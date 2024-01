Soutěž na proměnu náměstí v Přibyslavi má vítěze, socha rudoarmějce se nevrátí

Architektonickou soutěž vyhlásilo vedení města ve druhé polovině loňského roku. Jejím prostřednictvím chtělo získat nový pohled na centrální plochu neobvyklého půlkruhového tvaru. S vítězem soutěže bude nyní radnice jednat o podpisu smlouvy.

„Cílem soutěže bylo prověření návrhu architektonického, krajinářského a dopravního řešení Bechyňova náměstí. Jeho současný stav již neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitní veřejné prostranství a zároveň je potřeba řešit nevyhovující technický stav komunikací a inženýrských sítí,“ uvedl starosta Martin Kamarád (ODS).

Do soutěže se přihlásilo celkem třináct účastníků. Jednalo se o renomované české ateliéry, dva z účastníků byli ze zahraničí. Tak velký zájem radnici překvapil, nečekala ho. Podle místostarosty Michaela Omese (KDU-ČSL) se objevilo množství nápadů i kvalitních řešení. „Rádi bychom co nejdříve začali s projektovou přípravou, tak abychom do několika let mohli začít se samotnou stavbou,“ podotkl místostarosta.

Vedení města v nejbližších dnech přistoupí k podpisu smlouvy s vítězem, pražským ateliérem Gogolák + Grasse. „Slibujeme si, že při tom bude prostor k jednání o některých drobných připomínkách,“ říká Omes.

Porota ocenila uspořádání jednotlivých částí

Podle nezávislé poroty, v níž zasedli například Luděk Rýzner nebo Aleš Burian, je vítězné řešení komplexním návrhem, který vychází z pochopení daného místa a jeho nejdůležitějších hodnot. Porota ocenila uspořádání jednotlivých částí náměstí, které mají svůj čitelný charakter, ale zároveň kompaktní celek.

Bechyňovo náměstí si dle vítězného návrhu uchová vzhled a rozčlenění podobné tomu současnému. Přesto se v mnohém liší. Průjezd náměstím pro autobusy řeší podél špalíčku domů v jeho středu. Prostor sloužící jako autobusové nádraží zachovává, nicméně počet stání redukuje ze šesti na čtyři.

Zmizet by mělo parkoviště před budovou městského úřadu, plocha je navržena jako volná a určená pro chodce. Minimum provozu by mělo jezdit i před základní školou za radnicí. Tam má přibýt zeleň, pokračovat by tam měla v půlkruhu vysázená stromová alej.

„Trochu jinou podobu má i křižovatka na západním okraji náměstí a ještě budeme řešit podobu a počet parkovacích míst podél hlavního průtahu skrz náměstí, silnice 19 z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou,“ pravil Kamarád.

Pomník i hroby mají najít místo na hřbitově

Samostatnou kapitolou je pak vzhled parčíku na východní straně náměstí. Z něho má definitivně zmizet pomník rudoarmějce i s oběma válečnými hroby sovětských vojáků. „Projekt počítá s jejich přemístěním na hřbitov, kde pro ně chystáme pietní místo,“ podotkl starosta.

Na vrcholu pomníku padlým v Přibyslavi stál až do března 2022 rudoarmějec se samopalem. Radnice však jeho sochu nechala odstranit. Důvodem byla řada incidentů, k nimž na tomto místě došlo po vypuknutí války na Ukrajině.

Sochu už radnice z vrcholu pomníku padlým odstranila v březnu 2022 kvůli emocím, které vyvolávala po napadení Ukrajiny ruskou armádou. Jedni lidé ji oblékali do ukrajinských vlajek, druzí je opakovaně strhávali. Plastiku město uložilo do depozitu a od té doby je pomník bez sochy, obsahuje jen podstavec.

Starosta Kamarád ale přiznal, že to může být proces na dlouhou dobu. Povolení k přemístění pomníku, který je sám o sobě památkou, potřebuje od Kraje Vysočina. A o přesunu hrobů bude jednat s ministerstvem obrany a ruskou ambasádou, která to musí schválit.

„To bude v současné době velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. Ruská ambasáda k tomu svolení nedávala v klidnějších časech, případně vůbec nekomunikovala. Vycházím ze zkušeností, které s jejich přístupem na Vysočině máme,“ konstatoval na podzim Daniel Trtík z právního oddělení krajského úřadu, jenž má evidenci válečných hrobů v kraji na starosti.

Po rekonstrukci náměstí by v místech dnešního pomníku měl dle vítězného návrhu vyrůst altánek. Sloužit by měl k odpočinku místních. Okolní prostranství by mělo dostat i výraznější parkovou úpravu.

O osudu stromů má rozhodnout dendrolog

Otázkou zůstává, jak naložit se vzrostlými stromy. Návrh některé nechává, další doplňuje. „Celkem jich na náměstí má být 113, což je výrazně více než nyní. Otázkou na dendrology bude, jestli ponechat některé stávající, nebo všechny vysázet nově,“ podotkl Kamarád.

Přesný rozsah prací a jednotlivé detaily bude radnice s vítězem soutěže ještě řešit. Až bude mít jasnou představu, nechá zpracovat projekt a zažádá o stavební povolení. Vedení města předpokládá, že by samotné zemní práce začaly v roce 2026. Cena je zatím jen hrubě orientační a pohybuje se okolo 150 milionů korun.

Vítěz architektonické soutěže si odnesl odměnu půl milionu korun. Na druhé pozici se umístilo německé krajinářské studio Till Rehwaldt, třetí skončil pražský architekt Pavel Mahdal. Všechny zúčastněné návrhy chce radnice ukázat veřejnosti. „Stane se tak během února na výstavě, jejíž součástí bude i veřejná prezentace vítězného návrhu,“ řekl Omes.

Studii na proměnu náměstí přitom Přibyslav už téměř pět let má. Vyhotovit si ji nechalo tehdejší vedení města. Zastupitelům se však na konci roku 2022 zdál jediný návrh málo a požadovali vidět více variant. O rok později se proto konala architektonická soutěž.

