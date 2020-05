Ze staré pošty bude moderní srdce Chotěboře s muzeem a zasedacím sálem

Tři různé architektonické ateliéry se přihlásily do soutěže na rekonstrukci budovy na rohu náměstí T. G. Masaryka a ulice Trčků z Lípy.

Radnice loni nemovitost za 14 milionů korun koupila a co nejdřív do ní chce přestěhovat ze zámku, kde mu příští rok končí nájem, městské muzeum.



Budovu, jež v minulosti sloužila jako pošta, je nutné poměrně výrazně přestavět. Jak to udělat, nastínili architekti. Nezávislé odborné porotě se v soutěži nejvíce líbil návrh liberecké projektové kanceláře David.

„Podle všech návrhů by exteriéru budovy měl být navrácen vzhled z počátku minulého století. Jeden ateliér řešil interiér jako zámek s jednou dominantní chodbou, z níž vycházely místnosti, různě se šachovalo s výtahem, rozdíly byly ve vnitřním uspořádání i třeba v podobě schodišť,“ popsal místostarosta města David Šafránek.



Pro porotu byla při rozhodování podstatná i odhadovaná cena rekonstrukce. Vítěz ji spočítal na 25 milionů korun. Další návrhy v soutěži byly výrazně dražší, dosahovaly až dvojnásobku.

Sál pro zastupitele byl podmínkou, městu chybí

Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit koncepci zejména vnitřního uspořádání poměrně rozlehlé třípodlažní budovy. Dovnitř měli dostat infocentrum, městské muzeum a příslušné zázemí, ale také velký jednací sál pro městské zastupitelstvo.

„Ten nám dlouhodobě chybí. Pro zastupitele je třeba vždy připravit sál v domě dětí Junior a zapojit hlasovací zařízení. Zřízením zasedacího sálu s moderním hlasovacím zařízením na staré poště by se radnici dost ulevilo,“ už dříve vysvětlil starosta města Tomáš Škaryd.

Budova staré pošty navíc stojí přes ulici přímo proti městskému úřadu.

Tým libereckého architekta Ladislava Davida ponechal do budovy všechny tři vstupy. Nárožní by návštěvníka zavedl do informačního centra, vedlejším vchodem z náměstí by se chodilo do muzea. Oba by ústily do velkorysé haly s kruhovou recepcí. Boční vstup z ulice Trčků z Lípy by se využíval právě při jednáních zastupitelů a vstupu do zasedacího sálu.

David ho situoval hned do přízemí - pro snazší vstup. Ostatní návrhy ho umístily do vyšších pater. „Reprezentativní sál vznikl propojením tří stávajících místností. V čele je navržen dřevěný mozaikový obklad se státními symboly. Na opačné straně sálu jsou lavice pro veřejnost, v boční lodi pak křesla pro úřední osoby a zázemí,“ přiblížil David.

Na depozitář už v budově místo nebude

V prvním patře by směrem k náměstí měl být prostor pro druhou menší zasedací síň a sezonní výstavy. Celá polovina patra směrem k radnici by tvořila jeden velký sál pro stálou expozici. Na druhé straně architekt vyčlenil místnosti pro sklady a strojovnu vzduchotechniky.

Přibližně tři čtvrtiny druhého patra by měl tvořit další velký otevřený prostor pro stálou výstavu. Místnosti v severní části by pak sloužily jako kanceláře muzea a kurátora, studovna i jako menší sklady a provozní místnosti.

Jakkoliv jsou vnitřní prostory pojaté velkoryse, pro chotěbořské muzeum budou i tak malé. S tím ovšem radnice dopředu počítala. „V nové budově nebude místo, kam by muzeum mohlo uložit svých asi třicet tisíc sbírkových předmětů. Pro depozitář musíme najít další prostory,“ věděl už loni v létě starosta.



S depozitářem nepočítaly ani ostatní návrhy. Ty se od vítězného lišily především umístěním zasedacího sálu do prvního či druhého patra. Podle jednoho mělo do sálu v patře vést nové venkovní schodiště. Lišilo se i umístění vzduchotechniky a provozních prostor i koncepce více otevřených nebo naopak uzavřených výstavních místností.

S autorem vítězného návrhu v nejbližší době radnice podepíše smlouvu a nechá vypracovat podrobný projekt. „Nejpozději do konce roku bychom chtěli mít veškerou administrativu vyřízenou, aby se v příštím roce mohlo stavět,“ vzkázal místostarosta Šafránek.