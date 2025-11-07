Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Autor:
  12:07
Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey, přemístěného sem z třebíčské Polanky. Jenže v dalších týdnech už muzejníci všechny exponáty z areálu stěhovali.
Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou základnu Radarka u Koněšína lze vidět jen z dálky. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Stěhování exponátů ze Studence bylo v podstatě ukončeno. Na základně Radarka...
Stěhování exponátů ze Studence bylo v podstatě ukončeno. Na základně Radarka...
Bývalý prostor Technického muzea Studenec u železničního nádraží už je zcela...
Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...
7 fotografií

V současnosti už je bývalý areál Technického muzea Studenec zcela vyklizen a není veřejnosti přístupný. Technické muzeum ve Studenci bylo pobočkou Leteckého muzea Koněšín se základnou na Radarce.

Jenže stěhovat - zatím neznámo kam - se bude i areál muzea z Radarky. Zdejší bývalou vojenskou základnu muzeu pronajímá obec Koněšín, která mu dala z pronájmu výpověď. Muzeu zde smlouva vyprší 30. června příštího roku. Kam bude muzeum stěhovat své rozměrné exponáty -například letadla či vrtulníky včetně třebíčského mostu Bailey - to nyní není známo.

Letadla a vrtulníky unikátního leteckého muzea se schovají pod střechu

„Muzeum nekončí, funguje dál. O tom, kam se budou exponáty stěhovat, zatím po dohodě s investorem nebudeme poskytovat informace, aby se nešířily spekulace, ale nebude to příliš daleko od stávající základny. Máme několik možností, mezi nimiž se investor rozhoduje,“ uvedl zakladatel muzea a letecký sběratel Zdeněk Svobodník.

„Slyšel jsem o stěhování muzea ze Studence na Radarku. Oni měli zpočátku optimističtější představy a využívali ve Studenci jednu halu, ale ten areál u nádraží byl konečně využíván,“ mrzí studeneckého starostu Jiřího Tomeška.

Sezonu muzeum ukončilo podle plánu

Stěhování exponátů ze Studence bylo víceméně ukončeno. V areálu Radarky exponáty muzea alespoň prozatím nebudou přístupné.

„Sezonu jsme ve Studenci ukončili plánovaně ze svého rozhodnutí. Přístupné expozice nejsou mimo sezonu nikdy, ani na Radarce. Mimo sezonu nebo otevírací dobu jsme běžně domlouvali návštěvy přes e-mailovou poptávku a přes poptávkový formulář na webu, ale v tyto chladné dny už je to jen ojedinělé. Není to tak komfortní a i naše časové možnosti jsou omezené,“ podotkl Svobodník.

Stěhování exponátů ze Studence bylo v podstatě ukončeno. Na základně Radarka (na snímku) však prozatím nebudou přístupné. Muzeu zde smlouva vyprší 30. června příštího roku. Kam se pak přestěhují letadla, vrtulníky nebo třebíčský most Bailey, není známo.
Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou základnu Radarka u Koněšína lze vidět jen z dálky.
Stěhování exponátů ze Studence bylo v podstatě ukončeno. Na základně Radarka (na snímku) však prozatím nebudou přístupné. Muzeu zde smlouva vyprší 30. června příštího roku. Kam se pak přestěhují letadla, vrtulníky nebo třebíčský most Bailey, není známo.
Bývalý prostor Technického muzea Studenec u železničního nádraží už je zcela vyklizen. Muzeum mělo areál koupit, z toho však sešlo...
Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou základnu Radarka u Koněšína lze vidět jen z dálky.
7 fotografií

Majitelem areálu u studeneckého nádraží je společnost AGRO 2000. Ta areál nabízela veřejně k prodeji, ale z internetu byla nabídka před týdnem stažena. Koněšínské Letecké muzeum mělo areál podle původních dohod odkoupit, ale k tomu nedošlo. „Studenec nevíme, tam to záleží na prodejní ceně, která je aktuálně velmi vysoká, a dotace byly značně osekány, tudíž pro projekt již nedostačující,“ sdělil letecký nadšenec Svobodník.

Smlouvu na pronájem Radarky prý Svobodník podle svých slov prodlužovat nechce. „Muzeum tam nemá perspektivu, my potřebujeme kryté prostory a ty se ukázaly v Koněšíně už několik let zpět jako neřešitelný problém,“ pravil Svobodník.

Neshody ohledně stavby hangáru na Radarce

Mezi oběma stranami pronájmu Radarky zřejmě nedocházelo ke shodě. „Nepředpokládáme, že muzeum dál bude na Radarce, pan Svobodník dostal výpověď. Nelíbil se nám způsob, jakým areál spravuje, a byla s ním složitá komunikace. Pokud máte pronajatý takovýto areál a nekomunikujete, je to kámen úrazu,“ řekl starosta Koněšína Jiří Chalupa.

„Chtěli jsme na Radarce stavět hangáry, pořídili jsme haly, a když jsme je dovezli, bylo nám řečeno, že ne. Nikdo nemá chuť čekat, jak se někdo někde vyspí a dovolí nám to nebo nedovolí,“ reagoval Zdeněk Svobodník.

Chalupa kontroval: „Ale jak chcete něco řešit, když se s vámi jedna strana nebaví? On neplnil plány, co tam chce dělat.“

Uhněte z cesty, letadla jedou. Koněšín otevřel muzeum letecké techniky

Otázkou nyní je, kde skončí konstrukce válečného mostu Bailey. V Třebíči budilo jeho snesení z řeky Jihlavy na Polance a jeho nahrazení novým, betonovým, emoce. Most měl být podle proklamací města ve finále umístěn v areálu koněšínského muzea. Svobodník nyní řekl, že se nebude bránit, pokud se někdo mostu Bailey ujme a najde pro něj umístění.

„Klidně most necháme u nás uskladněn, ale pokud někdo přijde a řekne, že má pro most místo, nemáme s tím problém. Ale kdybychom my tehdy nezasáhli a most od Třebíče nepřevzali, tak by dnes už neexistoval,“ tvrdí Svobodník. Deset třímetrových polí mostu Bailey skládali příznivci vojenské techniky v areálu ve Studenci od 5. července. Jedno pole mostu zůstalo na třebíčské Polance.

Kam se exponáty přestěhují, oznámí ještě letos

Informace o tom, zda a kam se bude koněšínské Letecké muzeum stěhovat, sdělí prý Svobodník ještě letos během několika týdnů. „Lokalitu oznámíme brzy,“ slíbil.

První - a současně, jak se ukázalo, i předposlední - sezona technického muzea ve Studenci byla zahájena loni 13. dubna. Na zájemce tam čekaly exponáty z oblasti letecké, vojenské a zemědělské, ale i kosmonautické techniky i automobily.

Letecké muzeum bylo založeno v Olomouci v roce 2009. Kromě Svobodníka byl jeho spoluzakladatelem sběratel letecké techniky Roman Sperl. V Olomouci muzeu město vypovědělo nájemní smlouvu na hangáry v roce 2016. Pak se muzeum s exponáty přestěhovalo na bývalou radarovou základnu u Koněšína.

Areál u studeneckého nádraží pronásleduje smůla. Už před deseti lety tam soukromá firma zahájila budování areálu pro soukromý chov zvířat, jehož součástí měl být i zookoutek pro veřejnost. Podnikatel Michal Novák tam choval i lvy, tygry, vlky či krokodýla. Investor se ale dostal do sporu s náměšťským stavebním úřadem a záměr skončil krachem.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Po úterním hokejovém derby mezi prvoligovými hokejisty Dukly Jihlava a Horácké...

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi...

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium
Martin Nečas z Colorado Avalanche právě vstřelil gól.

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey,...

7. listopadu 2025  12:07

Filmový klub v Přibyslavi táhne, čísla ještě vylepší remasterované Čelisti

Natáčení filmu Čelisti.

Přestože má Přibyslav jen čtyři tisíce obyvatel, promítání zdejšího filmového klubu patří k nejvíce navštěvovaným v celé republice. Za 23 let existence klubu jeho představení navštívilo v průměru 46...

7. listopadu 2025  8:42

Očista vlasů i nosní sliznice. Speciální kúra sníží riziko infekce po operaci

Ilustrační snímek

Vyhnout se pooperačním komplikacím nebo jejich riziko alespoň minimalizovat mohou pacienti nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pomůže jim například takzvaná dekolonizace – procedura zaměřená na...

6. listopadu 2025  15:55

Knihovna roku píše komiksové Příběhy v bublinách. Míří do ní známí spisovatelé

Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se...

Opéct si buřty přímo v areálu knihovny a zazpívat si u ohně. Vyrazit na workshop komiksu, divadlo, koncert či na besedu se známými autory. To vše si mohou lidé užít na podzimním festivalu Sychravo....

6. listopadu 2025  11:58

Proměny Podzámecké nivy. Přibyly pobytové schody, elektřina i veřejné osvětlení

Po loňské obnově horní části zámeckého parku se letos většina prací odehrává...

K závěru se již chýlí úpravy Podzámecké nivy v Třebíči. Prostor mezi zámkem a řekou Jihlavou má získat svoji finální podobu do konce letošního listopadu. Příští rok se tak do oblíbené lokality opět...

6. listopadu 2025  7:55

Trénink na blackout, či test trpělivosti? Ve Žďáru zhasly lampy, lidé chodí s čelovkami

Premium
Obyvatelé Žďáru nad Sázavou mají obavy chodit večer ven, sídliště se totiž...

Trénink na blackout, test trpělivosti obyvatel Žďáru či honba za úsporami. To jsou jen některé důvody, které dle obyvatel města mohou stát za opakujícími se potížemi s veřejným osvětlením. Nefunkční...

5. listopadu 2025

Na Žďársko se vracejí původní odrůdy ovocných stromů. Díky sdružení i dobrovolníkům

Podzimní sázení si lidé užili opravdu se vším všudy – sychravým počasím i...

Desítky ovocných stromů - jabloní, hrušní, třešní a višní - přibyly do přírody kolem Daňkovic u Sněžného na Žďársku. A nejsou to jen tak ledajaké dřeviny. Ve všech případech se jedná o původní...

5. listopadu 2025  14:06

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Autor se inspiroval duchem původního stadionu, emocemi a energií, kterými místo...

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

5. listopadu 2025  12:30

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Možný termín otevření nové části obchvatu krajského města je odpoledne 17....

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...

5. listopadu 2025  7:33

Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Premium
Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také...

V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec...

4. listopadu 2025

Festival dokumentů přilákal rekordní počet diváků. Teď se přesunul na sítě

Slavnostní zakončení 29. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů...

Desetidenní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava skončil. Ovšem více než 150 filmů z programu letošního ročníku divákům nyní nabízí v pondělí zahájené dvoutýdenní virtuální pokračování...

4. listopadu 2025  12:04

Do vchodu Penny marketu naboural bagr, řidiče patrně postihly zdravotní potíže

Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na...

Kuriózní nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v Havlíčkově Brodě. Bagr narazil do prodejny Penny market, kde prorazil vestibul. Při nehodě se nakupujícím ani personálu obchodu nic nestalo. Na vině...

4. listopadu 2025  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.