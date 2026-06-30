Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Místo tří dva. Mosty na okraji Jihlavy čeká výměna, která odřízne místní část

Autor:
  11:43
Silničáře a řidiče na Vysočině čeká v letech 2028 a 2029 u Jihlavy další hra nervů. V těchto dvou stavebních sezonách by se totiž měla uskutečnit kompletní demolice tří mostů a následná novostavba dvou z nich na silnici II/602 u jihlavské části Helenín. Širší a pevnější stavby budou nutné kvůli převozu nadrozměrných komponenty pro Jadernou elektrárnu Dukovany.

Dotčená část výpadovky z Jihlavy směrem na Velký Beranov patří k dopravně nejzatíženějším komunikacím na Vysočině. Podle sčítání dopravy z roku 2020 zde denně projelo 11,5 tisíce vozidel. Tranzitní doprava bude během uzavírek jezdit objížďkou například po dálnici D1 se sjezdem ve Velkém Beranově a v Pávově.

V obci Malý Beranov nedaleko Helenína se však obávají minimálně několikaměsíčního odříznutí od Jihlavy, kam odtud polovina obyvatel jezdí denně do práce či do školy a na nákupy. Pokud budou muset lidé jezdit cestou do Jihlavy přes Velký Beranov nebo Luka nad Jihlavou a Puklice, změní se jim dvoukilometrová cesta i na desetinásobek.

Je to důležitá stavba, kterou musíme do termínu uskutečnit, a nebude to stavba jednoduchá.

Vladimír Novotnýnáměstek hejtmana pro oblast dopravy

Mohli by sice jezdit přes Henčov, tamní silnička je však úzká, je ve špatném stavu a slouží jen pro dopravní obsluhu. Není tudy povolen běžný průjezd.

Přestavba tří helenínských mostů je však zřejmě nevyhnutelná a musí se uskutečnit do přelomu let 2029 a 2030. Je totiž součástí návozových tras pro nadrozměrné komponenty na stavbu Jaderné elektrárny Dukovany 2.

Plánuje se nové mimoúrovňové napojení

Stávající helenínské mosty pro tyto náklady nemají dostatečnou únosnost. „Je to důležitá stavba, kterou musíme do termínu uskutečnit, a nebude to stavba jednoduchá,“ pravil náměstek hejtmana kraje Vysočina pro dopravu Vladimír Novotný.

Aby byla stavba ještě obtížnější, tak kromě toho, že nové mosty budou pevnější a výrazně širší, jeden z nich bude posazen jinak. Most nad železnicí nejblíže Helenínu musí být postaven o více než metr výše, než je dosud, aby mohla železniční trať pod ním být v budoucnu elektrifikována.

Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí ty nynější, budou mít větší nosnost a budou výrazně širší. Kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2 se musí výměna mostů uskutečnit do přelomu let 2029 a 2030. (29. června 2026)
Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí ty nynější, budou mít větší nosnost a budou výrazně širší. Kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2 se musí výměna mostů uskutečnit do přelomu let 2029 a 2030. (29. června 2026)
Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí ty nynější, budou mít větší nosnost a budou výrazně širší. Kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2 se musí výměna mostů uskutečnit do přelomu let 2029 a 2030. (29. června 2026)
Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí ty nynější, budou mít větší nosnost a budou výrazně širší. Kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2 se musí výměna mostů uskutečnit do přelomu let 2029 a 2030. (29. června 2026)
Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí ty nynější, budou mít větší nosnost a budou výrazně širší. Kvůli stavbě elektrárny Dukovany 2 se musí výměna mostů uskutečnit do přelomu let 2029 a 2030. (29. června 2026)
10 fotografií

Kromě toho bude stávající nebezpečné napojení odbočky z II/602 na Malý Beranov a osadu Hůlová přestavěno na mimoúrovňové. U Helenína bude vybudována protihluková stěna a přestavěny autobusové zastávky městské hromadné dopravy. Místo dvou zde bude jen jedna, ale ta bude pro bezpečí cestujících vybavena podchodem pod silnicí.

„Pro nás by ta nekomfortní situace s uzavírkami měla trvat údajně maximálně půl roku, kdy budeme odříznutí od Jihlavy. Ale i tak to bude nepříjemné. Stavba se bude muset připravit kvůli stavbě Dukovan velice rychle, tak mám obavu, jak se podaří do zahájení uzavírek přichystat objízdné trasy,“ vyslovil se starosta Malého Beranova Martin Zach.

Každý rok jedna stavba

Celý investiční plán teď přenášejí na papír projektanti. „Stávající most přes železnici je široký 8,5 metru a nově bude šířka mostu přes 16 metrů. Stávající zastávky u mostu tam nebudou moci zůstat kvůli zvýšení mostu a stavbě protihlukové stěny. Zastávky budou přesunuty nahoru po svahu k Helenínu i za cenu, že se tam vybuduje podchod pod silnicí, aby ji tam cestující mohli komfortně na druhou stranu podejít,“ popsal Pavel Bartoš, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Stávající dva mosty přes řeku Jihlavu a nad cestou ke psímu cvičišti pod Helenínem nahradí v budoucnu most jediný.

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Přestavby mostů a související uzavírky se uskuteční postupně. V každém roce bude postaven jeden. Malý Beranov bude muset využívat objízdných tras v sezoně, kdy se bude bourat a znovu stavět most přes železnici, který je nyní jeho spojením s Jihlavou.

O vytvoření provizorního mostu a cesty pro Malý Beranov zatím krajští silničáři neuvažují. „Stálo by to neúnosně velké peníze a v podstatě by provizorium sloužilo jenom obyvatelům Malého Beranova,“ upozornil Bartoš.

Pouhé zesílení konstrukcí nestačí

Zpočátku se projektanti domnívali, že pro přepravu nadrozměrných částí pro elektrárnu Dukovany 2 postačí helenínské mosty zesílit. „Ukázalo se, že to možné není. To bylo podkladem pro ministerstvo dopravy, aby nám dalo takzvaně zelenou, že můžeme připravovat úplně nové mosty,“ pověděl Bartoš.

Při přestavbě mostu přes řeku silničáři pravděpodobně vybudují poblíž stávajících zastávek u odbočky ze silnice II/602 provizorní sjezd pro složky integrovaného záchranného systému a veřejnou hromadnou dopravu, která by se tudy dostala na samotu Hůlová a pak přes (nedávno opravený) barokní most zpět k silnici II/602. Barokní most je však úzký a má omezenou únosnost, takže tam pravděpodobně bude provoz kyvadlově řízen semafory.

Staré jihlavské mosty vydržely staletí, po opravě je čeká nový život

Odhadované náklady na celou přestavbu této části silnice II/602 u Helenína jsou velice zhruba kolem 400 milionů. To však není oficiální odhad. Ten vznikne až po dokončení projektové dokumentace.

Záměr zaplatí zčásti stát – to se týká přestavby mostů – a zčásti jej bude financovat kraj. „Protihluková opatření, přestavbu helenínského terminálu, podchody a další části té investice bude platit kraj a nebudou to nijak malé náklady,“ řekl Bartoš.

Otevře se místní cesta kolem letiště?

Maloberanovský starosta Zach doufá, že se podaří vyjednat cestu do Jihlavy pro místní kolem henčovské skládky odpadu a nedalekého letiště. „Cesta tam sice je, ale bylo by nutno ji upravit,“ míní.

Trojice železobetonových mostů u Helenína vznikla v letech 1937 až 1938 v rámci tehdejší stavby nové výpadovky z Jihlavy na Brno. Největší z trojice - most přes řeku a přes lesní cestu v Hůlové projektoval Josef Ryšavý z Olomouce.

Narovnávání této důležité tuzemské silnice – nynější alternativní trasy k dálnici D1 – pokračovalo poté postupně i v poválečných letech, kdy zde vznikla i řada obchvatů obcí.

Tři helenínské mosty byly naposledy renovovány a modernizovány v roce 2008.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sladké šílenství v Jihlavě. Vítězka soutěže Peče celá země představila nové dezerty

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadá, jako by se tam otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu...

Muž roky kradl ve firmě nerez, odvezl přes 200 tun za miliony. O zisk se dělil se šéfem

Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný...

Dlouhých jedenáct let dokázal okrádat svého zaměstnavatele čtyřiašedesátiletý pracovník. Z firmy za tu dobu odvezl více než 212 tun nerezu, ten pak prodával ve sběrnách surovin. Nad rámec svého platu...

Chlapeček zemřel, maminka byla troska. Odsuny byly etnické čistky, líčí badatel

Premium
Vilém Wodák říká, že raději než pojem jihlavští Němci používá výraz německy...

Poválečné odsuny Němců vnímá jihlavský badatel Vilém Wodák jednoznačně: jako surové etnické čistky. „Bojuju takový svůj donkichotský boj proti odsunu. Proti tomu pojmu a proti odsunu jako takovému,“...

Jihlava otevřela moderní terminál, z centra města odvede tisíce aut denně

V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun....

Jihlava udělala zásadní krok k proměně své dopravní infrastruktury. Správa železnic společně s městem dnes slavnostně otevřela první etapu nového centrálního dopravního terminálu u jihlavského...

Nehoda tří aut uzavřela D1 ve směru na Brno, provoz byl obnoven

Policisté uzavřeli dálnici D1 na 84 km ve směru na Brno

Nehoda tří osobních aut, při níž se zranili dva lidé, uzavřela v pátek po 20. hodině dálnici D1 ve směru na Brno. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému. Kolem 21:30 byl...

Místo tří dva. Mosty na okraji Jihlavy čeká výměna, která odřízne místní část

Přestavba helenínských mostů je zřejmě nevyhnutelná. Nové mosty, které nahradí...

Silničáře a řidiče na Vysočině čeká v letech 2028 a 2029 u Jihlavy další hra nervů. V těchto dvou stavebních sezonách by se totiž měla uskutečnit kompletní demolice tří mostů a následná novostavba...

30. června 2026  11:43

Tlak a informační přetížení. Jihlavský raper v singlu ventiluje pocity své generace

Jihlavský raper Pett Berris představil nový singl Playlist i s videoklipem,...

Jihlavský textař a hudebník Pett Berris představil nový singl Playlist. Ventiluje v něm pocity generace žijící v neustálém pohybu, tlaku a informačním přetížení.

30. června 2026  7:15

Festival dokumentů v Jihlavě. Inspirační fórum se zaměří na mapy, humor i korupci

Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů.

Inspirační fórum, které je pevnou součástí Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu MFDF Ji. hlava, se letos vrací s ambiciózním programem. Jeho vedoucí Tereza Swadoschová láká návštěvníky hned...

29. června 2026  18:15

Muž zemřel po pádu z mostu na cyklostezku, tragédii vyšetřuje policie

Policie v Jihlavě vyšetřuje tragickou událost, která se stala na Brněnském...

Policie v Jihlavě vyšetřuje od dnešního dopoledne tragickou událost, která se stala na Brněnském mostě. Před jedenáctou hodinou z něj na cyklostezku spadl muž, který pád z velké výšky nepřežil.

29. června 2026  14:29

Modernizace trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem pokračuje

Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)

Správa železnic bude dál pokračovat v modernizaci trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. Letos dokončí úsek mezi Pohledem a Přibyslaví, a naopak zahájila práce v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a...

29. června 2026  8:46

Dokumentární film zažívá renesanci, tvrdí šéf mezinárodního festivalu MFDF

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...

Mezinárodní festival dokumentů letos nabídne 30. ročník. Ředitel MFDF Ji.hlava Marek Hovorka vysvětluje, proč se z komorní studentské akce postupně stala světová přehlídka, kam se jezdí nejen za...

28. června 2026  10:25

Chlapeček zemřel, maminka byla troska. Odsuny byly etnické čistky, líčí badatel

Premium
Vilém Wodák říká, že raději než pojem jihlavští Němci používá výraz německy...

Poválečné odsuny Němců vnímá jihlavský badatel Vilém Wodák jednoznačně: jako surové etnické čistky. „Bojuju takový svůj donkichotský boj proti odsunu. Proti tomu pojmu a proti odsunu jako takovému,“...

27. června 2026

Námitky byly zbytečné, sklad skláren Crystal Bohemia se stavět bude

Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat.

Pět let se to řešilo. A nyní byl proces završen. Zastupitelé ve Světlé nad Sázavou schválili změnu územního plánu, která umožní stavbu centrálního automatizovaného skladu skláren Crystal Bohemia.

27. června 2026  9:42

Nehoda tří aut uzavřela D1 ve směru na Brno, provoz byl obnoven

Policisté uzavřeli dálnici D1 na 84 km ve směru na Brno

Nehoda tří osobních aut, při níž se zranili dva lidé, uzavřela v pátek po 20. hodině dálnici D1 ve směru na Brno. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému. Kolem 21:30 byl...

26. června 2026  20:45,  aktualizováno  21:31

Sladké šílenství v Jihlavě. Vítězka soutěže Peče celá země představila nové dezerty

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadá, jako by se tam otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu...

26. června 2026  15:56

Festival KoresponDance, to jsou i koule v ulicích a tanec s berlemi

Litevský umělec Paulius Markevičius a jeho tým oživili ulice Žďáru tisíci...

Tisíce černých koulí valících se městem. Hudba a tanec v zeleni přímo při toku Sázavy či testování limitů pohybu na kolečkových bruslích a s berlemi. To je jen malá ochutnávka mezinárodního festivalu...

26. června 2026  13:33

Šacberk láká cyklisty. Jihlava plánuje u sjezdovky vybudovat síť singletrailů

Traily Vír na Bystřicku nabízí terénní svezení krásnou přírodou Svratecké...

Lyžařský areál Šacberk u Jihlavy by se měl brzy otevřít také cyklistům. Radnice začala dělat první konkrétní kroky k tomu, aby se okolí vrchu Rudný proměnilo v místo pro milovníky terénní cyklistiky....

26. června 2026  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.