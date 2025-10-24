Snímky mračen ovládly skupiny na sociálních sítích i internetu. K příspěvkům hned začali přispívat další nadšení uživatelé. Autoři přidávali vlastní videa a fotografie, které pořídili během bouře.
Český hydrometeorologický ústav sdílel moment na svém účtu na síti X. „Na snímku je ukázkový shelf cloud na čele systému, který produkoval výrazné nárazy větru,“ uvedli na síti. Fotografie ukazuje přechod mraků do Slezska. Další uživatel hned do komentářů přidal vlastní video, zachycující shelf cloud za tmy.
Shelf cloud je spojený především se silným nárazovým větrem. Mrak vzniká v místě střetu studeného sestupného proudu se srážkami a ustupujícího teplého vzduchu. Vývoj shelf cloudu v tomto případě podpořil ostrý teplotní kontrast mezi chladnějšími Čechami a teplejší Moravou.
Policový mrak
Anglický název shelf cloud znamená v češtině „policový mrak“ a odkazuje tak na jeho tvarování. Jedná se o podlouhlý oblak, který se tvoří na čele bouřky, kde se studený sestupný vzduch podsouvá pod teplejší vzduch před bouřkou. Tím vzniká výrazná oblačná linie.
S tímto jevem se běžně setkáváme při teplých letních měsících, především během bouřek. Ve čtvrtek se však vytvořil během studeného podzimního dne i bez bleskové aktivity.
Přechod shelf cloudu sebou může podle odborníků přinést výrazné ochlazení, zvýšení srážek nebo zhoršení povětrnostních podmínek.
Meteorologové zároveň varují, že fenomén může velmi negativně ovlivnit leteckou dopravu, cestující v horkovzdušných balonech nebo pobyt v přírodě.