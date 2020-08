Staré jihlavské mosty vydržely staletí, po opravě je čeká nový život

Opravovanému mostu U Jánů v Havlíčkově ulici hrozila ještě před deseti lety demolice, radnice se jej však rozhodla zachovat a nechat kompletně opravit. Znamenalo to, že ze starého mostu zbyly prakticky jenom pilíře a oblouky. Povrch mostu se zábradlím musel být zcela rozebrán a nově postaven podle původního vzporu.

To bylo dokončeno v roce 2012. Teď stavební firma v rámci záruční opravy na mostě opravuje izolace, do říms zatékalo. „Jedná se o opravu izolací mostních říms. Firma Firesta provádí opravy, které by měly trvat asi dva týdny. Děje se tak v rámci záruční smlouvy, podle které se město bude podílet na ceně materiálu,“ uvedla Aneta Hrdličková z kanceláře primátorky města.

Materiál na opravu by měl stát přibližně 200 tisíc korun. Most U Jánů byl postaven v letech 1907 až 1908.



Generální rekonstrukcí aktuálně prochází i most v Hůlové u Helenína, který je součástí investice do stavby obchvatu Nových Domků a Velkého Beranova. Ten by měl po celkovém dokončení obchvatu – finální práce budou trvat do června příštího roku – sloužit pro příjezd do Hůlové a do Henčova, kudy povede pod přemostěním obchvatu.

Také tomuto baroknímu mostu se stala osudnou pronikající vlhkost. „Provádí se tam zabezpečení proti vlhkosti a na mostě se dělají nové kamenné stěny, které na něm původně byly. Most není památkově chráněn, ale rekonstrukce probíhá citlivě podle zásad památkové péče,“ pověděl Jindřich Kadlec z jihlavského oddělení památkové péče.

Most dostane nové konstrukce na okrajích, zachována zůstane jeho střední barokní část. Ta pochází z let 1783 až 1785, kdy byl most postaven jako součást tehdy nově budované císařské silnice z Jihlavy na Brno. Jeho novější a nyní již z většiny odstraněné převážně betonové prvky jsou z roku 1925.



Barokní starý Brněnský most se dočká příští rok

V příštím roce by měla začít oprava barokní části starého Brněnského mostu v Jihlavě. Pronikající vlhkost narušila severní stěnu jeho předmostí se dvěma klenbami, které se začalo sesouvat. Nyní je narušená stěna provizorně podepřena trámy.

„Bojím se, abychom ho nakonec nemuseli rozebírat tak jako most v Hůlové. Kdyby diagnostika ukázala horší stav, museli bychom ho do té doby uzavřít pro dopravu a nechat ho jenom pro pěší,“ řekl Lubomír Dohnal z městského odboru dopravy.

„Je rozpracována projektová dokumentace, oprava mostu by měla začít na jaře a stát asi 40 milionů korun. Během oprav počítáme s dopravním omezením,“ doplnila Hrdličková z kanceláře primátorky.

Také tato část starého Brněnského mostu jako prvek výše zmíněné císařské silnice byla postavena v době před rokem 1795.

Mostek pod Henčovem byl desítky let zapomenutý

Po desetiletí takřka zapomenutý a od roku 1938 nevyužívaný jednoduchý barokní mostek pod Henčovem na jaře 2018 na poslední chvíli unikl zamýšlené demolici. Letos jej ministerstvo kultury prohlásilo chráněnou technickou památkou regionálního silničního stavitelství.

Město Jihlava se loni do té doby nikde neevidovaného mostku „ujalo“, nechalo ho zaměřit a přihlásilo se k němu coby vlastník. Nyní připravuje jeho obnovu. I toto malé přemostění z let 1783 až 1785 je dokladem původní podoby císařské silnice Jihlava – Brno.

„Máme myšlenku, že bychom udělali cestu pro cyklisty a pěší od Nových Domků po tomto mostku a potom dál pod novým mostem velkoberanovského obchvatu do Hůlové, tím bychom ho jako technickou památku propojili s cyklostezkou,“ řekl Lubomír Dohnal.

„Mostek jsme zasanovali, aby na rok na dva nehrozila jeho další degradace. Nyní na záměr hledáme financování,“ poznamenal pracovník jihlavského odboru dopravy.