Jihlavský Aventin připravuje rozšíření. Přibýt by mohl Kaufland i XXXLutz

„Ve druhé polovině tohoto roku plánujeme zahájit stavbu další etapy Aventin Shopping v Jihlavě,“ potvrdila marketingová manažerka společnosti Aventin Martina Mangová.

Podle záměru, který nyní musí schválit dotčené orgány, druhá etapa stavby Obchodního centra v Jihlavě zahrnuje retail, prodejnu potravin, prodejnu nábytku, administrativní prostory a hotel.

Objekt retailu (maloobchodu) bude přímo navazovat na západní křídlo budovy stávajícího areálu. Provedení obchodů bude ve shodném koncepčním řešení jako původní retaily v areálu. Výstavbou vznikne šest nových samostatných obchodních jednotek. „Aktuálně probíhají intenzivně jednaní s jednotlivými firmami, které se v centru objeví,“ potvrdila Mangová.

Na retail bude navazovat budova prodejny potravin (ve zmiňovaném záměru je uvedena společnost Kaufland - pozn. red.). Nad těmito dvěma jednotkami nově vznikne prostor pro volnočasové aktivity.

Na prodejnu potravin bude navazovat třípodlažní budova prodejny nábytku. Samotná prodejna bude zaujímat dvě nejnižší patra, třetí nadzemní patro bude využíváno jako sklad. Do prodejny nábytku bude vybudován samostatný vjezd z prostoru centrálního parkoviště.

Jména velkých hráčů nechce park zveřejňovat

Součástí záměru jsou nové parkovací plochy s celkovou kapacitou 818 parkovacích míst.

Nové parkovací plochy pro zaměstnance se budou nacházet v západní části areálu za prostory nových retailů. Parkování bude jak na terénu, tak i v nadzemním patře budovy a budou vybudovány i parkovací stání v podzemní části. „Bude tam rozšířené parkoviště, skoro až o tisíc aut, a nové obchody. Jedním z největších bude XXXLutz,“ prozradil primátor Jihlavy Petr Ryška.

„Ve hře jsou velcí hráči z nábytkářského segmentu, potravin a další non-food/fashion jednotky. Jejich přesná jména a počet zatím nebudeme zveřejňovat,“ nechtěla zcela odkrýt karty manažerka.

V záměru obchodního domu je do budoucna využít prostory nad retailovým objektem pro stavbu hotelu s téměř 150 lůžky a zároveň prostoru na gastro, motokáry, fitness, dětské herny a laser game a virtuální reality.

„S variantou, kde bude případně i hotel a zábavní centrum, pracujeme,“ potvrdila Mangová. „Není však zatím jisté, jestli k jejich realizaci stoprocentně dojde následující etapě.“

Centrum vybuduje i dvě nové cyklostezky

Co by však rozhodně nemělo chybět, je napojení obchodního centra na novou cyklostezku. „Zavázali se k tomu už hodně dávno, v plánovací smlouvě s městem. Už mají hotovou projektovou dokumentaci, takže by už letos měli začít budovat,“ nastínil Ryška.

„Loni proběhlo s vlastníkem OC Aventin jednání u primátora, kde byla potvrzena původní dohoda s městem, že postaví obchodní centrum cyklostezku smíšenou se stezkou pro pěší,“ upřesnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. „Povede z místa křížení nad tunelem (sídliště Za Prachárnou) kolem rybníků a přes centrum obchodního centra až na již hotovou cyklostezku podél Pelhřimovské výpadovky.“

Samotný Aventin počítá se dvěma směry cyklostezky. „První větev se napojí přes slepou část kruhového objezdu na již existující cyklostezku, jak uvedlo město,“ potvrdila Mangová. „Druhá větev povede za nákupním centrem kolem rybníků a vyústí na ulici Rantířovská.“

Zavést klasickou MHD se dosud nedaří

Nákupní centrum by rádo navýšilo počty spojů MHD a zařadilo je do integrovaného dopravního systému. „Bohužel se nám to zatím nedaří, a proto se v dohledné době počet spojů měnit nebude. Zákazníci však můžou stále využívat bezplatnou linku, která do centra jezdí čtyřikrát denně,“ uvedla Mangová.

„Linku MHD si objednává a platí OC a záleží jen na něm, kolik si toho objedná. Město zatím neuvažuje, že by platilo spoje do tohoto nákupního centra,“ uvedl mluvčí města Daněk.

„Myslím, že je to tak i jinde. Že když obchodní centrum leží mimo město, má smlouvu, která mu dopravu zajišťuje,“ uzavřel téma primátor Ryška.