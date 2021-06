Muzejní regály jsou plné, kraj chce stavět nový depozitář v Pelhřimově

V nové moderní budově by měla vzniknout například i konzervátorská dílna. Pokud projekt získá podporu z evropské dotace, do dvou let by se mohlo začít stavět.

Kraj by chtěl pro výstavbu využít pozemky v okrajové části města, na kterých stojí bývalé dílny pelhřimovské střední školy. Již několik let jsou tyto budovy v majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov.

„Stávající objekt dílen na ulici K Silu je vzhledem ke svému současnému stavu určen kompletně k demolici. Nový depozitář včetně technického zázemí je navržen jako dvoupodlažní novostavba, a to jak s kapacitou pro administrativu, odbornou činnost, tak s velkorysým depozitním prostorem,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

Do Pelhřimova by se měly soustředit především všechny archeologické podsbírky. Podle krajského radního pro kulturu Romana Fabeše jsou archeologické exempláře nejrychleji rostoucí sbírkou a mnohdy je problematické jejich uložení.

„Dále chceme přesunout do nových depozitářů sbírku Muzea Vysočiny Pelhřimov,“ řekl Fabeš a dodal, že přesunem sbírek z Třebíče a Helenína se v těchto depozitářích vytvoří rezerva pro předměty na dalších 20 let.

V depozitu je nábytek, sklo i operační sál

Pelhřimovské muzeum Vysočiny vznik depozitáře velmi vítá. Své sbírkové předměty, které čítají téměř 53 tisíc kusů, má z velké části uložené v depozitáři u Jihlavy.

„Jsou to všechny objemnější předměty. Je to například historický nábytek, militárie, sbírka skla, porcelánu, ale i zdravotnické sbírky, ke kterým patří například operační sál či nosítka,“ popsal ředitel pelhřimovského muzea Ondřej Hájek.

Součástí nového depozitáře by měla být také moderní konzervátorská dílna a archeologická pracovna, kterou budou využívat především archeologové z Muzea Vysočiny Jihlava.

Hotová studie počítá také s kapacitami pro další odborné pracovny, badatelnu a další zázemí.



„Žádoucí je takzvaný vstupní depozitář, který obsahuje prostor pro navážení a prvotní ošetření a očištění sbírek a také karanténní místnost, kde budou sbírky uloženy po dobu nutnou k ošetření od případných škůdců,“ poznamenal radní Janoušek.

Nový depozitář by měl stát na ploše 3,85 tisíce m², přičemž 2,5 tisíce m² je určeno pro uložení sbírkových předmětů. Navržená studie počítá i s případným rozšířením o 900 m².

Předběžně odhadované náklady na výstavbu základní etapy depozitáře jsou 324 milionů korun. Je třeba ještě vyřídit stavební povolení a počkat na vyhlášení dotačních programů.

Bezpečnostní systém i vzduchotechnika

Kraj Vysočina vlastní několik velkých depozitářů. Jeden vznikl v roce 2009 v Třebíči rekonstrukcí nevyužitých budov bývalého středního odborného učiliště.

Zatím poslední depozitář byl v roce 2013 vybudován v Jihlavě-Heleníně za 176 milionů korun. Řada menších depozit je v sídlech jednotlivých organizací nebo jejich poboček. Některé organizace si pronajímají komerční prostory.

Sbírky v depozitářích hlídá bezpečnostní systém a pečuje o ně i vzduchotechnika, jež reguluje automaticky teplotu a vlhkost podle vnějších klimatických podmínek. Snahou je udržovat vlhkost kolem 50 procent a stálou teplotu 18 stupňů.

Do budoucna se počítá se vznikem depozitáře také v areálu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.