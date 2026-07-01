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Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu

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  13:07
Zbraňová amnestie skončila. Během půl roku mohli občané policii odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Nebyla během ní nouze o raritní úlovky a nečekané postupy. Jeden takový předvedl v poslední den amnestie muž v Náměšti nad Oslavou. Na policejní stanici donesl 15 kilogramů výbušnin.

KRIMI

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Zbraňová amnestie trvala půl roku od počátku ledna do konce června. Hodně na čas si dával muž, který se na služebnu v Náměšti dostavil v úterý o půl páté odpoledne, v poslední možný okamžik. A svým jednáním způsobil manévry, které zaměstnaly spoustu lidí až do večera.

V poslední možný okamžik zbraňové amnestie přinesl muž na policejní služebnu v Náměšti nad Oslavou 15 kilogramů trhaviny. Byla ve špatném stavu, pyrotechnik ji musel odpálit v nedalekém lomu. (1. července 2026)
Během zbraňové amnestie na Vysočině odevzdal majitel policistům vzácný osmnáctikilogramový australský kulomet Vickers MG Mk.I chlazený vodou i s originální bednou. (11. června 2026)
Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký kulomet. (4. června 2026)
Náboje, výbušky, granáty nebo dýmovnici odevzdal muž v několika krabicích při zbraňové amnestii. (4. června 2026)
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Na policejní stanici muž přinesl dvě dřevěné bedýnky. Uvnitř byla na první pohled neznámá látka. Muž jen oznámil, že by se mohlo jednat o nějakou trhavinu.

„V bednách byl uložen blíže nezjištěný počet housenek žlutobílé barvy, které obsahovaly plastickou hmotu s krystalickou strukturou o celkové hmotnosti zhruba 15 kilogramů,“ popsala obsah bedýnek policejní mluvčí Dana Čírtková.

O co přesně se jednalo, nepoznali ani policisté. Bedny uložili na bezpečné místo a raději zavolali pyrotechnika. Ten do Náměště přijel z Brna.

Delší převoz by mohl být rizikový

Po důkladnějším prozkoumání nálezu zjistil, že se skutečně jednalo o trhavinu Permon 10T, která ale nebyla v dobrém stavu. Nechtěl riskovat její převoz na delší vzdálenost. Proto bylo zapotřebí pokusit se nalézt vhodnou lokalitu v blízkosti Náměště nad Oslavou, kde lze výbušninu odpálit.

Vybrán k tomu byl lom u Vícenice. O plánovaném odpalu poté policisté vyrozuměli starostu obce. „Ve večerních hodinách si pyrotechnik na místě připravil všechno potřebné k odpálení munice a kolem osmé hodiny večer byla pyrotechnika odpálena,“ prozradila Čírtková s tím, že výbuch mohli slyšet i lidé v okolí.

„Nikdo nebyl zraněn a celá událost proběhla bez problémů,“ konstatovala mluvčí.

OBRAZEM: Kulomety, samopaly, střílející nůž i další. Končí zbraňová amnestie

Vedoucí obvodního oddělení v Náměšti nad Oslavou Martin Janda pak poděkoval za spolupráci majiteli lomu a vedoucímu závodu. „Díky jejich přístupu se podařilo pyrotechniku zlikvidovat na bezpečném místě,“ ocenil.

O zajímavé úlovky při amnestii nebyla nouze

Doručení patnácti kilogramů trhaviny přímo na policejní služebnu jen ilustruje, jaké zajímavosti a za jak nevšedních okolností se během zbraňové amnestie k policii nejen na Vysočině dostaly. Některé zbraně i zkušené policisty natolik zaujaly, že se s nimi i fotili.

To byl třeba případ osmnáctikilogramového vodou chlazeného kulometu Vickers MG Mk.I vyrobeného v roce 1942 v australském Lithgow Small Arms Factory. „Kulomet ráže 303 British byl v originálním stavu i s bednou, ve které byl uložený,“ popsala Dana Čírtková. Zbraň odevzdal její majitel počátkem června na Třebíčsku.

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

O týden dříve přišel na jednu ze služeben na Vysočině muž s leteckým kulometem Browning M2. A v polovině května na služebnu v Chotěboři žena přinesla podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní a 40 kilogramů nejrůznější munice. Vše našla doma při vyklízení půdy. Zkontrolovat nález musel přijet pyrotechnik, který rozhodl o likvidaci poškozeného střeliva v nedalekém lomu.

Zbraňová amnestie skončila s posledním červnovým dnem. Umožnila beztrestně odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici. Experti odevzdané zbraně prohlédli, ověřili, že s nimi nebyl spáchán trestný čin a po předložení patřičných oprávnění je majitelům vrátili.

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