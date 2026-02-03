Městské veřejné toalety, které mohou návštěvníci Horáckého muzea využívat, se nacházejí v areálu polikliniky, tedy zhruba 130 metrů od muzea. V případě zimní návštěvy je tak třeba se obléci a vyrazit na krátkou vycházku. Takovému „zpestření“ prohlídky bude ale brzy konec.
Na jaře startuje rekonstrukce muzea. „A dočkáme se při ní konečně i vytoužených toalet,“ oddechla si Alice Hradilová, ředitelka zařízení.
To, že návštěvnické WC v budově dosud chybí, má podle Hradilové svůj důvod. „Dlouhodobě tu bojujeme s nedostatkem místa. Záchody prostě nebylo kam dát,“ konstatovala a doplnila, že nadcházející proměna muzea připomíná trochu „škatule, škatule, hejbejte se“. Vznik toalet, ale také dalšího servisu pro veřejnost i zaměstnance, si vyžádá řadu přesunů a změn.
„Je třeba si navíc uvědomit, že je to historická, památkově chráněná budova, takže není úplně jednoduché tam něco doplnit. Všechny úpravy se musejí řešit s památkáři,“ zdůraznil novoměstský starosta Michal Šmarda.
Problém architekt vyřešil přístavbou
O nutné opravě a doplnění zázemí se hovoří již roky. Na původní větší projekt se ale nakonec nepovedlo získat dotaci. Nyní proto Novoměstští přistupují alespoň k proměně v menším rozsahu, přibližně ve výši původně plánované finanční spoluúčasti města.
Co ještě stihnete
„Odhadujeme, že nás tato nadcházející etapa vyjde na zhruba pět milionů korun. Nezdá se to mnoho, ale projekt je velmi dobře vymyšlený a povedlo se do něj zařadit řadu důležitých úprav,“ shrnul starosta.
Nejnutnější krok - vznik toalet pro návštěvníky, vyřešil architekt přístavbou. „V prostoru u zadního schodiště je malá knihovna. Z této místnosti se vybouráme ven a přibude přístavek, čímž se prostor rozšíří. A právě tam vzniknou toalety,“ popsala ředitelka.
Sociální zařízení bude navíc navazovat i na další zázemí, které „spolkne“ současnou kancelář zaměstnanců. Vznikne tak v podstatě celé nové návštěvnické centrum, kde lidé najdou krom toalet i šatnu, prostory pro odpočinek a rovněž oblíbenou expozici historické školní třídy, jež se do přízemí přestěhuje z vyššího patra.
„Bude to takové místo, kde se mohou konat třeba školní programy, lidé si tam budou moci posedět, oddechnout, prostě taková odpočinková zóna,“ nastínila Hradilová.
Dvorek by nově mohl být otevřen veřejnosti
Kancelář budou mít pracovníci nově v sousedních prostorách, kde dnes funguje informační centrum. A „íčko“ se posune do renesančního vestibulu, přičemž ke vstupním vratům přibude skleněné zádveří.
Novinkou bude dle ředitelky také okno do dvorku. Tím, že personál získá lepší přehled o dění v této venkovní části muzea, je ve hře i možnost, že by byl dvůr pro veřejnost v otevírací době muzea volně přístupný. Vzniklo by tak další zajímavé oddechové místo v centru.
Horácké muzeum má novou expozici. Věnuje se lnu, ukazuje kroje i svatý kout
Knihovnu a badatelnu, jež ustoupí novým záchodům, přesunou „muzejníci“ do patra, kde svazky obsadí uvolněnou místnost po již zmíněné expozici školní třídy.
„Někomu to může připadat až absurdní, že bude rok zavřeno kvůli záchodům, ale s těmi vlastně souvisí celá popsaná kaskáda činností a přesunů,“ objasnila Hradilová. S uzavřením muzea se počítá v půli dubna, práce mají začít v květnu. Hotovo by mělo být do turistické sezony 2027.
Strašidelný les i nová expozice lyžování
Samotné expozice v této fázi čekají spíš základní, méně nákladné opravy - například rozvodů, a drobná vylepšení. „Využijeme třeba na maximum chodbičku, která propojí expozici Karla Němce a výstavní sál. Chceme tam takový zážitkový, strašidelný les. Jestli se to povede, bude to hezké a zajímavé zpestření,“ popsala ředitelka.
Její největší touhou je ale nová expozice lyžování; ta původní je totiž skutečně letitá. „Máme ji už vymyšlenou, a opravdu stojí za to. Bez alespoň milionu korun to ale nepůjde,“ míní Hradilová a dodává, že loni navštívilo Horácké muzeum kolem 15 tisíc lidí.
V rozpočtu blížící se rekonstrukce zatím nedojde ani na výtah v místě zadního schodiště. „Ten bude muset přijít na řadu až v nějaké další etapě úprav. Výhledově ale samozřejmě chceme, aby bylo celé muzeum bezbariérové, a to včetně půdy v nejvyšší části budovy,“ pravil Šmarda.
Během pauzy, kdy bude muzeum zavřené, se dle jeho slov budou zaměstnanci věnovat mimo jiné revizi a uspořádání sbírek i depozitáře. Některé výstavy a další akce se uskuteční v náhradních prostorách.
Infocentrum najde během oprav azyl pravděpodobně v Horácké galerii na opačném konci náměstí, ovšem fungovat bude s ohledem na provozní dobu tohoto zařízení.
„Domluvení jsme předběžně i se včelaři, že jim poskytneme místo pro výstavu. Počítáme také s příměstskými tábory a Muzejní a galerijní nocí - to jsou akce pořádané společně s muzeem. Odehrávají se ale částečně venku, nejsou vázané jen na interiér galerie. S dalšími akcemi se pak uvidí,“ uvedla Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie.