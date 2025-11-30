Hasičům dal zabrat. Zdrogovaný muž visel ve spodním prádle na stromě, nechtěl dolů

Autor:
  14:10
Velmi neobvyklou akci za sebou mají záchranné složky z Jihlavy. V sobotu ráno zavolal na operační středisko policie muž s tím, že na ulici Jiráskova se na vysokém jehličnatém stromě nachází téměř úplně na špici spoře oblečený člověk.
Fotogalerie2

Na jehličnatém stromu byl ve výšce několika metrů muž, který se křečovitě držel větví. (29. listopadu) | foto: Policie ČR

Oznamovatel uvedl, že přišel ke svému zaparkovanému autu a na kapotě si všiml několika kapek krve. Opodál leželo oblečení a z výšky zaregistroval podivné zvuky. Když se podíval nahoru, uviděl na jehličnatém stromu ve výšce několika metrů muže, který se křečovitě držel větví.

Policisté po takové zprávě okamžitě vyrazili na určené místo a na pomoc si zavolali profesionální hasiče i záchranáře.

„Všem zasahujícím bylo jasné, že je potřeba jednat velice uváženě, ale současně rychle, protože bylo zřejmé, že muž na stromě je silně podchlazený. Na sobě měl pouze spodní prádlo a tričko, navíc hrozilo riziko pádu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

Jenže muž se zpočátku pomoci ze strany zasahujících hasičů a policistů bránil a neustále přelézal na okolní větve, aby se k němu nikdo nedostal.

„Po několika marných pokusech hasiči vyjeli s přivezenou plošinou až nad strom, následně se jeden z nich spustil dolů, aby byl blíž k muži, který nakonec sám pomalu ze stromu začal slézat dolů,“ popsala záchrannou akci Čírtková.

Po vyšetření putoval na psychiatrii

Na zemi už byli připraveni zdravotníci, kteří silně podchlazeného muže s oděrkami na těle způsobenými poškrábáním od větví, převezli na urgentní příjem jihlavské nemocnice. Hodinu po poledni pak šestatřicetiletý muž putoval do Psychiatrické nemocnice v Jihlavě, kde ho hospitalizovali.

Podivín v parku vylezl na strom a svlékal se, chvíli visel jen za nohy

Jeden z policistů, který se snažil na plošině s mužem navázat kontakt, odpoledne asistoval také při jeho převozu na psychiatrii a po cestě se dozvěděl, co bylo příčinou mužova podivného chování.

„Seděl jsem uvnitř v sanitce a muž se mnou začal mluvit. Svěřil se, že v pátek večer užíval drogy a poté měl zvláštní bludy a vidiny, že ho někdo pronásleduje. Proto už někdy kolem půlnoci vylezl na strom, kde ho ráno objevil oznamovatel,“ prozradil policista z pohotovostního a eskortního oddělení.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Petice nezabrala, legendární secesní hotel šel k zemi. Na jeho místě bude stát Lidl

Premium
Pietní akce se zúčastnilo několik desítek lidí. Přišli se rozloučit s...

Jen málokdo se teď při cestě kolem nádraží v Novém Městě na Moravě nezastaví před plotem ohraničujícím pozůstatky hotelu Artis. Společnost Lidl, majitelka pozemku, již přistoupila k jeho demolici....

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Premium
Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru...

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny

Petr Šimek má nejraději hotovost afrických zemí. Bankovky jsou obvykle barevné,...

Tři desetiletí Petr Šimek sbírá mince a bankovky z celého světa. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově...

Hasičům dal zabrat. Zdrogovaný muž visel ve spodním prádle na stromě, nechtěl dolů

Na jehličnatém stromu byl ve výšce několika metrů muž, který se křečovitě držel...

Velmi neobvyklou akci za sebou mají záchranné složky z Jihlavy. V sobotu ráno zavolal na operační středisko policie muž s tím, že na ulici Jiráskova se na vysokém jehličnatém stromě nachází téměř...

30. listopadu 2025  14:10

Chceš obědvat? Přispěj kuchaři na mzdu. Škola chce po rodičích pět tisíc, ti se zlobí

Premium
Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.

Škola ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR) v Jihlavě nedávno na svých stránkách zveřejnila oznámení, které rodiče žáků pořádně nadzvedlo. Týkalo se totiž chystané změny financování nepedagogických...

30. listopadu 2025

Herálec opravil ikonický Špačkův dům. Jeho středem procházela zemská hranice

Herálci se naskytla možnost odkoupení domu od bratrů Špačkových v roce 2019. A...

Novou tvář získal historický Špačkův dům v Herálci na Žďársku. Stavba z počátku dvacátého století sloužila kdysi jako řeznictví a hostinec. Byla však také centrem společenského dění – například v...

30. listopadu 2025  9:14

Elektronika klasické knihy nevytlačí, říká ředitelka nejlepší knihovny v Česku

Ředitelkou žďárské Městské knihovny roku 2025 je třetím rokem Martina Sedláková.

„Je vidět, slyšet, je otevřená všem a spolupracuje s mnoha organizacemi.“ To je jen pár slov z obsáhlého hodnocení poroty, která udělila Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou titul...

29. listopadu 2025  9:05

Místo zářících jelenů svět fantazie. Světel se dotkněte, vybízí žďárský zámek

Na workshopu si lidé vytvoří i vlastní videomapping, který po přenosu...

Zářící jeleni, baňky a zvonečky z LED světýlek? Tak takovou adventní výzdobu budou lidé v zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou hledat marně. Místo toho vyrazí s baterkami do tmy koníren objevovat...

28. listopadu 2025  15:04

Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Premium
Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru...

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat...

28. listopadu 2025

Zimní sezona začíná již v listopadu, sněžení umožnilo úpravu tras napříč krajem

Ve vyšších partiích kraje, například ve Žďárských vrších, si už běžkaři užijí...

Na Vysočinu stihla ještě v listopadu vtrhnout zima. Solidní vrstva sněhu se ale drží spíš ve vyšších polohách kraje, například ve Žďárských vrších. Do terénu už také vyjely stroje na úpravu...

28. listopadu 2025  10:53

Mají nejdelší krk. V jihlavské zoo se vylíhly labutě původem od protinožců.

Jihlavská zoo má od 13. listopadu dva nové obyvatele zahrady, v ten den se...

Zoologická zahrada v Jihlavě představila nové přírůstky ve své početné zvířecí rodině. Dobrá zpráva tentokrát přišla z výběhu pod Australskou farmou, kde mají svůj domov labutě černé (Cygnus...

28. listopadu 2025  8:14

Základní škola se na dva dny promění v prales plný žab, želv a chameleonů

Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V...

Chameleoni, želvy nebo třeba exotické druhy žab. Navzdory nyní panujícímu počasí si mohou lidé v Herálci na Žďársku připadat jako v tropech. Stačí zamířit na novou výstavu chovatele Jakuba Zerzánka....

27. listopadu 2025  15:49

Při střetu s nákladním vozem zemřel na D1 řidič dodávky, auta stála v kolonách

Řidič dodávky narazil zezadu do kamionu. Svým zraněním na místě podlehl.

Řidič dodávky zemřel ve čtvrtek ráno na 153. kilometru dálnice D1 na Vysočině. Nehoda se stala před osmou hodinou ve směru na Brno, kde dodávka zezadu narazila do nákladního auta. Směr Brno byl kvůli...

27. listopadu 2025  11:47,  aktualizováno  13:24

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:03

Jen krytý bazén je v současnosti málo. Devítitisícová Chotěboř má smělejší plán

Plavecký bazén, relaxační a odpočinkový bazén, brouzdaliště, další větší bazén,...

Desítky let se o tom jen hovořilo. Nyní se na světlo světa dostala první studie. Město Chotěboř hodlá svým obyvatelům splnit dávnou touhu a postavit krytý bazén. Ne ovšem ledajaký, má jít o komplexní...

27. listopadu 2025  8:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.