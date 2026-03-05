Bezdomovci ohněm poškodili most, silničáři po nich vymáhají desítky tisíc

  10:40
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo nechat neplánovaně opravit most v Třebíči. Poškodili ho bezdomovci. Ti si pod ním vytvořili obývák s gauči a stolem. Stěny mostu poničili otevřeným ohněm. Náklady na opravu přesáhly sto tisíc korun. Polovinu částky ŘSD po bezdomovcích vymáhá.
Pod mostem v Třebíči si bezdomovci vytvořili bydlení. Natahali tam starý nábytek a spoustu nepořádku. Konstrukci mostu však poškodili hlavně otevřeným ohněm. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Po mostě vede silnice první třídy číslo 23, dopravu v Třebíči převádí přes řeku Jihlavu. Patří k nejfrekventovanějším na Vysočině, podle posledního sčítání dopravy po něm denně projede patnáct tisíc aut. Ani tak silný provoz skupinu čtyř lidí bez domova ale neodradil.

Prostor pod mostem bezdomovci obývali několik měsíců, vytvořili si tu skoro dokonalý obývací pokoj. Natahali tam starý nábytek, gauče, stůl a spoustu nejrůznějšího harampádí a nepořádku. Co ovšem vadilo nejvíc, zakládali pod mostem otevřený oheň.

Největší problém v Jihlavě? Bezdomovci, jsme proti nim bezzubí, říká šéf strážníků

„Na naše četná upozornění, že dochází ke škodě na našem majetku, kterou budeme řádně vymáhat, však dotyčná skupina osob nijak nereagovala. O pomoc jsme se proto obrátili na Policii ČR, která osoby ztotožnila a z prostoru vykázala,“ popsal ředitel jihlavské Správy ŘSD Aleš Kratina.

Dlouhodobé účinky otevřeného ohně a především silného žáru se na mostě podepsaly. Způsobily degradaci části mostní konstrukce a na značné ploše spodní části mostovky a opěr i zakouření. Prostor pod mostem byl navíc zaskládaný rozličnými předměty a silně znečištěný.

Každý by měl zaplatit 12 500 korun

„Kromě sanace nosné konstrukce bylo nutné provést rovněž čištění zakouřených částí pomocí chemických prostředků a tlakovou vodou. Na tyto práce jsme si museli najmout specializovanou firmu. Úklid pod mostem provedl vlastník pozemku, tedy Římskokatolická farnost Třebíč, na své náklady,“ konstatoval Aleš Kratina.

Prostor pod třebíčským mostem je nyní opatřen cedulkami se zákazem rozdělávání ohňů.
Most nechalo Ředitelství silnic a dálnic opravit a vyčistit. Přišlo to na 106 tisíc korun bez DPH. Přibližně polovinu této částky po bezdomovcích organizace vymáhá.
Za opravu a čištění zaplatilo ŘSD zhotoviteli 106 tisíc korun bez DPH. Něco málo přes polovinu této sumy uhradila pojišťovna. „Zbytek nyní vymáháme po čtyřech vinících, přičemž každý z nich má uhradit částku 12 500 korun,“ vzkázal Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Zdá se ovšem, že půjde o nedobytnou pohledávku. Dostat peníze z bezdomovců, kteří vlastně nic nemají, nebude nikterak snadné. „Tři z viníků mají trvalé bydliště na radnici a čtvrtý je momentálně ve výkonu trestu,“ podotkl Kratina.

Ředitelství silnic a dálnic nechalo preventivně do prostoru pod opraveným mostem umístit dvě cedule, které upozorňují na zákaz rozdělávání ohně. Cedule obsahují nejen psaný text, ale také snadno pochopitelný piktogram. Až budoucnost ovšem ukáže, zda to mělo nějaký význam.

