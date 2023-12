Hasiči v Mrákotíně evakuují domy, voda narušila silnici i hráz rybníka

„Zatím je situace dost vážná. Od oka je to okolo potoka dvacet domů, ale nikdo si nedovede představit, jak daleko se to může rozlít, kdyby se to (hráz) strhlo,“ řekl starosta. Evakuace se týká asi čtyřiceti lidí.

Před 10:00 se u prostřední výpusti rybníka podemlela silnice III/40614. V místě je zákaz vjezdu na hráz, hasiči a policisté evakuují domy, informovala krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Hráz rybníka je narušená, záchranáři ji alespoň provizorně zpevnili. „Stále ale hrozí, že se protrhne,“ upozornila mluvčí.

Jen během dopoledne zasahovali hasiči v Kraji Vysočina čtyřicetkrát. Ve všech případech čerpali vodu ze zatopených sklepů, odstraňovali stromy a monitorovali rozvodněné toky, nejvíc na Havlíčkobrodsku a Jihlavsku, informovala mluvčí.

V noci chránili hasiči v Dobroníně na Jihlavsku pomocí pytlů s pískem místní domy před rozlitou vodou ze Zlatého potoka. Hladina tam vystoupala na nejvyšší povodňový stupeň. Na Vysočině stouply na nejvyšší povodňový stupeň rovněž Želivka v Poříčí a Želivi a Sázava v Chlístově.

Na Štědrý den měli v hasiči kraji kolem 300 zásahů, většinu z nich kvůli vodě a počasí, bylo to nejnáročnější za posledních pět let, sdělila Musilová.