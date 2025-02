Ostuda, likvidace historie. Způsob rekonstrukce nádraží vyrazil Pacovu dech

„Začala likvidace historie a to je stejné svinstvo, jako když se v 70. letech začalo bourat historické jádro Pacova,“ nebere si servítky například Ladislav Hlásek.

„Je to hrozné. Uvnitř v budově ať si to udělají, jak chtějí. Ale venkovní podoba měla zůstat i s tím podkrovím a fasádou,“ přidává se s kritikou Jana Hološovská.

„Je to ostuda. Naši předci, co to budovali a z velmi malých úspor přispívali, by plakali,“ napsala Marcela Pelikánová.

Podobně a ještě více emotivních vyjádření jsou diskuse o pacovském nádraží v různých facebookových skupinách plné. Podoba rekonstrukce vadí mnoha lidem. Podivují se nad tím, jak začala. Obávají se, že při takovém postupu už brzy nebude co revitalizovat.

Správa železnic, která nádraží od roku 2016 vlastní, začala opravu ubouráním téměř všech přístavků a částí, jež byly k původní budově během více než sta let přistavěny. „Odstraněním dodatečných přístaveb se nádraží více přiblíží svému původnímu charakteru,“ vysvětluje mluvčí státní organizace Dušan Gavenda.

Lidé starostovi vyčítají, že málo bojoval

Výhrady vůči projektu však měla i pacovská radnice. „Připomínkovali jsme ho. Chtěli jsme zachovat historický přístřešek s litinovými sloupy. Naše připomínky však zohledněny nebyly a projekt se nikterak neupravoval,“ podotkl pacovský starosta Tomáš Kocour.

Někteří spoluobčané právě jemu vyčítají, že měl za nádraží více bojovat. „Rekonstruovat tak, že zlikviduji veškeré historické prvky, mi přijde úplně mimo. A památkáři a obec jen tiše přihlíží,“ zlobí se třeba Jaroslav Čekal.

Budova nádraží v Pacově však statut památky nemá a nikdy neměla. Vlastník své zásahy proto s památkáři konzultovat nemusel. Ani samotné město Pacov nebylo přímým účastníkem stavebního řízení. Rozsah oprav závisel takřka výhradně na majiteli budovy.

„Je otázka, proč se již v minulosti nikdo nezabýval komplexně celou tratí od Pelhřimova po Chýnov. Kamenné mosty na ní se památkami staly, charakteristické nádražní budovy ovšem nikoliv,“ přemýšlí Kocour.

Nádraží v Pacově se stavělo koncem 80. let 19. století společně se železniční tratí spojující Pelhřimov s Táborem. Otevřeno bylo v roce 1888. Už tehdy se nádraží mohlo pyšnit velkoryse pojatým peronem. K výpravní budově bylo od té doby přistavěno několik přístavků, ať už více, či méně zdařilých. Podle místních byl cenný zejména ten otevřený podepřený litinovými sloupy. Patřil k nejstarším.

Hlavně, že konečně přestane dělat ostudu

Jenže budova postupem let stále víc a víc chátrala. Snad nikdy v historii nepodstoupila kompletní rekonstrukci. V roce 2006, po zavedení dálkového řízení trati z Pelhřimova, byla opuštěna. O dva roky později byla dokonce kvůli opakujícím se případům vandalství zcela uzavřena.

„Byla v opravdu hrozném stavu, byla to jedna z největších ostud Kraje Vysočina. X desítek let jsme tlačili na vlastníka, aby ji opravil. Po této stránce jsme tedy moc rádi, že konečně po těch letech naše přání vyslyšel,“ zmínil i jednoznačná pozitiva starosta Pacova. Ostatně s tím souhlasí i část veřejnosti.

Rekonstrukce totiž nemá jen kritiky, někteří diskutující zahájení opravy i demolici těžce poškozených a nevyužitých prvků kvitují. „Pro mě je důležité, že ta budova bude k něčemu sloužit, a ne dělat ostudu Pacovu,“ vyjádřil se například Jiří Hodinka.

Správa železnic budovu získala od Českých drah v roce 2016. „Do své správy jsme dostali více než 1 500 objektů, které byly v drtivé většině případů ve stavu vyžadujícím menší nebo větší stavební zásahy,“ snaží se ospravedlnit téměř desetileté zpoždění do začátku obnovy Gavenda.

Přístřešek s litinovými sloupy vyroste znovu

Do pacovského nádraží bude Správa železnic nyní investovat nejméně 16 milionů korun. Zhruba tolik má obnova budovy stát.

„Potřebná je oprava střechy, aby byl objekt chráněný před zatékáním, a hydroizolace. Opravíme také plášť budovy včetně oken a dveří. Uvnitř se pak práce zaměří na elektroinstalace, zdravotechniku a vnitřní povrchy. Cestující získají vnitřní temperovanou čekárnu, která v Pacově doposud chybí,“ popsal chystané úpravy mluvčí.

Pro všechny kritiky však má i dobrou zprávu. Otevřený přístřešek by měl u budovy vyrůst nový. „Jen bude umístěný ze směru příchodu od města, zhruba v místech bývalého stavědla. Ponesou ho litinové sloupy z dosavadního přístřešku,“ vzkázal Dušan Gavenda.

Rekonstrukce by měla trvat přibližně do jara příštího roku. Do té doby také cestující budou muset vzít zavděk provizorní čekárnou. Ta se nachází v malé stavební buňce u výpravní budovy. Hned vedle plotu, kterým je celé staveniště obehnáno.