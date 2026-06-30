Dotčená část výpadovky z Jihlavy směrem na Velký Beranov patří k dopravně nejzatíženějším komunikacím na Vysočině. Podle sčítání dopravy z roku 2020 zde denně projelo 11,5 tisíce vozidel. Tranzitní doprava bude během uzavírek jezdit objížďkou například po dálnici D1 se sjezdem ve Velkém Beranově a v Pávově.
V obci Malý Beranov nedaleko Helenína se však obávají minimálně několikaměsíčního odříznutí od Jihlavy, kam odtud polovina obyvatel jezdí denně do práce či do školy a na nákupy. Pokud budou muset lidé jezdit cestou do Jihlavy přes Velký Beranov nebo Luka nad Jihlavou a Puklice, změní se jim dvoukilometrová cesta i na desetinásobek.
Je to důležitá stavba, kterou musíme do termínu uskutečnit, a nebude to stavba jednoduchá.
Vladimír Novotnýnáměstek hejtmana pro oblast dopravy
Mohli by sice jezdit přes Henčov, tamní silnička je však úzká, je ve špatném stavu a slouží jen pro dopravní obsluhu. Není tudy povolen běžný průjezd.
Přestavba tří helenínských mostů je však zřejmě nevyhnutelná a musí se uskutečnit do přelomu let 2029 a 2030. Je totiž součástí návozových tras pro nadrozměrné komponenty na stavbu Jaderné elektrárny Dukovany 2.
Plánuje se nové mimoúrovňové napojení
Stávající helenínské mosty pro tyto náklady nemají dostatečnou únosnost. „Je to důležitá stavba, kterou musíme do termínu uskutečnit, a nebude to stavba jednoduchá,“ pravil náměstek hejtmana kraje Vysočina pro dopravu Vladimír Novotný.
Aby byla stavba ještě obtížnější, tak kromě toho, že nové mosty budou pevnější a výrazně širší, jeden z nich bude posazen jinak. Most nad železnicí nejblíže Helenínu musí být postaven o více než metr výše, než je dosud, aby mohla železniční trať pod ním být v budoucnu elektrifikována.
Kromě toho bude stávající nebezpečné napojení odbočky z II/602 na Malý Beranov a osadu Hůlová přestavěno na mimoúrovňové. U Helenína bude vybudována protihluková stěna a přestavěny autobusové zastávky městské hromadné dopravy. Místo dvou zde bude jen jedna, ale ta bude pro bezpečí cestujících vybavena podchodem pod silnicí.
„Pro nás by ta nekomfortní situace s uzavírkami měla trvat údajně maximálně půl roku, kdy budeme odříznutí od Jihlavy. Ale i tak to bude nepříjemné. Stavba se bude muset připravit kvůli stavbě Dukovan velice rychle, tak mám obavu, jak se podaří do zahájení uzavírek přichystat objízdné trasy,“ vyslovil se starosta Malého Beranova Martin Zach.
Každý rok jedna stavba
Celý investiční plán teď přenášejí na papír projektanti. „Stávající most přes železnici je široký 8,5 metru a nově bude šířka mostu přes 16 metrů. Stávající zastávky u mostu tam nebudou moci zůstat kvůli zvýšení mostu a stavbě protihlukové stěny. Zastávky budou přesunuty nahoru po svahu k Helenínu i za cenu, že se tam vybuduje podchod pod silnicí, aby ji tam cestující mohli komfortně na druhou stranu podejít,“ popsal Pavel Bartoš, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.
Stávající dva mosty přes řeku Jihlavu a nad cestou ke psímu cvičišti pod Helenínem nahradí v budoucnu most jediný.
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Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard
Přestavby mostů a související uzavírky se uskuteční postupně. V každém roce bude postaven jeden. Malý Beranov bude muset využívat objízdných tras v sezoně, kdy se bude bourat a znovu stavět most přes železnici, který je nyní jeho spojením s Jihlavou.
O vytvoření provizorního mostu a cesty pro Malý Beranov zatím krajští silničáři neuvažují. „Stálo by to neúnosně velké peníze a v podstatě by provizorium sloužilo jenom obyvatelům Malého Beranova,“ upozornil Bartoš.
Pouhé zesílení konstrukcí nestačí
Zpočátku se projektanti domnívali, že pro přepravu nadrozměrných částí pro elektrárnu Dukovany 2 postačí helenínské mosty zesílit. „Ukázalo se, že to možné není. To bylo podkladem pro ministerstvo dopravy, aby nám dalo takzvaně zelenou, že můžeme připravovat úplně nové mosty,“ pověděl Bartoš.
Při přestavbě mostu přes řeku silničáři pravděpodobně vybudují poblíž stávajících zastávek u odbočky ze silnice II/602 provizorní sjezd pro složky integrovaného záchranného systému a veřejnou hromadnou dopravu, která by se tudy dostala na samotu Hůlová a pak přes (nedávno opravený) barokní most zpět k silnici II/602. Barokní most je však úzký a má omezenou únosnost, takže tam pravděpodobně bude provoz kyvadlově řízen semafory.
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Staré jihlavské mosty vydržely staletí, po opravě je čeká nový život
Odhadované náklady na celou přestavbu této části silnice II/602 u Helenína jsou velice zhruba kolem 400 milionů. To však není oficiální odhad. Ten vznikne až po dokončení projektové dokumentace.
Záměr zaplatí zčásti stát – to se týká přestavby mostů – a zčásti jej bude financovat kraj. „Protihluková opatření, přestavbu helenínského terminálu, podchody a další části té investice bude platit kraj a nebudou to nijak malé náklady,“ řekl Bartoš.
Otevře se místní cesta kolem letiště?
Maloberanovský starosta Zach doufá, že se podaří vyjednat cestu do Jihlavy pro místní kolem henčovské skládky odpadu a nedalekého letiště. „Cesta tam sice je, ale bylo by nutno ji upravit,“ míní.
Trojice železobetonových mostů u Helenína vznikla v letech 1937 až 1938 v rámci tehdejší stavby nové výpadovky z Jihlavy na Brno. Největší z trojice - most přes řeku a přes lesní cestu v Hůlové projektoval Josef Ryšavý z Olomouce.
Narovnávání této důležité tuzemské silnice – nynější alternativní trasy k dálnici D1 – pokračovalo poté postupně i v poválečných letech, kdy zde vznikla i řada obchvatů obcí.
Tři helenínské mosty byly naposledy renovovány a modernizovány v roce 2008.