu s dalšími dvěma kostlivci za někdejší hřbitovní zdí. „Má oddělenou hlavu, v lebce je několik krčních obratlů. Je vidět, že byl setnut,“ uvedl Kochan.

Hlava byla u spodní části těla. Tento člověk byl pohřbený mimo svěcenou půdu hřbitova, jak to bývalo u popravených či sebevrahů. Je možné, že jeho pohřbení doprovázela „antivampirická“ opatření, která lidé dělali, když věřili, že by jim zemřelý mohl škodit i po smrti.

„Bylo tam několik velkých kamenů. Takže je možné, že to bylo i z tohoto důvodu,“ řekl Kochan k uložení popraveného. U sebe nic neměl. „Můžeme říci středověk nebo novověk, přesněji to teď datovat nemůžeme,“ uvedl k možnému stáří nálezu.

Až z doby pravěku

Některé nálezy v centru města jsou i pravěké. Drobné štípané kamenné předměty, používané při výrobě nástrojů, se vztahují k mezolitu, tedy k období zhruba deset tisíc až osm tisíc let před Kristem. „Nenacházíme přímo osídlení lidí z tohoto období, nacházíme pouze ty předměty, i v mladších vrstvách. Ale s nějakým pohybem lidí v tomto období můžeme počítat,“ uvedl Kochan.

Nalezená sekerka vybroušená z kamene je podle odborníků z neolitu, tedy z doby asi 4000 let před naším letopočtem. „Ten kámen jsme našli v mladších vrstvách, středověkých nebo raně novověkých. Pravděpodobně se sem dostává jako hromový klín,“ řekl Kochan.

Vysvětlil, že lidé ve středověku netušili, že byl nějaký pravěk a původ takového nalezeného předmětu si vysvětlovali tím, že je to kámen, do kterého uhodil blesk. „Věřili, že dvakrát neudeří do stejného místa, takže ty kameny používali jako ochranu proti úderu blesku. Umisťovali je do střech, do krovů,“ uvedl. Hromové klíny se kdysi kvůli velkému zájmu prodávaly i na jarmarcích.

Obnova se v centru Velkého Meziříčí bude týkat povrchů náměstí a ulic, zeleně, mobiliáře, technických sítí i dopravního režimu. Stát bude 286 milionů korun.