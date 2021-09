Z Vysočiny vyjel konvoj s obřími nádržemi, přeruší proud a zatíží mosty

Nádrže poputují až do jaderné elektrárny Hinkley Point ve Velké Británii. Po souši budou z výrobního areálu třebíčské firmy MICo dopraveny do přístavu v Bratislavě, kde budou přeloženy na loď a na ostrovy doplují.



První čtyři palivové nádrže dodala firma MICo do Hinkley Point před dvěma lety. Dodávka dalších čtyř nádrží pro druhý blok elektrárny se podle jednatele firmy Jiřího Dennera zdržela kvůli koronavirové epidemii.

Přejímek se často musí účastnit zákazník nebo zástupci dozorových orgánů, což covidová omezení zkomplikovala. „Tím, že se v určité době nedalo cestovat, neproběhla přejímka a doprava se musela posunout,“ uvedl.

Nádrže jsou vysoké 6,7 metru, na délku měří 12 metrů. Objem mají 220 metrů krychlových. „To představuje velikost srovnatelnou s objemem téměř osmnácti zahradních bazénů o průměru čtyři a hloubce jeden metr,“ přirovnal mediální zástupce celé transportní akce Jan Kubát.

Termín dala odstávka elektrárny na Slovensku

Každý zásobník převáží téměř 33 metrů dlouhá souprava, jejíž maximální výška je 7,3 metru, šířka přes 6 metrů a hmotnost 120 tun. Takto naložené soupravy jedou dvě za sebou. Další dvě vyrazí z Kramolína po stejné trase ve čtvrtek ráno.

„Termín, kdy budeme moci nádrže odvézt, jsme si nemohli vybírat. Vzhledem k jejich velikosti se na celé trase uskuteční desítky menších či větších dopravních omezení, přičemž to nejvýznamnější nás pak čeká na Slovensku,“ vysvětluje Denner.

Pro dopravu nákladu bylo určující, kdy bude mít odstávku jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice na Slovensku. A to bývá jen jednou v roce. „Na několika místech budeme muset nadzvedávat dráty vysokého napětí a to jindy než při odstávce zrealizovat nejde,“ podotkl jednatel firmy.

Transport se protáhne kvůli nutným úpravám během samotné přepravy. Kromě demontáže a opětovné montáže dopravního značení se bude muset zvedat i přerušovat elektrické vedení.



„Na jednom místě na Slovensku budou muset být přerušeny dráty velmi vysokého napětí 400 kV,“ zmínil Kubát. Kvůli velké hmotnosti souprav budou muset být podepřeny i některé mosty.

„Ve spolupráci s dodavateli zajišťujeme i úplné odpojení a přenesení přípojek, které nejde nadzvednout,“ uvedl mluvčí energetické firmy eg.d Roman Šperňák.

Trasu transportu změnily opravy několika silnic

Záležitosti kolem přepravy tak těžkého a rozměrného nákladu se podle Dennera řešily s půlročním předstihem. „Je to druhá etapa, zkušenosti už máme,“ pravil.



První čtyři nádrže pro první blok elektrárny už firma do Británie posílala v roce 2019. Trasa transportu se ovšem letos musela trochu změnit kvůli aktuálním opravám silnic. Vede z Kramolína na hráz Dalešické přehrady a dále pak kolem jaderné elektrárny Dukovany do Moravského Krumlova, přes Branišovice a Pohořelice do Židlochovic a Nosislavi, kde kolem deváté večer transport svou dnešní etapu ukončí.

Ve středu se kolem deváté hodiny ráno vydá do Hustopečí a přes Starovičky, Velké Pavlovice a Moravský Žižkov dojede do Hodonína. Ke státním hranicím se Slovenskem do Sudoměřic by měl dorazit kolem půl sedmé večer. Tam konvoj počká na další dva transporty, které po stejné cestě vyjedou ve čtvrtek ráno a k hranicím dorazí v pátek večer.

Příští týden se celý konvoj čtyř nákladních souprav o délce téměř 160 metrů vydá na druhou část cesty do Bratislavy, odkud bude přepraven ke klientovi. Nejdřív popluje po Dunaji do Nizozemska, pak do Británie. Na místo určení by se náklad měl dostat přibližně za měsíc.

Společnost MICo vznikla v roce 1993 jako servisní firma působící v Jaderné elektrárně Dukovany. O pět let později zahájila vlastní výrobu. Skupina firem teď zaměstnává okolo 300 lidí. Její obrat v posledním hospodářském roce byl mezi 700 až 800 miliony korun.