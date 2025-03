Most přes Rozkošský potok potřebuje opravu, o variantě rozhodnou radní

Že na tom stavba v údolí mezi psychiatrickou léčebnou a místní částí Perknov není vůbec dobře, zjistila pravidelná prohlídka. Podle vedoucího odboru rozvoje města Josefa Beneše bude nezbytná zásadní rekonstrukce mostu. „Zůstane při ní jen betonová deska,“ uvedl.

Vybraná zhotovitelská firma bude muset sundat zábradlí i odfrézovat veškeré konstrukční vrstvy. Odstraní i chodníky a izolace, opravdu až na samotný betonový skelet. Vše poté vybuduje a položí znovu.

Ještě letos, nebo až příští rok?

Odbor rozvoje města nyní zkoumá, jaké přesně úkony bude třeba vykonat. A hlavně, zda bude muset dojít k uzavření mostu, či bude možné opravu uskutečnit po polovinách při zavedení kyvadlového provozu. O nejvhodnější variantě posléze rozhodnou radní. Ti také určí, zda se bude most opravovat ještě letos, nebo až v roce příštím.

Pro řidiče a obyvatele nejen místní části Perknov jsou to otázky zásadní. Při uzavírce by nebyla průjezdná silnice mezi psychiatrickou léčebnou a Perknovem. Tou denně projedou tisíce aut včetně autobusových linek a spojů městské hromadné dopravy (MHD).

Tato skupina řidičů už se od posledního únorového týdne potýká s uzavírkou navazující Havlíčkovy ulice pod nemocnicí. Radní tudíž musí posoudit, co bude pro dopravní situaci v Brodě výhodnější. Zda opravu mostu uskutečnit v době, kdy po Rozkošské ulici vzhledem k uzavírce Havlíčkovy jezdí aut méně, anebo prozatím nekomplikovat už tak napjatou situaci a most opravit až bude Havlíčkova ulice hotová a otevřená.

„Nabízí se obě varianty. O tom rozhodnou radní. Roli při tom bude hrát i výsledek posudku, zda bude možné během opravy zachovat na mostě alespoň kyvadlový provoz,“ poznamenal Beneš.

Vedení města v to doufá. Samotný most je ovšem poměrně úzký. Pokud po něm projíždí autobus, jen těsně se míjí s protijedoucím osobním autem. Dva autobusy vedle sebe se na vozovku mezi chodníky nevejdou.

„Nejsem si zcela jistá, že bychom stihli most opravit do ukončení uzavírky Havlíčkovy ulice. A zda vůbec dopravní situaci v této lokalitě ještě víc komplikovat,“ svěřila se místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Omezení s dopady na MHD

Jakákoliv omezení by dopadla mimo jiné na městskou hromadnou dopravu. Technické služby, jež v Brodě MHD provozují, už kvůli uzavření Havlíčkovy ulice udělaly spoustu změn. Některé linky přetrasovaly, přesunuly zastávky, zajistily výjimečný průjezd autobusů areálem nemocnice. Uzavření mostu pod Perknovem by přineslo další úpravy linek.

S chystanou rekonstrukcí mostu je, co se týče MHD, spojena i jedna případná novinka. Radnice bude zvažovat, zda současně s opravou v sousedství mostu nevybudovat novou zastávku. „Dostali jsme od obyvatel takové žádosti loni a už i letos,“ vysvětlila Rothbauerová.

Rozkošskou ulicí na Perknov a z Perknova do centra normálně linky jezdí. Neznamenalo by to tedy žádný odklon z běžné trasy. Jen možnost vystoupit a nastoupit na dalším místě.

O zastávku žádají obyvatelé žijící v údolí Rozkošského potoka. Ačkoliv mají v docházkové vzdálenosti přibližně dvou set metrů hned dvě zastávky – Perknov sídliště a Rozkošská – nová v dolíku přímo u potoka by se jim líbila. „Na obě strany to mají do poměrně prudkého kopce,“ tlumočí jejich odůvodnění místostarostka, do jejíž gesce MHD patří.

Žadatele podle ní inspirovala nová trasa MHD Ledečskou ulicí. Tam nechalo město vybudovat tři nové zastávky v loňském roce a jednu z linek jezdících na Perknov tímto směrem odklonilo. Autobusy tam zastavují od prosincové změny jízdních řádů.

Třetí zastávka by nevadila, ale...

Radnice nyní nechá prověřit, zda je vybudování zastávky u Rozkošského potoka vůbec možné. A to zejména z hlediska předpisů a rozhledových poměrů. Že by vznikla třetí zastávka na vzdálenosti půl kilometru, by podle Marie Rothbauerové až tolik nevadilo.

„Když máme nyní všechny zastávky na znamení, asi by to nehrálo roli. Pokud cestující nemají zájem vystoupit či nastoupit, řadu jich vozy projíždí. To se velmi často stává na sousední zastávce Rozkošská už nyní,“ podotkla.

Posouzení umístění nové zastávky a její případné vybudování společně s rekonstrukcí mostu přes potok by zřejmě celou akci posunulo do příštího roku. Tak rychle, aby se mohlo vše uskutečnit do Vánoc, kdy má být po opravě otevřena Havlíčkova ulice, by se příprava včetně stavebních prací zřejmě nestihla.