Žďárský „Karlův most“ dál čeká na opravu, v říjnu ho poničil opilý řidič

„Připravujeme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace tohoto památkově chráněného objektu,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček. Poškozené kamenné bloky byly odvezeny z místa nehody, aby nedošlo k jejich dalšímu poškození.

Mostu tak i téměř čtvrt roku po nehodě chybí část –⁠ zhruba pět metrů –⁠ zábradlí. Po zpracování projektu musí ŘSD podat žádost vlastníkovi této kulturní památky, kterým je stát, o vydání závazného stanoviska k její obnově.

„Bez tohoto nelze pokračovat v další přípravě stavby. Majetková škoda zatím vyčíslena není, ta vyplyne z projektové dokumentace, neboť se bude jednat o náklady účelně vynaložené na uvedení poškozené části kulturní památky do původního stavu. Skutečnou částku, která vyplyne po ukončení stavebních prací, pak bude ŘSD uplatňovat na pojišťovně viníka,“ popsal mluvčí další kroky.

Pojišťovna pak může škodu vymáhat na viníkovi. Ten vyvázl z nehody s lehkým zraněním, auto však bylo na odpis a kromě hospitalizace mu nastaly další nepříjemnosti.

Řidič nadýchal téměř dvě a čtvrt promile

Nehoda se stala v sobotu 15. října po druhé hodině v noci. Dvaadvacetiletý řidič jel Santiniho ulicí ve směru z centra města, nezvládl řízení, v protisměru narazil do mostu, odmrštěné auto se pak zastavilo až o sokl jedné z osmi soch.

Policie tehdy v tiskové zprávě operovala s hmotnou škodou přes 140 tisíc korun. „Škoda vznikla na vozidle, na kamenném mostě, dopravní značce a poškozeném listnatém stromu, do kterého narazily odlomené mostní kameny,“ shrnula předběžná čísla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Mladík po nehodě nadýchal 2,21 promile alkoholu, policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zahájili úkony v trestním řízení.

„Řidič byl obviněn z ohrožení pod vlivem návykové látky. Do měsíce jsme případ předali státnímu zástupci,“ informovala nyní Dana Čírtková.

Na mostě stojí kopie, originály jsou na hřbitově

Barokní tříobloukový kamenný most převádí dopravu přes Stržský potok mezi dvěma rybníky v těsné blízkosti žďárského zámku, někdejšího kláštera. Most byl postavený v první polovině 18. století a nahradil dřevěný most a doplňuje ho osm soch světců.

V letech 2008–2009 byly během kompletní rekonstrukce mostu originály soch kvůli dopravnímu zatížení nahrazeny kopiemi, původní skulptury zdobí po restaurování nedaleký Dolní hřbitov.

Podle památkového katalogu Národního památkového ústavu byla kvalitní barokní výzdoba inspirována výzdobou pražského Karlova mostu.

Na průtahu Žďárem nad Sázavou jde o jeden ze „špuntů“, na úzkém mostě si řidiči nákladních aut musí dávat přednost a vznikají tam často kolizní situace. Zrovna týden po nehodě dostal most nový povrch.