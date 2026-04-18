U Velké Bíteše na D1 narazil řidič dodávky do kamionu, nehodu nepřežil

Autor:
  9:33
Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku se v sobotu ráno srazil kamion s dodávkou. Její řidič havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno, místo je průjezdné jedním jízdním pruhem, sdělila mluvčí policie Dana Čírtková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ÚAMK

„V 08:10 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na 158. km dálnice D1 ve směru na Brno,“ uvedla Čírtková. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.

Řidič dodávky z neznámých příčin narazil do zadní části kamionu a utrpěl těžká zranění, kterým podlehl. V autě cestoval sám.

Dálnice byla na nezbytně nutnou dobu pro přistání vrtulníku uzavřena, v současné době je s opatrností průjezdný levý jízdní pruh.

„Obracíme se na řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností a věnovali se řízení svého vozidla, aby nedošlo k nějaké další nehodě,“ uvedla Čírtková. Nehodu vyšetřují policisté z dálničního oddělení Velký Beranov.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

Velorex 350 je tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou. Jde o...

Asi každý ví, že československý vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. Známé je i to, že v Dačicích poprvé na světě vyrobili kostkový cukr. Tušíte ale třeba to, kde spatřila světlo...

Největší umělé kluziště pro nezájem končí. Lidi často odradila hned první návštěva

Premium
Možnost zkusit si zabruslit na umělé ledové ploše využily v Havlíčkově Brodě...

Největší umělá ledová plocha v Česku, která byla přes zimní měsíce v Havlíčkově Brodě, se neosvědčila. Vedení radnice, jež zvažovalo její koupi, od záměru upustilo. Lidí, kteří si ji oblíbili, bylo...

OBRAZEM: Od zedníka po nebožtíka. Igráček baví už 50 let, nahlédli jsme do výroby

Majitel firmy Efko Miroslav Kotík ukazuje rozpracovanou „kulisu“ k igráčkovské...

Igráček. Hračka, která byla za minulého režimu součástí snad každé rodiny s dětmi. Díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku si však osmicentimetrová...

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

Osud knihy může být zajímavější než samotný obsah, tvrdí antikvář z národní památky

Od roku 2002 je antikvariát Igora Domkáře umístěn v národní kulturní památce,...

Hned dva známé antikvariáty skončily v posledních týdnech na Vysočině. Toho Igora Domkáře v Havlíčkově Brodě se však existenční potíže netýkají. Mimo jiné třeba i proto, že už skoro čtvrt století...

18. dubna 2026  9:46

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play...

18. dubna 2026  9:43

U Velké Bíteše na D1 narazil řidič dodávky do kamionu, nehodu nepřežil

Po nehodě kamionu na 171. kilometru D1 na Brněnsku ve směru na Prahu se na...

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku se v sobotu ráno srazil kamion s dodávkou. Její řidič havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno, místo je průjezdné jedním jízdním pruhem, sdělila...

18. dubna 2026  9:33

Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka

Ondřej a David Kaše jedou pogratulovat střelci vítězné branky Ondřeji Balážovi.

Dvojitá úleva hokejového Litvínova. V extraligové baráži si v pátek zajistil proti Jihlavě první bod a šťastný konec měl i kolaps fanouška, kvůli čemuž se o víc jak deset minut oddálil start...

17. dubna 2026  23:43

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

17. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  22:55

Krmení drůbeže i výšlap s kozami. Farma na Vysočině nabízí venkovské zážitky

Ochočené kozy z farmy mají vycházky rády. Vědí totiž, že se napasou.

Farma s koňmi, kozami, drůbeží či králíky nemusí fungovat jen na vsi. Lidé ji najdou i v Třebíči. Ve čtvrti Poušov léta funguje Kozí spolek, malá oáza klidu u řeky Jihlavy. Za zvířaty tam míří nejen...

17. dubna 2026  15:29

Šenkeřík před baráží: Reichelovy tréninky? Ostré! Musíme využít únavu Jihlavy

Petr Šenkeřík

Do třetice všeho barážového. Hokejový obránce Petr Šenkeřík mohl zachraňovat extraligu pro Litvínov proti rodnému Zlínu, nakonec to bude od pátku řežba s Jihlavou. Půjde už o jeho třetí setkání...

17. dubna 2026  12:32

První, na co se zubař ptá, je podpora, vadí městu. Pro nové lékaře má až milion

ilustrační snímek

Až jedním milionem korun podpoří Havlíčkův Brod vznik nových zubařských ordinací. Grantový program schválili zastupitelé města. „Nejsem toho příznivcem, ale za současné situace se nedá nic jiného...

17. dubna 2026  11:57

Třebíč a Žďár chystají stovky družstevních bytů. Jihlava i přes zájem lidí váhá

U vjezdu do areálu se nachází informační tabule developera. Většina bytů je již...

Nedávná zpráva z Třebíče, že se tam chystá výstavba 582 družstevních bytů, vyvolala vzpomínky na jihlavskou anketu z minulého volebního období. Dva a půl tisíce lidí dalo tehdy politikům v krajském...

17. dubna 2026  8:40

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

Velorex 350 je tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou. Jde o...

Asi každý ví, že československý vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. Známé je i to, že v Dačicích poprvé na světě vyrobili kostkový cukr. Tušíte ale třeba to, kde spatřila světlo...

vydáno 17. dubna 2026

Litvínovský Polášek: Baráž? Všichni v tom máme prsty. Jihlavě to nevyjde

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí...

Hokejová sezona ještě neskončila, ale Litvínov, řečeno s trochou nadsázky, má už za sebou letní přípravu. Dvaačtyřicet dnů bez ostrého zápasu, tvrdé tréninkové dávky. Všechno kvůli jediné sérii....

16. dubna 2026  17:45

Historickým městem roku je Náměšť nad Oslavou. Z Vysočiny uspěla jako čtvrtá

Kastelán zámku Náměšť nad Oslavou Marek Buš. (25. března 2026)

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění při dnešním ceremoniálu v pražském kostele...

16. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  16:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.