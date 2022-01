Východ Havlíčkova Brodu se mění v nákupní zónu, vzniknou dva shopping parky

Stavebního ruchu za stávajícím hypermarketem Albert, přímo proti areálu bývalého Zetoru, si lidé mohou všímat už od loňského léta. Nákupní centrum zde staví společnost RP Havlíčkův Brod.

„Bude se jednat o centrum šesti specializovaných prodejen s celkovou plochou 2 980 metrů čtverečních zastavěné plochy. Součástí projektu je 68 parkovacích míst a sadové úpravy,“ uvedl na dotaz MF DNES jednatel developerské společnosti Pavel Menšík.

Stavební práce už jsou tu několik měsíců v plném proudu. Dokončeny mají být letos v létě. V tu dobu chce rovněž developer otevírat.

Jak upřesnil, v současné době už má pět ze šesti prodejen svého nájemce. Zákazníci by v tomto centru měli najít drogerii Rossmann, koberce a domácí textil Breno, potřeby pro zvířata Pet Centre, módní řetězec NKD a prodejnu elektra Planeo Elektro. „K pronájmu zbývá poslední volná jednotka,“ doplnil Menšík.

Stříbrný dvůr patří rodině místostarosty

Přibližně dvakrát větší má být projekt společnosti Immomarket. Ta ve velké nákupní centrum na ploše zhruba šesti tisíc metrů čtverečních změní současný Stříbrný dvůr. Tento bývalý statek se nachází jen přes budovaný obchvat, hned u kruhového objezdu.

Pikantní je zde skutečnost, že vlastníkem Stříbrného dvora je havlíčkobrodský místostarosta Vladimír Slávka (ANO). „Areál patří naší rodině asi 130 let. Developer nás před časem oslovil s nabídkou odkupu veškerých pozemků a jejich přeměny v nákupní centrum,“ vysvětloval před dvěma lety.

Detaily o počtu obchodů či budoucích nájemcích zatím jednatel developerské společnosti Václav Vitek prozrazovat nechce. „Naší vizí je vybudovat nákupní park s tradiční skladbou spotřebního zboží a služeb, tedy oděvy, obuv, drogerie, potřeby pro domácnost, elektro, restaurace a podobně,“ sdělil už před dvěma roky a na těchto slovech trvá i nyní.

Projekt měl být podle původních plánů dokončen už loni, stavět se ale dosud nezačalo. „Je to složitý projekt, podepsalo se na něm i covidové období. Momentálně předpokládáme, že by byl dokončen v průběhu roku 2023,“ konstatoval Vitek.

Spojitost s obchvatem je čistě náhodná

Dalo by se soudit, že projektu vyšlo vstříc i Ředitelství silnic a dálnic. To o rok posunulo termín dokončení brodského jihovýchodního obchvatu, rovněž na rok 2023.

„Je to jen shoda okolností. Náš projekt s obchvatem nestojí ani nepadá,“ odmítá spojitost Václav Vitek.

Na projektu pracuje čtyři roky, postupně řeší jednotlivá povolení. Těsně před Vánoci mu vyšlo vstříc i město, když zastupitelé schválili takzvanou plánovací smlouvu, která se týká napojení na městskou infrastrukturu.

Jak uvedl místostarosta Libor Honzárek, developer dostal od města na dokončení úprav pět let. „Nákupní park bude připojen na městský chodník, zřízeno tu bude i veřejné osvětlení. Tyto novinky půjdou za investorem, po dokončení je převezme město,“ popsal Honzárek.

Nákupní park bude připojen novou větví přímo ke stávajícímu kruhovému objezdu. Obchody s parkovišti obsadí celou plochu od objezdu po svah k železniční trati, nahradí veškeré současné budovy a protáhnou se až k odbočce do Pohledských Dvořáků.

Lávky ani podchodu se lidé nejspíš nedočkají

Za dva roky by tak měly těsně u sebe na východním okraji města - včetně současného Alberta s Jyskem - sloužit hned tři nákupní parky. Všechny budou těsně napojeny na nově budovaný obchvat.

„Je logické, že mají developeři o pozemky podél obchvatu zájem. Očekávali jsme to,“ podotkl už dříve Honzárek.

Přestože by se to nabízelo, nebudou tři obchodní zóny nijak extra propojeny. Zvláště do největšího za obchvat budou mít lidé o něco složitější cestu. Silnici, na níž se dá čekat výrazná frekvence dopravy, budou muset u kruhového objezdu přejít. S budováním podchodu ani lávky se zde nepočítá.

„Nákupní centra na okrajích měst nejsou stavěná pro chodce. Počítá se s tím, že k nim lidé dojedou auty. Tak to bude i v případě všech obchodních zón na východě Brodu,“ poznamenal místostarosta Honzárek.

Nejbezpečnější cestou pro zákazníky, kteří si budou chtít postupně nakoupit před obchvatem i za obchvatem, bude nasednout do auta a přejet pár desítek metrů z jednoho parkoviště na druhé.