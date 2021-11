Tři mosty v Brodě jsou v havarijním stavu, potřebují rychlou rekonstrukci

Revizi mostních objektů si brodská radnice nechává vypracovat každoročně. Letošní výsledky však pro ni byly velkým překvapením. Zjistilo se totiž, že u třech mostů nebude stačit drobná oprava, ale bude muset dojít k jejich kompletní rekonstrukci.



„Nyní bude záležet na statikovi, jak dlouho, za jakých podmínek a zda vůbec umožní jejich užívání. Je ale jasné, že nás velká rekonstrukce nejspíš už v příštím roce nemine,“ uvedl místostarosta Zbyněk Stejskal.

Jediným plusem na celé situaci je fakt, že nejde o žádné pro život lidí ve městě nezbytné mosty. Jeden je dokonce na soukromém pozemku v pro veřejnost jinak uzavřeném areálu.



Tato lávka se nachází na samém jižním okraji parku Budoucnost na oploceném pozemku v areálu Českého rybářského svazu. „Je to malá lávka přes výtok Cihlářského potoka ze sádek pod budovu a dále pod Žižkovu ulici. Část nejblíže sádkám má zespodu tak uhnilé traverzy, že se tam musí zakázat vstup a kompletně vyměnit,“ přiblížil místostarosta Stejskal.

V Pohledských je oprava nutná kvůli autům

Další výrazně poškozený most už je mnohem důležitější. A hlavně, jeho rekonstrukce bude daleko a daleko nákladnější. Nachází se v Pohledských Dvořácích hned za železničním přejezdem, překlenuje Břevnický potok.

„Ještě by chvíli vydržel, ale protože přes něj jezdí těžká nákladní auta do a z areálu výrobny krmných směsí, je nutné ho kompletně opravit co nejdřív. Nebude to ale vůbec snadné a levné,“ konstatoval Stejskal.

Kamenný most i navazující komunikace byly v minulosti součástí státní silnice 34. V devadesátých letech po vybudování přeložky s mostem nad Pohledskými Dvořáky však připadl městu. A žádná větší oprava už tu udělána nebyla.

„Jsme moc zvědaví, jaké úpravy v tomto případě navrhne statik. Je možné, že most bude muset být do rekonstrukce zúžen a jezdit se bude moci jen po prostředku. Každopádně nás kompletní rekonstrukce nemine,“ podotkl místostarosta.

Protože jde sice o krátký, ale svou šířkou a dalšími parametry poměrně výrazný mostek, budou vyšší náklady na opravu. Podle Stejskala určitě půjdou do několika desítek milionů korun. A město si s náklady bude muset poradit samo.

„Už jsme si to zjišťovali a bohužel na takovou opravu mostu není žádný dotační program. Budeme muset nalézt peníze ve vlastním rozpočtu. Je to neplánovaná a nečekaná investice ve výrazné výši, což znamená, že se kvůli ní nemusí dostat na jiné plánované výdaje,“ dodal Zbyněk Stejskal.

S lávkou kolem Obory zřejmě zmizí i cesta

Třetím mostkem v havarijním stavu je další lávka v jižní části parku Budoucnost. Vede přes Cihlářský potok mezi rybníky Hastrman a Obora před Základní školou V Sadech. „V těchto místech jsou lávky dvě. V havarijním stavu je ta menší a méně využívaná,“ upřesnil místostarosta Stejskal.

Rada města se osudem lávky už zabývala a navrhla rázné řešení. Tuto lávku nechá bez náhrady zcela odstranit. Zda na jejím místě bude někdy v budoucnu položena nová, zatím není jisté.



„Je to na rozhodnutí samosprávy. Ale je pravda, že tato lávka zde nemá žádnou funkci, z praktického hlediska tu nemá význam. Míří ke spodní cestičce kolem rybníka Obora, ale ta je místy tak zarostlá, že skoro neexistuje. Proto je s otazníkem i estetický význam lávky,“ popsal ředitel brodských Technických služeb Karel Milichovský.

Lávka byla vyrobená z hurdiskových panelů. Při bližším prozkoumání jejich spodní strany technici zjistili, že je mostek neopravitelný.

Mostní prohlídka našla ještě jeden most, kde bude v brzké době nutná oprava. Ten ale ještě není v havarijním stavu. Jedná se o další most přes Cihlářský potok, tentokrát ale v severní části parku. Nachází se v Chotěbořské ulici v zatáčce u koupaliště a denně přes něj projedou tisíce aut. Jakým způsobem a kdy bude opraven, ale dosud není jasné.

Revizi mostních objektů si Havlíčkův Brod nechává zpracovat každý rok. „Odborníci prohlédnou všechny mosty, mostky a lávky v naší správě. Na celém území města jich je přes čtyři desítky,“ poznamenal Milichovský.