Okříšky řeší stav bydlení, rada městyse se zřejmě zaměří i na výši nájmů

  15:23
Obyvatelé Okříšek na Třebíčsku se před dvěma měsíci vyjádřili v anketě ke stavu bydlení i k celkovému směřování městyse. Zhruba polovina občanů si myslí, že by se zde měly stavět nové byty pro mladé rodiny.
„Tomu odpovídá i pořadí nejpotřebnějších investic, kde skončil v anketě nový bytový dům na šestém místě. Zároveň se bude muset rada městyse zamyslet nad výší nájmů, která je nyní jen zhruba ve výši čtvrtiny komerčních,“ sdělil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

To považuje za správné jen asi osm procent respondentů, necelých třicet procent by je zvedlo alespoň na polovinu, 22 procent na tři čtvrtiny a dalších dvaadvacet procent je pro dorovnání s komerčními nájmy.

„Téměř tři čtvrtiny občanů také odpovědělo kladně na otázku, zda připravovat výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou,“ uvedl Ryšavý. Data jsou výsledkem velké říjnové ankety, jedné z těch, které městys Okříšky pravidelně pořádá a kterou nyní finálně vyhodnotil.

Odpovědi tentokrát odevzdalo ve velké anketě celkem 485 občanů, tedy asi necelá třetina z 1 596 voličů. „Není to tedy úplný rekord, ten jsme zaznamenali v roce 2017, kdy se zúčastnilo 697 voličů, ale i letošní počet je hodně vysoký, a tudíž výsledky reprezentativní,“ konstatoval starosta Ryšavý.

Důvěra v zastupitelstvo šla dolů

Jaké jsou výsledky ankety? Důvěra v zastupitelstvo městyse mírně klesla. „Ale i letošních 56,3 procenta je velmi dobrým vysvědčením, zvláště k přihlédnutí k pouhým 14,6 procenta těch, kteří nedůvěřují,“ sdělil Ryšavý. Přibylo respondentů, kteří si myslí, že potřeby Okříšek zajišťuje zastupitelstvo dobře nebo jen s drobnými nedostatky, těch bylo letos přes 72,5 procenta.

„Lepší hodnocení než minule dostaly Technické služby, trošku si oproti roku 2020 pohoršila knihovna. Ve většině oblastí se zlepšilo hodnocení základní i mateřské školy, zvláště nás těší velký skok u materiálního vybavení škol. Jsme rádi, že investice minulých let se zhodnotily a vnímá je i veřejnost,“ potěšilo Ryšavého.

Většina hlasujících doporučuje zachovat místní kanál kabelové televize, i když ho třeba tito hlasující sami nesledují.

Kopec na Třebíčsku je plný arsenu, vodní zdroje zatím nejsou v ohrožení

Tři čtvrtiny zúčastněných jsou pro zavádění zpomalujících prvků na komunikacích v městysi. Pouze 12 procent hlasujících považuje za dostatečné dopravní značení a necelých sedm procent míní, že dopravu není třeba zpomalovat.

Pouze necelých deset procent lidí uvedlo, že jim nevadí volné pobíhání psů, nejčastěji vadí neuklizené exkrementy na chodnících a trávnících.

Ohledně otázky na rozšíření rekreačních prvků u rybníka Pilný je největší zájem o molo podél břehu a o hřiště na plážový volejbal. „Zajímavá informace je, že více než 40 procent lidí se do Pilňáku koupat vůbec nechodí,“ reagoval Ryšavý.

Dvě třetiny hlasujících považují za vyhovující vánoční osvětlení, přičemž 17 procent by ho ještě více rozšířilo. Více než polovina občanů dává přednost klasickému novoročnímu ohňostroji, čtvrtina by preferovala menší laserovou show.

Nejčastěji se hlasovalo pro chodník

Hlasující dostali také možnost vybrat největší priority pro investiční výstavbu na základě důležitosti i peněz. Na prvním místě se s velkým náskokem umístil chodník podél silnice do Přibyslavic, následovaly revitalizace požárních nádrží ve Staré osadě a u kulturního domu, rekonstrukce silnic a chodníků na ulici U Stadionu.

„Překvapilo vysoké umístění dalších akcí zaměřených na ochranu před suchem a změnou klimatu, jako podzemní nádrže na dešťovou vodu se zavlažovacím systémem nebo vodní prvky v centru Okříšek,“ rozhovořil se Ryšavý.

Více než polovina občanů by byla pro, aby si město vzalo úvěr, čtvrtina se vyjádřila jasně proti.

Okříšky opravily zámek a odchází. „Nastěhovat“ se mohou díla kreslíře Mareše

Dlouhodobě se podle starosty zájem o anketu stabilizuje okolo jedné čtvrtiny až třetiny voličů. „Z genderového pohledu měly tradičně větší zájem o věci veřejné ženy, ovšem letos jen nepatrně, poměr byl 235 ku 230 mužům, zbývajících dvacet účastníků pohlaví neuvedlo, samozřejmě je to jejich právo,“ dodal Ryšavý.

Z hlediska věku bylo nejvíce respondentů v kategorii 46–65 let. Celkem 215 respondentů – tedy nejvíce – uvedlo středoškolské vzdělání. „Dlouhodobě stoupá počet vysokoškolsky vzdělaných respondentů, což je jistě pozitivní trend,“ konstatoval Ryšavý.

Anketa se uskutečnila společně s volbami do Poslanecké sněmovny ve dnech 3. a 4. října. První anketa tohoto typu byla v Okříškách uspořádána v roce 1996.

