Chotěboř plánuje supermoderní muzeum, v návštěvnících má zanechat emoce

Městské muzeum v Chotěboři dlouhodobě sídlilo ve zdejším zámku. Jeho majitel, hrabě Jan Dobrzensky, už mu ale další smlouvu neprodloužil. Ke konci loňského roku muselo muzeum prostory, kde bylo v nájmu, uvolnit.

„Nájemní smlouvu s muzeem jsme obnovovali každé tři roky po dobu asi pětadvaceti let. Teď mám ale s těmito prostory trochu jiné plány,“ sdělil už dříve bez dalších podrobností hrabě. Na zámku s rodinou žije a úřaduje, v posledních letech dal do jeho obnovy miliony korun.

Město pro muzeum už před necelými třemi roky koupilo budovu bývalé pošty na náměstí, přímo naproti radnici. „Zvažovali jsme několik objektů a nakonec se zrovna v tu nejvhodnější chvíli objevila informace, že budova bývalé pošty je na prodej,“ popisuje místostarosta David Šafránek.

V letošním roce by mohla začít její kompletní rekonstrukce. „V tuto chvíli atelier David finišuje projektovou dokumentaci pro samotnou rekonstrukci budovy, atelier Roháč Stratil pracuje na dokumentaci k nové stálé expozici a firma Krutart pracuje na audiovizuálních a interaktivních prvcích, které plánujeme v muzeu využívat,“ dodává Šafránek.

Interaktivní kiosky, dotykové hry i projekce

Právě interaktivních kiosků, projekcí, animovaných filmů a dotykových her má být nové muzeum plné. Po této stránce má být dokonce výjimečné i v celorepublikovém srovnání.

„Chceme, aby naše výstava vystoupila z řady standardních muzejních expozic, aby vzbudila zájem daleko za hranicemi města, aby současnou formou řekla něco o Chotěboři. A aby se muzeum stalo něčím, na co budeme my všichni z Chotěboře hrdí,“ zdůraznil místostarosta. K tomu podle něj měla dopomoci vůbec první architektonická soutěž vyhlášená městem.

Budovu bývalé pošty nechá radnice pro potřeby muzea kompletně přestavět. V podstatě z ní během rekonstrukce zůstanou jen obvodové zdi a střecha. Po dokončení prací v ní nové místo najde informační centrum, stálá expozice, prostor pro galerii i místo pro sezonní a tematické výstavy. Do budovy se vejde i nový sál, v němž bude například zasedat zastupitelstvo.

Největší prostor má v interiérech dostat stálá expozice. Ta se bude věnovat především městu a řece Doubravě. „Má za cíl být maximálně moderní a zaměřená na zážitek. Má vyprávět příběh, zanechat v návštěvníkovi emoce. Bude architektonicky zajímavá, graficky hravě ztvárněná, scénáristicky promyšlená,“ slibuje Šafránek.

Odhady hovoří o osmdesáti milionech

Tak velká přestavba a moderní vybavení si vyžádá i odpovídající náklady. Jejich odhad se momentálně pohybuje kolem 80 milionů korun. Přesná cena vzejde až z výběrového řízení na zhotovitele, které by mohlo být vyhlášeno v létě. Město by chtělo žádat o dotace. „Když se vše dobře sejde, bavíme se o začátku provozu nového muzea v roce 2023,“ zmínil David Šafránek.

V tuto chvíli se tak muzeum musí obejít bez výstavní činnosti. Až do otevření nově zrekonstruovaného sídla budou kurátoři v provizorních kancelářích. A desítky tisíc sbírkových předmětů muselo do skladů. Také nový depozitář, který vznikne rovněž v centru města, ale v jiné budově, má být připraven později.

Ani tak se ale pracovníci muzea nenudí. „Připomínkují a doplňují návrhy budoucí stálé expozice, připravují exponáty, některé z nich čeká péče restaurátora nebo vytvoření kopie. Vedle činností na stálé expozici musí také připravit plán sezonních výstav, přednáškovou činnost pro školy a veřejnost, zajistit správu sbírkového fondu,“ popisuje Michaela Krpálková, ředitelka městské společnosti CEKUS, jež v Chotěboři kulturu a služby zastřešuje a jíž je muzeum součástí.

Vedoucí muzea přichází z Muzea Vysočiny

K důležitému kroku vstříc novému muzeu dojde už na počátku února. To se jeho vedoucím stane Michal Kamp, dosavadní ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

„Mnoho si od něj slibujeme. Je to skvělý edukátor a přednášející. Věříme, že se mu povede muzeum pozvednout, aby bylo více vidět a více slyšet a aby se mu mnohem více dařilo propagovat místní historii,“ dodala Krpálková.

Z brodského muzea Michal Kamp odchází na vlastní žádost ke konci ledna.

„Jednak je to kvůli psychické hygieně. Ale primárně proto, že byť jsme jako Muzeum Vysočiny malou krajskou příspěvkovou organizací s deseti zaměstnanci, je ta byrokratická zatíženost neúnosná,“ konstatoval. V Chotěboři by měl být administrativy pod hlavičkou společnosti CEKUS do značné míry ušetřen.