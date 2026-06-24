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Jihlava otevřela moderní terminál, z centra města odvede tisíce aut denně

Jan Salichov
  16:09
Jihlava udělala zásadní krok k proměně své dopravní infrastruktury. Správa železnic společně s městem dnes slavnostně otevřela první etapu nového centrálního dopravního terminálu u jihlavského městského nádraží. Projekt, jehož příprava odstartovala již v roce 2017, má za cíl vytvořit moderní přestupní uzel pro vlakovou a městskou i příměstskou autobusovou dopravu.

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V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun. Proměnila se v něj lokalita bývalého městského nádraží. Vyrostla tu zcela nová budova, přibyla i ulice. (24. června 2026)
V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun. Proměnila se v něj lokalita bývalého městského nádraží. Vyrostla tu zcela nová budova, přibyla i ulice. (24. června 2026)
V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun. Proměnila se v něj lokalita bývalého městského nádraží. Vyrostla tu zcela nová budova, přibyla i ulice. (24. června 2026)
V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun. Proměnila se v něj lokalita bývalého městského nádraží. Vyrostla tu zcela nová budova, přibyla i ulice. (24. června 2026)
V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun. Proměnila se v něj lokalita bývalého městského nádraží. Vyrostla tu zcela nová budova, přibyla i ulice. (24. června 2026)
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Nové nádraží přináší zásadní změny v odbavení. „Jihlava může sloužit jako příklad moderního řešení veřejné dopravy. Společný přestupní terminál usnadní všem cestujícím, kteří získají nejen pohodlný přestup, ale díky nové nádražní budově i potřebný servis,“ uvedl přítomný ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Patrovou nádražní budovu tvoří společná odjezdová a příjezdová hala s lavičkami, v horním patře se pak nachází obchodní prostor a zázemí pro dopravce. Bezbariérový přístup k novým nástupištím zajišťuje výtahy vybavený podchod, který v budoucnu plánuje Správa železnic prodloužit až do Mostecké ulice.

Projektový manažer společnosti Skanska Tomáš Sedláček vyzdvihl, že stavba byla výjimečná proměnou celého dopravního prostoru v bezprostřední blízkosti centra, přičemž se podařilo uvést část stanice do provozu již v prosinci loňského roku, a to bez omezení cestujících.

Město Jihlava v rámci projektu vybudovalo zastávky pro MHD a příměstskou dopravu, parkoviště P+R s 68 místy a novou Evropskou ulici s okružní křižovatkou. Součástí prací bylo natažení elektrického vedení pro trolejbusy, instalace nového veřejného osvětlení a vybudování chodníků.

Jihlava otevře dopravní terminál, autobusy však přivítá až před prázdninami

Estetickou stránku projektu doplní výsadba téměř stovky stromů a velkého počtu keřů a okrasných rostlin. „Věřím tomu, že až za pár let se to tady všechno zazelená, stromy vyrostou a popínavé rostliny zakryjí betonové stěny, bude terminál opravdu krásný,“ předesílá primátor Petr Ryška (ODS).

Terminál jako lék na dopravu v centru

Nové nádraží má z vytížených ulic, jako jsou Tolstého či Fritzova, odvést až 16 tisíc aut denně. „Všichni naříkáme, kolik máme aut, ale pokud chceme, aby lidé cestovali veřejnou dopravou, musí být dostupná, komfortní a rychlá, což je přesně to, co v Jihlavě vzniká,“ podtrhl význam investice hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).

Kraj, který ročně investuje téměř dvě miliardy korun do zajištění veřejné dopravy, vnímá terminál jako klíčovou součást modernizace krajské mobility a pracuje i na elektronizaci jízdného.

Výhled do roku 2030 a spojení s Prahou

Město již připravuje druhou etapu, která zahrnuje výstavbu autobusového nádraží a propojení směrem k Jiráskově a Hamerníkově ulici, s výhledem na napojení na Mosteckou ulici a tamní obchodní zónu. Realizaci však komplikuje koordinace s plánovanou vysokorychlostní tratí (VRT), kvůli které je nutné přepracovat projektovou dokumentaci. I přes tyto komplikace je cílem dokončit kompletní terminál do roku 2030.

Jihlava kvůli dopravnímu terminálu plánuje nový průtah podél parku Keťásek

Cestující se mohou těšit na reálné zlepšení spojení - od letošního prosince budou z jihlavského městského nádraží vyjíždět každé dvě hodiny přímé vlaky do Prahy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci programu Doprava 2021-2027. Dotace je ve výši 1 265 823 102 korun, přičemž národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. V součtu celý projekt vyšel na 1,8 miliardy korun.

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