Muž odevzdal policistům igelitky s rozbuškami a kilogram starého semtexu

  14:35
Nedaleko Jihlavy dnes vybuchla munice. Šlo o řízenou likvidaci nebezpečné trhaviny, kterou pár hodin předtím přišel odevzdat muž na policejní pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál v rámci zbraňové amnestie. Ta platí v Česku až do konce června.

Krátce před půl osmou ráno se na policejním oddělení objevil muž s igelitovými taškami, ve kterých měl rozbušky. Dále s sebou přinesl dřevěnou vojenskou bednu s neznámým druhem pyrotechniky.

Policisté vše převzali a následně dočasně uložili na bezpečné místo. Okamžitě také kontaktovali pyrotechnika z českobudějovické expozitury, aby si munici převzal k dalšímu opatření.

„Po důkladnějším prozkoumání nálezu se zjistilo, že se jedná o jeden delaborovaný granát, dvě igelitové tašky s rozbuškami a více než jeden kilogram semtexu. Vzhledem ke špatnému stavu trhaviny, která začala krystalizovat, nebylo možné ji bezpečně převážet k likvidaci na delší vzdálenost,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policie musela uzavřít i cestu

Následně se začala hledat vhodná lokalita v blízkosti Jihlavy, což se ve spolupráci s magistrátem města podařilo. Na poli u obce Popice si poté pyrotechnik připravil vše potřebné k odpálení munice.

„Policisté zajistili bezpečný prostor, zejména proto, aby se do místa nedostala žádná nepovolaná osoba a aby všechno proběhlo bez problémů. Na nezbytně nutnou dobu musela být uzavřena také komunikace vedoucí do této lokality,“ oznámila Čírtková.

Vzniklou jámu po odpalu zasypali přivolaní profesionální hasiči. „Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, a také představitelům jihlavského magistrátu, patří velký dík za spolupráci,“ vzkázal Martin Kratochvíl, ředitel územního odboru Jihlava.

Zbraně a munici mohou lidé odevzdávat během prvních šesti měsíců tohoto roku. Podle policie to bývají nejčastěji pistole nebo lovecké zbraně. Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu.

