K hodnocení předali myslivci na Žďársku 1400 trofejí, většina byla srnčích

„U srnců je tu hned třináct abonentů na medaili. Zlatou sice žádný nezískal, ale stříbrné a bronzové tady máme. A podle mě se jedná o velmi krásné, silné trofeje,“ konstatoval Stanislav Císař, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.

U paroží se hodnotí celá řada faktorů - mimo jiné jeho délka, objem, hmotnost nebo barva a perlení. Podle výše bodů pak může trofej získat medaili. Při kontrole se bere v potaz rovněž věk zvířete, určovaný podle stavu zubů. Ten někdy odhalí, že perspektivní jedinec byl lovcem odstřelen příliš brzy, v době, kdy ještě mohl být jeho potenciál využit pro další chov.

To ale nebyl případ několika trofejí jelenů evropských, které hodnotili členové komise koncem uplynulého týdne. Šlo totiž o úlovky z honiteb žďárského okresu, kde až na výjimku není jelení zvěř normovaná a není tam ani cíleně chovaná.

„Dalo by se říci, že v takových honitbách je to již zvěř nežádoucí. Takže v tomto případě neřešíme, zda zvěř měla být ulovena, nebo ještě ponechána k dalšímu chovu. Jsou to už jen jedinci ze zbytků dřívější populace,“ vysvětlil člen hodnotitelské komise Jiří Svoboda, který je i hospodářem a ředitelem Lesního družstva obcí Přibyslav.

Nejvýše ohodnocený jelen na přehlídce bude mít 138 bodů, na medaili jich je však třeba alespoň 170.

Mohutná hlava jelena siky Dybowského

Výstava, jež se bude konat od 11. do 13. března v budově Hasičské pojišťovny ve žďárské ulici Komenského, představí kromě zmíněných trofejí srnčí, jelení, daňčí a mufloní zvěře rovněž takzvané zbraně a lebky divočáků nebo některých šelem - lišek a jezevců. Zajímavostí bude například i mohutná trofej jelena siky Dybowského s vycpanou hlavou a částí krku. Takto upraveny budou ještě dva kusy mufloní zvěře.

„Chybět nebude ani doprovodný program - laserová střelnice, ukázky kynologie, práce sokolníka nebo prodej nejrůznějšího zboží s mysliveckou tematikou. Zájemci nakoupí knihy, oblečení, kožené výrobky či zvěřinové speciality,“ láká Císař.

Páteční dopoledne v první den výstavy bude podle jeho slov věnováno zase hlavně dětem. Na komentované prohlídky v tuto dobu přicházejí tradičně školáci i děti z mateřinek. A očekává se opět velký zájem.

„I obecně lze říci, že jak školky, tak základní a střední školy se nám teď často ozývají. Ptají se na možnost různých přednášek, besed, ukázek činnosti. V podstatě není týdne, kdy by kvůli tomu někdo nevolal,“ shrnul Císař.