Správa železnic se omluvila za opravu nádraží v Pacově. Vrátí historickou podobu

Autor:
  11:30
Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak barevnosti sytě oranžové fasády, tak nevzhledné kovové rampy pro imobilní. U samosprávy to vyvolalo pobavené úsměvy.

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově nese zářivě oranžovou barvu. Pozornost upoutá i kovová rampa před dveřmi do čekárny a monitor s odjezdy vlaků na zdi.
Správa železnic, která pacovské nádraží od roku 2016 vlastní, začala jeho rekonstrukci ubouráním téměř všech přístavků a částí, které byly k původní budově během více než stovky let přistavěny. Tento způsob opravy místní ostře kritizují.
Nádraží v Pacově bylo otevřeno v roce 1888. Tento snímek pochází z počátku 20. století. Je na něm vidět i otevřená nižší přístavba, něco jako podloubí, které teď lidé litují nejvíc.
23 fotografií

„Správa železnic by se chtěla jménem nového šéfa Tomáše Tótha (po odvolání dlouholetého generálního ředitele Jiřího Svobody pověřen řízením organizace – pozn. red.) veřejnosti omluvit za výsledek opravy nádražní budovy, který je jednoznačně velice sporný,“ uvedl ve čtvrtek v podvečer v tiskové zprávě mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Státní organizace přislíbila rychlou nápravu, na níž se podle Gavendy už začalo pracovat. Opětovné práce by se měly odehrát během následujících týdnů. A tentokrát by se už opravdu měla výsledná podoba budovy shodovat s podobou historickou.

„Změníme barevnost budovy, která bude více respektovat původní vzhled, a také změníme podobu rampy, která zajišťuje bezbariérový přístup do budovy. Nyní mám u sebe všechny potřebné podklady, včetně těch historických,“ vzkázala architektka Správy železnic Petra Böhmová.

Nečekaný vývoj sleduje pacovská radnice s hořkým úsměvem. „Osm let nám trvalo, než jsme vlastníka přiměli k opravě budovy. Naše připomínky však nebral v potaz, udělal si to podle svého. A takhle to dopadlo,“ podotkl starosta města Tomáš Kocour. K výčtu známých nedostatků přidal i podobu oken.

7. února 2025

„Kdyby se na Správě železnic zamysleli dřív, mohlo se to obejít bez takových komplikací. Takhle si myslím, že reagovali až na poznámky veřejnosti,“ poznamenal místostarosta Radek Vitovský.

Cokoliv jiného bude lepší, než současná rampa

Jak oba pánové říkají, na barevnost by si snad cestující časem zvykli. „Nádraží se tu začalo říkat pomeranč,“ pobaveně zmiňuje starosta.

Pěstí na oči je jim hlavně kovová rampa pro hůře se pohybující či kočárky. „Vypadá to jako nedokončená stavba, navíc je poměrně kluzká,“ zmiňuje Tomáš Kocour. „Cokoliv jiného tu bude lepší,“ přidává se Radek Vitovský.

Modernější a křiklavě oranžové. Pacov žasne nad opravou historického nádraží

Velice podobně na nově opravenou budovu nahlíží i cestující veřejnost. „Vůbec to není hezké. Původní stavba měla své kouzlo,“ napsala v jedné z mnoha facebookových diskusí, které se kolem nové podoby nádraží strhly, Šárka Rokosová Kopecká.

„No nazdar, to to vypadá. A přitom se s tím mohly udělat věci. Ale proč, že?“ rýpla si Jana Holejšovská.

„Nechápu, proč nemohli zachovat tradiční barevnost. Taky škoda těch bílých plasťáků. Tohle dělali inženýři, a ne architekti,“ přidal se Roman Sitner.

Projekt radnice připomínkovala. Marně

Připomínky měla radnice i veřejnost od samého počátku rekonstrukce. Ta začala na konci roku 2024 demolicí všech přístavků a objektů, které byly postupem let k výpravní budově „přilepeny“. Zmizela třeba i část podkroví a historické podloubí.

Nádraží Pacov

Nádražní budova v Pacově se stavěla koncem 80. let 19. století společně se železniční tratí spojující Pelhřimov s Táborem. Její podoba byla dílem architekta Friedricha Setze. Nádraží bylo zprovozněno v roce 1888.

Budova, ke které se postupem let lepily další a další přístavky, však stále víc chátrala. Nikdy v historii nepodstoupila kompletní rekonstrukci. V roce 2006, po zavedení dálkového řízení trati z Pelhřimova, byla opuštěna. O dva roky později byla kvůli vandalům uzavřena.

Původně budovu vlastnily České dráhy. Správa železnic ji převzala v roce 2016. Rekonstrukce probíhala od konce roku 2024 do února 2026. Přišla celkově na 16,5 milionů korun.

„Začala likvidace historie a to je stejné svinstvo, jako když se v 70. letech začalo bourat historické jádro Pacova,“ nebral si servítky například Ladislav Hlásek.

„Je to ostuda. Naši předci, co to budovali a z velmi malých úspor přispívali, by plakali,“ napsala před rokem Marcela Pelikánová.

„Návrh projektu jsme připomínkovali. Chtěli jsme více zachovat původní podobu i historický přístřešek s litinovými sloupy. Naše připomínky však zohledněny nebyly a projekt se nikterak neupravoval,“ pokrčil loni v únoru rameny starosta Tomáš Kocour.

Podle tajemníka pacovské radnice Stanislava Macháčka je problém v tom, že budova není chráněnou památkou. Odborníci na památkovou péči ji tudíž neposuzovali. „Pro stavební řízení bylo důležité jen to, že v dokumentech bylo uvedeno, že budova bude mít pastelovou barvu. Jak pastelovou, to už nikoho nezajímalo,“ řekl.

V souvislosti se zveřejněnou omluvou Správy železnic působí paradoxně vyjádření mluvčí státní organizace Nely Eberl Friebové staré jen dva týdny. „U fasády jsme celkově vycházeli z její původní barevnosti. Výslednou podobu navrhl projektant a projednali jsme ji i s pacovskou radnicí,“ konstatovala v polovině měsíce.

Podobné opravy bude posuzovat komise

Vedení radnice připravovanou nápravu kvituje, drobné obavy ale má z toho, jaká omezení pro cestujícím to znovu přinese. Bojí se toho, že budova bude opět několik měsíců pod lešením. „Možná by se fasáda dala jen přebarvit z plošiny, což by mohlo být rychlé. Ale známe státní správu, nemá v oblibě jednoduchá řešení,“ přemýšlí starosta.

Z pacovského případu se Správa železnic chce poučit do budoucna. Plánuje sestavit centrální komisi složenou z odborníků z oblasti architektury a stavebnictví.

„Tato komise připraví jednotnou metodiku vztahující se k opravám a rekonstrukcím nádražních budov. Její přístup bude individuální a citlivý s ohledem na danou lokalitu. Zároveň bude komise odborně dohlížet na celý proces oprav,“ popsal Dušan Gavenda.

27. února 2026  11:30

Středověk, nebo moderna? Ve městě se přou, zda schovat auta pod obří náměstí

Radní David Beke upozorňuje, že se Jihlava snaží v moderní době fungovat v...

Masarykovo náměstí v Jihlavě čeká největší proměna za poslední půlstoletí. První etapa rekonstrukce podle vítězného návrhu architekta Miroslava Cikána se nezadržitelně blíží. Jenže pod povrchem...

27. února 2026  7:45

Pomoc v šestinedělí i podpora. Porodní asistentky přijedou za maminkami domů

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo...

Poradenství, kontrola, ale třeba i „jen“ psychická podpora. Na takovou bezplatnou pomoc mají nárok ženy v šestinedělí, které chtějí využít novou službu nemocnice v Novém Městě na Moravě. Tamní...

26. února 2026  15:49

Školou otřásá spor kantorů s ředitelkou. Učí lidé bez aprobace, stěžují si rodiče

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Děti před přijímačkami učí kantoři bez aprobace, mezery jsou v hlídání žáků i bezpečnosti. Personální situace je katastrofální. Tak popisují rozladění rodiče poměry na Základní škole Hradská v...

26. února 2026  15:14

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22

Aby se nemuseli stěhovat daleko. Žďár zvažuje přestavbu kulturáku na byty pro seniory

Bývalý kulturní dům ve žďárské ulici Na Úvoze už dlouho svému účelu neslouží....

Lidem, kteří se ve stáří odmítají stěhovat do pečovatelských domů na opačném konci města, chtějí vyjít vstříc ve Žďáře nad Sázavou. Radnice zvažuje, že seniorské bydlení vybuduje přímo v jejich...

26. února 2026  8:44

Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Kauci 200 tisíc korun uložili v úterý policisté dopravci po kontrole jednoho z kamionů. Při ní totiž zjistili, že se ve vozidle nachází zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem, informovala...

25. února 2026  20:27

Kvůli ředitelce končí polovina učitelů na základní škole v Humpolci

ilustrační snímek

Asi polovina učitelů humpolecké Základní školy Hradská podá k 26. únoru výpověď. Oznámili to ve středu při jednání zastupitelstva. Jde o 20 kantorů. Město je zřizovatelem školy. Svůj krok odůvodnili...

25. února 2026  19:55

Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov, která řeší vážnou personální krizi, razantně navyšuje finanční pobídky pro nové zaměstnance. Ve snaze konkurovat velkým fakultním pracovištím a stabilizovat situaci na klíčových...

25. února 2026  15:36

Mléko od dárkyň jako vzácný lék pro nedonošené děti. Sběrna funguje už rok

Detail mateřského mléka.

Již dvanáct měsíců funguje na novorozenecké jednotce intenzivní péče (JIP) v jihlavské nemocnici sběrna mateřského mléka. Zařízení, které vzniklo díky podpoře vedení i nadšení personálu, se stalo...

25. února 2026  15:36

