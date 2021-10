Most u Dvorců museli dělníci stavět znova, průjezdný bude od listopadu

„Děláme dokončovací práce: montáž zábradlí a svodidel, terénní úpravy,“ řekl jednatel stavební firmy Rostislav Mitrenga.

Stavba začala na jaře. Po demolici původní konstrukce stavbaři vybudovali přes 90 metrů dlouhý nový most.

„Do konstrukce mostu zatékalo a začaly se obnažovat železné prvky v betonu. Po revizi jsme usoudili, že most bude zbourán a postaven znovu,“ řekl náměstek hejtmana Miroslav Houška.

Kraj počítá s tím, že by stavba měla skončit v dohodnutém termínu. Silnice by měla být zprovozněna 1. listopadu. „Samozřejmě záleží na příslušném správním úřadu, který nám musí dát k tomuto povolení,“ dodal Houška.



Podle původní smlouvy má být zakázka dokončena do 30. června 2022. „My máme předsevzetí jako firma, že bychom chtěli všechny práce fyzicky ukončit do konce roku,“ řekl jednatel stavební firmy.



Most ve Dvorcích pocházel z roku 1973, poslední větší rekonstrukci podstoupil před 22 lety. Nové přemostění u Dvorců přijde kraj na přibližně 60 milionů korun. Na stavbě nedávno tragicky zahynul jeden z dělníků.

Kraj Vysočina chtěl most opravovat už loni, odložilo ho opakování výběrového řízení na dodavatele stavby. První soutěž podle dřívějších informací kraj zrušil, protože jedna firma podala návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Loňské termíny stavby provázané s dohodnutými výlukami na železnici pod mostem by kvůli tomu nebylo možné dodržet.

Kraji Vysočina patří skoro 4 600 kilometrů silnic II. a III. třídy. Mostů je na nich podle webu krajských silničářů 877. Pravidelně se kontrolují a podle stavebního stavu klasifikují na stupnici od I do VII, tedy od výborného po havarijní stav. Celkový stav mostů je podle silničářů v průměru na hodnotě 3,22. V havarijním stavu byl jediný most na silnici III. třídy v obci Březské na Žďársku, opravený bude do konce tohoto měsíce.