Železniční most bude sloužit chodcům a cyklistům, má spojit divadlo a kostel

Už je snesen z pilířů a čeká na odvoz. A také na formální dokončení koupě. Někdejší železniční most, který u Stříbrných Hor sloužil vlakům tři čtvrtě století, bude dělat parádu jinde. Ocelovou nýtovanou konstrukci kupuje Havlíčkův Brod. Její nové umístění, stejně jako přeprava, se teprve řeší.

Z pilířů byla mostní konstrukce snesena před několika dny. Postarala se o to stavební firma, která má rekonstrukci železniční trati mezi Pohledem a Přibyslaví na starosti. Devětadvacet metrů dlouhou lávku zvedl jeřáb, otočil se s ní a položil ji jen o kousek vedle jejího původního lože.

„Asistovali jsme při jejím snesení. Momentálně stojíme před samotným aktem koupě. Je předjednaná a schválená, finální úkony proběhnou během několika dní,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Lávka by propojila dva objekty sloužící kultuře. Zároveň by výrazně pomohla cyklistům, kteří by nemuseli po frekventované silnici a přes kamenný most. Je to místo, kde se pohybují lidé.

Libor Honzárekmístostarosta Havlíčkova Brodu

Ocelový most v rámci rekonstrukce a modernizace tratě z Havlíčkova Brodu na Brno nechala odstranit Správa železnic. U Stříbrných Hor, kde trať překonává řeku Sázavu, nechá postavit most nový. Pro původní neměla žádné využití.

Lávka pod jednou kolejí už loni skončila ve šrotu. Stejnou konstrukci pod druhou z kolejí se Havlíčkův Brod rozhodl zachránit.

„Je to moc pěkná konstrukce v dobrém stavu. Byla by škoda zlikvidovat ji. My bychom ji v budoucnu mohli využít pro přemostění Sázavy pro pěší či cyklisty,“ řekl před rokem zastupitelům Honzárek. Ti koupi konstrukce následně jasnou většinou schválili.

„Koupě konstrukce je výborný nápad. Její opětovné využití mi přijde mnohem smysluplnější, než aby skončila zbytečně ve šrotu,“ hodnotí i s ročním odstupem loňské rozhodnutí opoziční zastupitel Vladimír Frič (za KSČM). I když sám podle zápisu o této záležitosti nehlasoval.

V usnesení žádná cena stanovena nebyla, v podkladech se ale zmiňovala suma přibližně 300 tisíc korun. Měla to být v podstatě jen cena šrotu. Nakonec bude částka o něco málo vyšší, stavební firma do ní promítne i náklady na snesení konstrukce.

Jeden z posledních svého druhu

Podle Honzárka je most velmi cenný, byť není památkou a není ani relativně starý. Pochází teprve z padesátých let minulého století, ovšem vyroben byl ještě původní technologií nýtování. Od tohoto postupu se v polovině minulého století ustoupilo, most od Stříbrných Hor je tak vlastně jedním z posledních svého druhu. A je i v relativně dobrém stavu.

Vedení města nyní řeší, kde konstrukci umístí. A také, jak ho na místo přepraví. „K mostu není zrovna ideální přístup, navíc se nám na několik měsíců zavřela silnice mezi Stříbrnými Horami a Pohledem,“ poukázal brodský místostarosta.

V úvahách tak je i případné rozřezání konstrukce na menší díly. Ty by bylo možné naložit na nákladní auta a převézt i po objízdných trasách. „Lávku prohlíží statik a propočítává, v jakých přesně místech by bylo možné provést řezy, aby po opětovném svaření neztratila konstrukce nic ze svých vlastností,“ dodal Libor Honzárek.

Po převozu do Brodu by konstrukce mohla být uložena v deponii u letiště. Tam by také mohla podstoupit nutnou renovaci. V případě rozřezání by měla být opětovně svařena, otryskána a základním způsobem restaurována.

Obohatil by směsici stavebních stylů a slohů

Zcela jasné zatím není, kde bude most umístěn. I když se výběr zúžil prakticky na jedno jediné místo, definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. Nejvíce se momentálně hovoří o samotném centru města. Ocelová konstrukce by mohla spojit břehy Sázavy u kina a divadla a kostela svaté Kateřiny.

„Lávka by propojila dva objekty sloužící kultuře. Zároveň by výrazně pomohla cyklistům, kteří by nemuseli po frekventované silnici a přes kamenný most. Je to místo, kde se pohybují lidé,“ vysvětluje Libor Honzárek.

Podle něho by ocelová konstrukce navíc přispěla do mixu nejrůznějších architektonických stylů, které se v této lokalitě propojují. Na jedné straně je původně gotický kostel později upravený do novorománské podoby, proti je areál mlýna, typická ukázka industriální architektury z přelomu 19. a 20. století.

Přes Sázavu se klene kamenný most, u něj pak stojí funkcionalistický skleněný palác na jednom břehu a secesní bývalý okresní dům na břehu druhém. Směsici stylů doplňuje kino a divadlo z osmdesátých let minulého století.

„Umístění lávky v centru města by se ještě mělo zvážit. Je pravda, že by ji využívalo množství lidí. Ale ti dnes mají k dispozici jak kamenný most v Dolní ulici, tak i lávku u Rica. Ještě bych o tom popřemýšlel,“ vyjádřil se Vladimír Frič.

Instalace lávky snad v příštím roce

Propojení divadla s kostelem svaté Kateřiny lávkou si dokáže představit Tomáš Hermann, ředitel Městského divadla a kina Ostrov (MDKO), které se v budoucnu má starat i o kostel.

„Je pravda, že obě budovy na sebe přes řeku koukají. Toho by se dalo využít,“ říká.

Lokalitu by ale Hermann řešil komplexně a v širším kontextu. MDKO pozemek za svou budovou využívá například pro promítání letního kina a další aktivity. Vizuálně jde ale o notně zanedbaný prostor, který přímo na cyklostezku, řeku a sousední nové parkoviště navazuje.

„Celý tento prostor by měl mít jednotnou a vizuálně mnohem kultivovanější koncepci. Bylo by skvělé se nad tím projekčně zamyslet i v souvislosti s umístěním lávky. Byť třeba ne vše by se muselo udělat okamžitě,“ podotkl.

Podle Libora Honzárka by se lávka mohla do vytipovaných míst instalovat v příštím roce. „Technicky to určitě možné bude. Nejvíce záležet však bude na prioritách nově zvoleného zastupitelstva, to o tom bude rozhodovat,“ dodal.

