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Jako ohořelé tělo bez hlavy. Houbař se pochlubil snímkem a vyvolal poprask

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  12:11

Houbař nedaleko Havlíčkova Brodu našel v lese cosi, co připomínalo torzo ohořelého lidského těla. Byla to figurína. | foto: facebooková skupina Havlíčkobrodsko

Na svou páteční výpravu do lesa zjevně dlouho nezapomene houbař z Havlíčkobrodska. U Českého Dvora objevil něco, co připomínalo torzo ohořelého lidského těla. Se svým „úlovkem“ se pochlubil na Facebooku. Policisté po upozornění občanů začali událost prověřovat. Na místě našli figurínu bez hlavy.

„I tohle se dá najít v HB na houbách,“ napsal muž do facebookové skupiny Havlíčkobrodsko. Přidal fotografii, na níž v trávě a pod tenčími větývkami leží cosi, co připomíná zuhelnatělé lidské tělo. Příspěvek se rychle s nejrůznějšími komentáři začal šířit po sociálních sítích.

Ještě týž den večer se dostal k policii. „Policisté okamžitě začali pátrat po autorovi příspěvku, aby mohli prověřit, zda je toto sdělení pravdivé. Podařilo se nám ustanovit autora příspěvku, kterého jsme v sobotu ráno vyzvali k podání vysvětlení,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Autor příspěvku se dostavil a kriminalisty dovedl na místo, kde údajné torzo těla viděl. Šlo o lesní porost v katastru Českého Dvora, jen kousek severně od Havlíčkova Brodu.

„Na místě byla nalezena figurka ženského těla bez hlavy, která na první pohled skutečně připomínala lidské tělo. Policisté ji z místa vyzvedli a odvezli,“ uvedla Čírtková. Proč figurína v lese byla a jak se tam dostala, policisté zjišťují.

Protože se na sociálních sítích vyrojilo množství spekulací a spousta diskutujících projevila obavy, vydala policie prohlášení, které by mělo situaci uklidnit. „Chceme jím zamezit dalšímu šíření fámy a uklidnit všechny houbaře, že jim v dané oblasti nehrozí žádné nebezpečí,“ vzkázala mluvčí.

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