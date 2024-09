V Jihlavě zahájili přestavbu nádraží. Stařičkou budovu nahradí moderní hala

V přednádražním prostoru vzniknou zastávky linkových autobusů a městské hromadné dopravy. „Cestující získají pohodlný přestup mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy, v nové nádražní budově najdou veškeré potřebné zázemí,“ uvedl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Snahy milovníků železniční historie o zachování nádražní budovy z roku 1887 byly bezvýsledné. „Přišel jsem se rozloučit s tou budovou, podívat se na budoucnost, která tvrdě opomíjí minulost. Je mi to líto, ale musíme se k tomu postavit čelem. Odborná veřejnost opovrhuje tímto bouráním starých výpravních budov s duší a historií,“ řekl na místě Richard Cila, kurátor Muzea místní dráhy v Telči.

Slavnostního aktu se zúčastnilo kolem stovky manažerů, politiků a úředníků ve společenských oblecích. Deset z nich dostalo do rukou kladívka a symbolicky si poklepalo na kolejnici.

Není divu. Výší stávající investice 1,7 miliardy korun se jedná o jednu z největších soudobých dopravních staveb na Vysočině. Osmdesát procent nákladů však zaplatí Evropská unie.

Dopravní inženýři chtějí udělat z nádraží Jihlava-město do budoucna terminál – tedy hlavní uzel veřejné dopravy na vlastním území města, zvláště poté, co by sem v dalších letech měly být přivedeny i koleje vysokorychlostní tratě (VRT). Do nynějšího prostoru nepoužívaného nákladového prostoru nádraží Jihlava- město by mělo být za pár let teoreticky přemístěno také autobusové nádraží.

Město vybuduje tři nové silnice

Město Jihlava se k investici připojí vybudováním tří nových silnic. První povede od terminálu okolo historického sila k okružní křižovatce v Havlíčkově ulici, druhá spojí nákladové nádraží s Jiráskovou ulicí u budovy Ferony a třetí se napojí na Jiráskovu ulici v místě, kde do Jiráskovy ústí ulice Hamerníkova. Město u nádraží postaví P+R parkoviště s 68 místy. Restaurace pro cestující na novém nádraží nebude. Ta je součástí vize pro budoucnost, až sem bude zajíždět železnice VRT.

Prostor městského nádraží opakovaně Jihlavané v anketách iDNES.cz zvolili nejodpudivější lokalitou krajského města Vysočiny.

České dráhy ani posléze Správa železnic nádraží a jeho okolí po řadu desetiletí nijak neudržovaly. A tak se jedinou změnou čas od času stalo odbourání některé ze starších budov, až zbyla z těch nejvíce viditelných jen ta hlavní: výpravní budova s čekárnou s byty vystěhovanými v roce 2015 a s dávno opuštěným nádražním hostincem.

„My jsme tento stav převzali v roce 2016. Ta budova má svou éru stavebně za sebou a je energeticky náročná,“ řekl šéf SŽ Svoboda.

Artefakty ze staré budovy chce muzeum

Budova není památkové chráněná, takže její demolici nic nebrání. Ještě minimálně několik týdnů by však měla pro cestující dál fungovat tak jako dosud.

„Řešili jsme se Správou železnic ten budoucí projekt a dospěli k tomu, že pokud má ta budova plnit svou funkci, tedy být velkokapacitní a komfortní, není možné, aby byla zachována, a musí být postavena nová,“ řekl jihlavský primátor Petr Ryška.

Na dotaz, zda záměr demolice byl dostatečně prodiskutován s obyvateli města, Ryška odpověděl: „Nevím, zda to bylo dost diskutováno s veřejností, ale s odbornou veřejností to bylo diskutováno dost.“

Historik železnice Cila chce z budovy pro muzea zachránit části technického vybavení – například litinové zdobené sloupy z nástupiště ze železáren Blansko či stavědlový řídicí přístroj z roku 1941. „Správa železnic nám nabídla jejich odprodej formou veřejné soutěže,“ řekl Cila. Dalším cenným artefaktem je třeba litinové schodiště.

7. září 2017