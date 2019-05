Z pravěku dorazil ryšavý host s piercingem, muzeum antropologie otevřelo

Nová expozice se poprvé otevřela veřejnosti ve čtvrtek odpoledne. K obnově té původní nedošlo jenom kvůli stáří, ale i z toho důvodu, že si Humpolec letos připomíná 150 let od narození svého významného rodáka, světově uznávaného antropologa Aleše Hrdličky.

„Scénář k celé výstavě připravilo pět odborníků z České antropologické společnosti,“ poznamenala vedoucí muzea Dagmar Kluchová.

Nová antropologická expozice zachovává základní členění té staré, nicméně přináší zcela jinou podobu a jiný obsah.

„Vycházíme z rozdělení na oddíly, kterými jsou genetika, evoluce, variabilita člověka, anatomie člověka, antropologie jako věda, paleopatologie, život Aleše Hrdličky a indiánská vesnička,“ upřesnila Kluchová.

Lidé uvidí například obří model srdce a ucha, do kterého lze nahlížet, model šroubovice DNA, poskládají si lidskou kostru, vyzkouší své chuťové pohárky a nebo budou mít příležitost osahat si vymodelované busty našich pra pra předků a poznat, jaký je rozdíl mezi neandrtálcem a homo sapiens. K dispozici jsou i tři digitální infokiosky.

Na soše pravěkého člověka pracovali autoři dva roky

Velkým lákadlem mezi novými exponáty je právě socha pravěkého člověka v životní velikosti. „V rámci naší republiky je to unikátní model. Vytvořil ho sochař Ondřej Bílek ve spolupráci s antropoložkou Evou Vaníčkovou,“ poznamenala Kluchová s tím, že práce na soše trvaly dva roky.

Znamenalo to nejprve naskenování skutečného lidského těla a vyfrézování do polystyrenu. Následně se tělo upravovalo do podoby a proporcí dospělého neandrtálce.

Raritou je i kostra neandrtálce. Ta je zároveň nejdražším exponátem celé výstavy. Muzeum si ji nechalo dělat až v USA. „Je to nejcennější kousek nejenom z hlediska odborného, ale i z hlediska finančního,“ připomíná.

Je to model kostry, která byla vyrobena na základě konkrétního nálezu kosterních ostatků neandrtálce v údolí Neandertal nedaleko Düsseldorfu.

„Za povšimnutí stojí dvě barvy, které na ní můžete spatřit. Tmavé kosti znázorňují části kostry, které se zachovaly. Jsou patinovány do nejmenších detailů, takže je vidět i jejich opotřebení. Světlejší jsou ty, které museli odborníci domodelovat. Z toho je patrné, že původní kostra se dochovala takřka kompletní,“ dodala.

Humpolec bude hostit Mezinárodní antropologický kongres

Nová antropologická expozice vyšla na více než šest milionů korun.

Letos si Humpolec připomene i 150 let od narození Aleše Hrdličky. V souvislosti s tímto výročím bude letos na podzim město hostit Mezinárodní antropologický kongres. Pořadatelé počítají s účastí odborníků z celého světa.

„Muzeum pro širokou veřejnost zorganizuje také procházku po stopách Hrdličkových, kterou povede archivář pelhřimovského archivu Pavel Holub. Zájemci se mohou těšit na informace o osobnosti dr. Aleše Hrdličky a jeho rodiny,“ prozradila Dagmar Kluchová.

Muzeum chystá i tematickou výstavu. Hrdličkovo výročí doprovází také upomínkové předměty jako kapesní kalendářík na rok 2019, turistická známka nebo pamětní mince, kterou vydala Česká národní banka.