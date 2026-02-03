Skončí přebíhání náměstí na veřejné toalety, muzeum konečně dostane své

Autor:
  8:49
„Mami, tati, mně se chce na záchod.“ Věta, již rodiče malých dětí slýchají často, a návštěvy výstav a dalších akcí nejsou výjimkou. Takový scénář nepotěší zvlášť v případě, kdy prostory nedisponují toaletami. A to je i případ Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Na WC tam lidé musejí přes celé náměstí.

Městské veřejné toalety, které mohou návštěvníci Horáckého muzea využívat, se nacházejí v areálu polikliniky, tedy zhruba 130 metrů od muzea. V případě zimní návštěvy je tak třeba se obléci a vyrazit na krátkou vycházku. Takovému „zpestření“ prohlídky bude ale brzy konec.

Na jaře startuje rekonstrukce muzea. „A dočkáme se při ní konečně i vytoužených toalet,“ oddechla si Alice Hradilová, ředitelka zařízení.

Z Horáckého muzea zatím musí návštěvníci mířit na veřejné toalety na opačné straně náměstí. To se ale brzy změní.
Z Horáckého muzea zatím musejí návštěvníci dojít na veřejné toalety na opačné straně náměstí. To se ale brzy změní.
Novoměstské muzeum se pyšní mimo jiné expozicí skla, včetně uranového.
Horácké muzeum by chtělo do budoucna proměnit i letitou expozici lyžování, na to ale zatím není dost financí.
10 fotografií

To, že návštěvnické WC v budově dosud chybí, má podle Hradilové svůj důvod. „Dlouhodobě tu bojujeme s nedostatkem místa. Záchody prostě nebylo kam dát,“ konstatovala a doplnila, že nadcházející proměna muzea připomíná trochu „škatule, škatule, hejbejte se“. Vznik toalet, ale také dalšího servisu pro veřejnost i zaměstnance, si vyžádá řadu přesunů a změn.

„Je třeba si navíc uvědomit, že je to historická, památkově chráněná budova, takže není úplně jednoduché tam něco doplnit. Všechny úpravy se musejí řešit s památkáři,“ zdůraznil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Problém architekt vyřešil přístavbou

O nutné opravě a doplnění zázemí se hovoří již roky. Na původní větší projekt se ale nakonec nepovedlo získat dotaci. Nyní proto Novoměstští přistupují alespoň k proměně v menším rozsahu, přibližně ve výši původně plánované finanční spoluúčasti města.

Co ještě stihnete
v Horáckém muzeu

  • Výstava historických hraček: Houpadla, šlapací autíčko, lodička a kočárky ze sbírek Regionálního muzea Mělník. Dále historické panenky a jejich pokojíčky ze sbírky novoměstské restaurátorky Marty Mužátkové. Do 8. 2.
  • Vysočina Jaroslava Helcla: Černobílé fotografie Jaroslava Helcla, zachycující pohádkovou atmosféru zimní krajiny Novoměstska v 60. a 70. letech. Do 8. 2.
  • Výstava Yellow and Blue: putovní projekt, který představuje živou mozaiku současné Ukrajiny prostřednictvím ilustrací více než čtyřiceti ukrajinských autorů ze skupiny Pictoric. Od 13. 2. do 13. 4.
  • Výstava kraslic Drahoslavy Horké z Pohledce: pravděpodobně od 5. 3. do 13. 4.
  • Velikonoční jarmark: 2. 4.

„Odhadujeme, že nás tato nadcházející etapa vyjde na zhruba pět milionů korun. Nezdá se to mnoho, ale projekt je velmi dobře vymyšlený a povedlo se do něj zařadit řadu důležitých úprav,“ shrnul starosta.

Nejnutnější krok - vznik toalet pro návštěvníky, vyřešil architekt přístavbou. „V prostoru u zadního schodiště je malá knihovna. Z této místnosti se vybouráme ven a přibude přístavek, čímž se prostor rozšíří. A právě tam vzniknou toalety,“ popsala ředitelka.

Sociální zařízení bude navíc navazovat i na další zázemí, které „spolkne“ současnou kancelář zaměstnanců. Vznikne tak v podstatě celé nové návštěvnické centrum, kde lidé najdou krom toalet i šatnu, prostory pro odpočinek a rovněž oblíbenou expozici historické školní třídy, jež se do přízemí přestěhuje z vyššího patra.

„Bude to takové místo, kde se mohou konat třeba školní programy, lidé si tam budou moci posedět, oddechnout, prostě taková odpočinková zóna,“ nastínila Hradilová.

Dvorek by nově mohl být otevřen veřejnosti

Kancelář budou mít pracovníci nově v sousedních prostorách, kde dnes funguje informační centrum. A „íčko“ se posune do renesančního vestibulu, přičemž ke vstupním vratům přibude skleněné zádveří.

Novinkou bude dle ředitelky také okno do dvorku. Tím, že personál získá lepší přehled o dění v této venkovní části muzea, je ve hře i možnost, že by byl dvůr pro veřejnost v otevírací době muzea volně přístupný. Vzniklo by tak další zajímavé oddechové místo v centru.

Horácké muzeum má novou expozici. Věnuje se lnu, ukazuje kroje i svatý kout

Knihovnu a badatelnu, jež ustoupí novým záchodům, přesunou „muzejníci“ do patra, kde svazky obsadí uvolněnou místnost po již zmíněné expozici školní třídy.

„Někomu to může připadat až absurdní, že bude rok zavřeno kvůli záchodům, ale s těmi vlastně souvisí celá popsaná kaskáda činností a přesunů,“ objasnila Hradilová. S uzavřením muzea se počítá v půli dubna, práce mají začít v květnu. Hotovo by mělo být do turistické sezony 2027.

Strašidelný les i nová expozice lyžování

Samotné expozice v této fázi čekají spíš základní, méně nákladné opravy - například rozvodů, a drobná vylepšení. „Využijeme třeba na maximum chodbičku, která propojí expozici Karla Němce a výstavní sál. Chceme tam takový zážitkový, strašidelný les. Jestli se to povede, bude to hezké a zajímavé zpestření,“ popsala ředitelka.

Její největší touhou je ale nová expozice lyžování; ta původní je totiž skutečně letitá. „Máme ji už vymyšlenou, a opravdu stojí za to. Bez alespoň milionu korun to ale nepůjde,“ míní Hradilová a dodává, že loni navštívilo Horácké muzeum kolem 15 tisíc lidí.

V rozpočtu blížící se rekonstrukce zatím nedojde ani na výtah v místě zadního schodiště. „Ten bude muset přijít na řadu až v nějaké další etapě úprav. Výhledově ale samozřejmě chceme, aby bylo celé muzeum bezbariérové, a to včetně půdy v nejvyšší části budovy,“ pravil Šmarda.

Během pauzy, kdy bude muzeum zavřené, se dle jeho slov budou zaměstnanci věnovat mimo jiné revizi a uspořádání sbírek i depozitáře. Některé výstavy a další akce se uskuteční v náhradních prostorách.

Infocentrum najde během oprav azyl pravděpodobně v Horácké galerii na opačném konci náměstí, ovšem fungovat bude s ohledem na provozní dobu tohoto zařízení.

„Domluvení jsme předběžně i se včelaři, že jim poskytneme místo pro výstavu. Počítáme také s příměstskými tábory a Muzejní a galerijní nocí - to jsou akce pořádané společně s muzeem. Odehrávají se ale částečně venku, nejsou vázané jen na interiér galerie. S dalšími akcemi se pak uvidí,“ uvedla Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Zámek v Lukách nad Jihlavou.

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v...

Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů...

Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město...

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

Skončí přebíhání náměstí na veřejné toalety, muzeum konečně dostane své

Z Horáckého muzea zatím musejí návštěvníci dojít na veřejné toalety na opačné...

„Mami, tati, mně se chce na záchod.“ Věta, již rodiče malých dětí slýchají často, a návštěvy výstav a dalších akcí nejsou výjimkou. Takový scénář nepotěší zvlášť v případě, kdy prostory nedisponují...

3. února 2026  8:49

Českomoravskou vrchovinu po námraze trápí i ledovka, varuje řidiče předpověď

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji...

Kromě námrazy se na Českomoravské vrchovině a jejím okolí začala v pondělí večer tvořit i ledovka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) rozšířil výstrahu, která pro ledovku platí do úterního...

2. února 2026  22:14

Místo svazků si půjčte osobnost. Knihovna zve na besedy se známými lidmi

Lucie Bechynková, moderátorka, spisovatelka a spoluautorka úspěšného podcastu...

Jste milovníci nového cirkusu a jeho ikony souboru Cirk La Putyka? Máte rádi podcast Opravdové zločiny? Zajímá vás věda, technika? Žďárská knihovna vám na 40 minut „půjčí“ osobnosti, jež za těmito...

2. února 2026  15:29

Z pelhřimovské interny odchází 11 lékařů. Péče není ohrožena, ujistila nemocnice

V Pelhřimově bude pomalu končit stavba nového pavilonu. Sloužit bude hlavně pro...

V Nemocnici Pelhřimov podalo v pondělí výpověď 11 lékařů interního oddělení. Informovala o tom Česká televize, vedení nemocnice tento jejich krok potvrdilo. Už dřív v nemocnici podali výpověď i...

2. února 2026  10:12,  aktualizováno  14:17

Rarita kvůli chybě města. Majitelům domů skokově klesne daň z nemovitosti

ilustrační snímek

Majitelé domů a bytů v Pelhřimově letos zaplatí na dani z nemovitosti méně než loni. Může za to neobvyklá chyba zastupitelů. Ti pro loňský rok omylem nastavili chybný koeficient pro výpočet daně a...

2. února 2026  11:58

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

2. února 2026  8:46

Hlavní je rychlá reakce a zabezpečit dveře, učí děti ve školách lektor sebeobrany

Aby instruktor Luděk Trojánek věděl, co na agresora nejlépe zabírá, pravidelně...

Práce u policie i v armádě, boj proti terorismu, zahraniční mise. To je jen malý výčet činností, jimž se věnoval Luděk Trojánek z Jihlavy. Z těchto náročných pozic se však nakonec přesunul k úplným...

1. února 2026  10:42

Přelomová akce. Basketbalistky chtějí zaplnit halu v Jihlavě, půjde i o rekord

Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma...

Obdobnou událost Ženská basketbalová liga nepamatuje. Vůbec poprvé se nejvyšší domácí soutěž basketbalistek vydává na tak velkou scénu. Utkání nadstavbové části mezi rivalkami z USK Praha a Žabinami...

1. února 2026  6:40

„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!

První ročník měl účast 64 hráčů, dnes už bývá číslo zhruba dvojnásobné. (31....

Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví na Žďársku. Síly tam ve známé deskové hře změřilo celkem 124 lidí. Klání nakonec ovládla desetiletá...

31. ledna 2026  19:42

Poradce ve Slavii? Ať si každý představí, co chce. Na NHL teď Eliáš nemá čas

Premium
HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Slávistický sportovní...

Téměř celou svoji hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí Patrik Eliáš v Česku. V listopadu 2023 se třebíčský rodák a bývalý vynikající útočník New Jersey Devils stal součástí...

31. ledna 2026

Žďárský typograf se proslavil po světě, jeho silueta i písmo zkrášlí náměstí

Rekonstrukci budovy bývalého úřadu v horní části náměstí má Žďár dokončit do...

V centru Žďáru přibude odkaz na jednoho z nejvýznamnějších místních rodáků. Budovu bývalého úřadu na náměstí, kterou radnice pronajímá pro komerční účely, ozvláštní umělecké dílo připomínající...

31. ledna 2026  8:20

Modernizace strojoven, údržba parogenerátorů i AI. Dukovany stojí miliardy

Reaktorový sál prvního bloku dukovanské elektrárny. Kvůli údržbě je momentálně...

Jaderná elektrárna Dukovany letos provede modernizace a investice do zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu za 4,4 miliardy korun. Cílem je, aby elektrárna mohla být v provozu 60 a více let. Sdělil...

30. ledna 2026  14:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.