Oprava mostů v Lukách nad Jihlavou nabírá zpoždění, firmě hrozí pokuta

„Je tam posun termínu dokončení do konce listopadu kvůli technickým problémům při zahájení stavby. Snažíme se ale dodržet původní termín a věřím, že dodržíme,“ řekl Jiří Salava, jihlavský oblastní ředitel dodavatelské firmy Metrostav Infrastructure.

Investorovi stavby, Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny (KSÚSV), se to nelíbí. „Firma bohužel začala se stavbou pozdě a má malé kapacity. Pokud bude překročen smluvní termín 16. listopadu, budeme se s firmou dohadovat. Hrozí jim penále,“ uvedl technicko-správní náměstek KSÚSV Tomáš Mátl.

Podle starosty Luk nad Jihlavou Viktora Wölfla může dokončení stavby nepříznivě ohrozit počasí. „Koncem listopadu už běžně padá sníh, je to nejzazší termín, kdy by to mohli dokončit,“ míní.

Stavba za přibližně 25 milionů korun představuje generálku dvou mostů a silnice mezi nimi a také obměnu povrchu. Žulové kostky v opravovaném úseku nahradí asfaltobeton. Oba mosty už se ocitly v kategorii havarijních staveb. Zatímco most přes řeku Jihlavu u železničního viaduktu byl postaven v roce 1947, mostek přes Kozlovský potok poblíž náměstí Luk pochází dokonce z let po první světové válce.

Kvůli opravě mostů lze nyní projet přes Kozlovský potok centrum městyse jenom po objížďkách.

Na křižovatce se setkává sedm různých cest

Křižovatka v centru Luk je velmi frekventovaná a zmatečná. Na esíčkovitě prohnutém a nepřehledném průtahu silnice II/404 u přemostění Kozlovského potoka se totiž potkávají silnice z celkem sedmi směrů: od Předboře, Svatoslavi, Jeclova, Otína, Vysokých Studnic a Bítovčic.

Z toho plyne velký počet projíždějících vozidel. „Podle posledních sčítání tudy po silnici 404 denně projedou dva až tři tisíce aut. Odhaduji, že za posledních dvacet let je to nárůst o desítky procent,“ míní starosta Wölfl.

Městysem navíc může projíždět i nákladní doprava. Paradoxní výhodu proto skýtá nízká výška železničního mostu u nyní opravovaného úseku. Díky ní mnohá větší nákladní vozidla Luka prostě v tomto směru neprojedou.

„Je tam podjezdná výška 3,1 metru, což omezuje nákladní dopravu. To nás někdy mrzí, ale spíše je to pro Luka výhoda. Kamioňáky někdy navádí GPS z dálnice na Znojmo, a tak se snaží dostat tudy, jenže most nepodjedou. Jeho podjezdnou výšku ale nejde zvýšit, technicky to tam nelze jinak řešit,“ řekl Wölfl.

Jak správně křížení projet, nevědí ani místní

Přehlednost křižovatky by se po dokončení rekonstrukce měla zlepšit. „Ani místní řidiči mnohdy nevěděli, jak tu křižovatku mají správně projet. Ted bude opatřena vodorovným dopravním značením s naváděcími pásy a vyznačením hlavní a vedlejší silnice,“ sdělil starosta Wölfl.

Průjezd městysem je kvůli meandrům Kozlovského potoka historicky poměrně komplikovaný, s ostrými zatáčkami. Za socialismu se podle Wölfla prý uvažovalo i o stavbě obchvatu Luk, kdy mělo být celé údolí překlenuto dvěma mosty. „Pokud vím, tak ty úvahy byly ale už dávno opuštěny. Nic takového nemají Luka ani ve svém novém územním plánu,“ dodal Wölfl.

Z dopravních staveb, jejichž investorem je v kraji KSÚSV, se nepodaří do začátku listopadu zprovoznit ještě opravovaný most v Arnolci a průtah Častrovem. Pravděpodobně až v příštím roce bude dokončena oprava mostu v Bačkovicích.