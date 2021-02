Do nádraží jdou stovky milionů, to světelské zůstane památkou i po obnově

8:51

Některá nádraží a železniční stanice na Vysočině by v letošním roce měla výrazně prokouknout. Správa železnic chystá jejich větší rekonstrukci. Utratit by měla dohromady 200 milionů korun. Ve dvou případech už práce běží od loňského roku a letos by měly skončit.