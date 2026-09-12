„I tohle se dá najít v HB na houbách,“ napsal muž do facebookové skupiny Havlíčkobrodsko. Přidal fotografii, na níž v trávě a pod tenčími větývkami leží cosi, co připomíná zuhelnatělé lidské tělo. Příspěvek se rychle s nejrůznějšími komentáři začal šířit po sociálních sítích.
Ještě týž den večer se dostal k policii. „Policisté okamžitě začali pátrat po autorovi příspěvku, aby mohli prověřit, zda je toto sdělení pravdivé. Podařilo se nám ustanovit autora příspěvku, kterého jsme v sobotu ráno vyzvali k podání vysvětlení,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Autor příspěvku se dostavil a kriminalisty dovedl na místo, kde údajné torzo těla viděl. Šlo o lesní porost v katastru Českého Dvora, jen kousek severně od Havlíčkova Brodu.
„Na místě byla nalezena figurka ženského těla bez hlavy, která na první pohled skutečně připomínala lidské tělo. Policisté ji z místa vyzvedli a odvezli,“ uvedla Čírtková. Proč figurína v lese byla a jak se tam dostala, policisté zjišťují.
Protože se na sociálních sítích vyrojilo množství spekulací a spousta diskutujících projevila obavy, vydala policie prohlášení, které by mělo situaci uklidnit. „Chceme jím zamezit dalšímu šíření fámy a uklidnit všechny houbaře, že jim v dané oblasti nehrozí žádné nebezpečí,“ vzkázala mluvčí.