Z ministrantů jsou kameramani, věřící stráví Velikonoce u televize

Už čtyři mše svaté od vyhlášení nouzového stavu mohli sledovat formou streamu věřící z děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné na Jihlavsku.

Zatímco průměrná účast na mši zde činila kolem pěti set lidí, video z neděle 22. března na YouTube má už přes šest tisíc zhlédnutí. Streamy zajišťují technicky zdatní bývalí či současní ministranti, přenosy chystají i na velikonoční svátky.

„Ve streamování mší budeme pokračovat, dokud bude trvat zákaz bohoslužeb,“ řekla Vlasta Klementová, pastorační asistentka farnosti. Mše svaté slouží děkan Zdeněk Krček se dvěma pomocníky, na kůru je varhaník se zpěvačkou.

Dokonce ze dvou přenosů si mohou vybírat věřící ve Žďáře nad Sázavou. V některých dnech si budou - vzhledem ke stejným nebo podobným časům bohoslužeb - konkurovat. Tamní klášterní farnost Nanebevzetí Panny Marie vysílá nedělní bohoslužby z baziliky minor přes YouTube už od poloviny postní doby. Například mše z Květné neděle má i přes počáteční problémy se zvukem přes 2 600 zhlédnutí.

Jde o to vytvořit duchovní spojení, vysvětluje farář

Živé přenosy budou i v následujících dnech. „Mše svaté a také obřady Velkého pátku z baziliky můžete prožívat s námi online na YouTube,“ oznámil na webu farnosti její duchovní správce Vladimír Záleský.

Sousední farnost svatého Prokopa zprostředkovala první mši až na Květnou neděli. V tomto případě se domluvila na přenosu s kabelovou Televizí Vysočina, mše jsou přenášeny i na YouTube. Týká se to všech svátečních mší a obřadů od Zeleného čtvrtka až po velikonoční neděli.

„Jde o to, abychom vytvořili takové duchovní spojení. Zůstaneme v kontaktu alespoň takto, když už se nemůžeme sejít klasicky,“ vysvětluje farář Blažej Hejtmánek s tím, že byla mezi farníky o přenosy poptávka. Podrobnosti o velikonočním programu jsou na společném webu zdarskefarnosti.cz.

Ve Velkém Meziříčí přenášejí bohoslužby v kostele svatého Mikuláše každou neděli (9.00) a středu (18.00) rovněž na YouTube. A svoje farníky rovněž neochudí ani o svátky. Navíc bude na určitou dobu přístupný i chrám. „Bude otevřen během velikonočního třídenní mimo přenosy bohoslužeb a přípravy na ně. A to denně od 9 do 17 hodin, na Bílou sobotu do 20 hodin,“ píše se na webu farnosti.

Když není technika na mše, stačí každodenní online poselství

Jinou variantu kontaktu s věřícími zvolil Pavel Opatřil, který loni v září vystřídal v prokopské bazilice v Třebíči Jakuba Holíka. Ten se stal generálním vikářem plzeňské diecéze. Z pátera Opatřila se stal během pandemie „youtuber“. Místo přenosů mší se však zaměřil na několikaminutové videovzkazy. Dostupné jsou přes web farnosti nebo na Facebooku. Jednou promlouvá z kaple, jindy z krypty nebo knihovny.

„Zaměřil jsem se na každodenní poselství,“ říká Pavel Opatřil s tím, že má od věřících kladné ohlasy. Vysílá už od půlky března.

„Nemám v tuto chvíli nikoho, kdo by byl schopný udělat přenos ze mše v určité kvalitě. Místo streamu přes mobil je lepší to nechat těm, kteří to dělají dobře,“ odkazuje duchovní správce na pestrou nabídku jiných farností.

Živé přenosy nechystají ani další dvě třebíčské farnosti v Jejkově a u svatého Martina.