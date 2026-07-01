Zbraňová amnestie trvala půl roku od počátku ledna do konce června. Hodně na čas si dával muž, který se na služebnu v Náměšti dostavil v úterý o půl páté odpoledne, v poslední možný okamžik. A svým jednáním způsobil manévry, které zaměstnaly spoustu lidí až do večera.
Na policejní stanici muž přinesl dvě dřevěné bedýnky. Uvnitř byla na první pohled neznámá látka. Muž jen oznámil, že by se mohlo jednat o nějakou trhavinu.
„V bednách byl uložen blíže nezjištěný počet housenek žlutobílé barvy, které obsahovaly plastickou hmotu s krystalickou strukturou o celkové hmotnosti zhruba 15 kilogramů,“ popsala obsah bedýnek policejní mluvčí Dana Čírtková.
O co přesně se jednalo, nepoznali ani policisté. Bedny uložili na bezpečné místo a raději zavolali pyrotechnika. Ten do Náměště přijel z Brna.
Delší převoz by mohl být rizikový
Po důkladnějším prozkoumání nálezu zjistil, že se skutečně jednalo o trhavinu Permon 10T, která ale nebyla v dobrém stavu. Nechtěl riskovat její převoz na delší vzdálenost. Proto bylo zapotřebí pokusit se nalézt vhodnou lokalitu v blízkosti Náměště nad Oslavou, kde lze výbušninu odpálit.
Vybrán k tomu byl lom u Vícenice. O plánovaném odpalu poté policisté vyrozuměli starostu obce. „Ve večerních hodinách si pyrotechnik na místě připravil všechno potřebné k odpálení munice a kolem osmé hodiny večer byla pyrotechnika odpálena,“ prozradila Čírtková s tím, že výbuch mohli slyšet i lidé v okolí.
„Nikdo nebyl zraněn a celá událost proběhla bez problémů,“ konstatovala mluvčí.
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OBRAZEM: Kulomety, samopaly, střílející nůž i další. Končí zbraňová amnestie
Vedoucí obvodního oddělení v Náměšti nad Oslavou Martin Janda pak poděkoval za spolupráci majiteli lomu a vedoucímu závodu. „Díky jejich přístupu se podařilo pyrotechniku zlikvidovat na bezpečném místě,“ ocenil.
O zajímavé úlovky při amnestii nebyla nouze
Doručení patnácti kilogramů trhaviny přímo na policejní služebnu jen ilustruje, jaké zajímavosti a za jak nevšedních okolností se během zbraňové amnestie k policii nejen na Vysočině dostaly. Některé zbraně i zkušené policisty natolik zaujaly, že se s nimi i fotili.
To byl třeba případ osmnáctikilogramového vodou chlazeného kulometu Vickers MG Mk.I vyrobeného v roce 1942 v australském Lithgow Small Arms Factory. „Kulomet ráže 303 British byl v originálním stavu i s bednou, ve které byl uložený,“ popsala Dana Čírtková. Zbraň odevzdal její majitel počátkem června na Třebíčsku.
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Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem
O týden dříve přišel na jednu ze služeben na Vysočině muž s leteckým kulometem Browning M2. A v polovině května na služebnu v Chotěboři žena přinesla podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní a 40 kilogramů nejrůznější munice. Vše našla doma při vyklízení půdy. Zkontrolovat nález musel přijet pyrotechnik, který rozhodl o likvidaci poškozeného střeliva v nedalekém lomu.
Zbraňová amnestie skončila s posledním červnovým dnem. Umožnila beztrestně odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici. Experti odevzdané zbraně prohlédli, ověřili, že s nimi nebyl spáchán trestný čin a po předložení patřičných oprávnění je majitelům vrátili.